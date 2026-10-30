Gradul de handicap a fost redus? În cât timp poate fi contestat certificatul și ce documente trebuie pregătite

Persoanele care primesc un certificat de încadrare în grad de handicap inferior celui stabilit anterior pot solicita verificarea deciziei, dacă apreciază că noua evaluare nu reflectă situația lor medicală și nevoile reale de îngrijire. Procedura presupune respectarea unor termene legale și pregătirea documentelor care pot susține contestația.

Reducerea gradului de handicap poate avea consecințe directe asupra drepturilor persoanei evaluate. Printre acestea se numără pierderea asistentului personal sau diminuarea unor beneficii de care depinde inclusiv bugetul familiei.

Avocatul Nicolae Enciu explică în postarea sa de pe social media ce documente trebuie păstrate după primirea noului certificat, ce informații pot fi relevante pentru contestarea deciziei și în cât timp trebuie depusă solicitarea de verificare a încadrării.

Specialistul atrage atenția și asupra importanței documentării nevoilor de sprijin din viața de zi cu zi, nu doar a afecțiunilor consemnate în actele medicale.

Primirea unui certificat care stabilește un grad de handicap mai mic poate crea incertitudine pentru persoana vizată și familia acesteia. O astfel de decizie nu înseamnă însă că încadrarea nu mai poate fi verificată prin procedurile prevăzute de lege.

Avocatul Enciu precizează, de asemenea, că persoanele nemulțumite de rezultatul evaluării pot solicita analizarea deciziei, iar motivele care au stat la baza modificării gradului pot fi contestate.

„Comisia are obligația să aplice criteriile legale și să evalueze situația persoanei. Motivele încadrării pot fi analizate și contestate”, a punctat avocatul.

Pentru familiile care asigură îngrijirea unei persoane cu dizabilități, reluarea procedurilor administrative poate presupune un efort suplimentar. După perioade îndelungate în care au gestionat tratamente, consultații și activități zilnice de îngrijire, perspectiva unor noi demersuri poate fi dificil de gestionat.

Potrivit avocatului, primul pas poate consta în solicitarea unei consultații la distanță și verificarea documentelor existente. Astfel, persoana interesată poate afla ce proceduri sunt disponibile, care sunt pașii necesari și ce presupune contestarea în situația sa concretă.

Printre documentele care trebuie păstrate se numără certificatul de handicap anterior, noul certificat și dovada datei la care acesta din urmă a fost comunicat. Aceste acte sunt importante pentru verificarea modificărilor intervenite și respectarea termenului legal de contestare.

În cazul certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru adulți, articolul 87 alineatul (5) din Legea nr. 448/2006 stabilește că decizia poate fi contestată la Comisia superioară în „30 de zile calendaristice de la data comunicării”, explică Nicolae Enciu.

Un element care trebuie verificat este și perioada de valabilitate a certificatului anterior. Dacă documentul stabilea o încadrare permanentă, acesta poate avea relevanță în analiza motivelor care au determinat reevaluarea și modificarea gradului.

„Dacă vechiul certificat era permanent, acesta este un document important. Trebuie verificate temeiul reevaluării, motivele modificării gradului și probele pe care s-a bazat noua încadrare”, mai arată avocatul.

Prin urmare, analiza trebuie să urmărească atât documentele medicale existente, cât și justificările care au stat la baza noii decizii. Compararea certificatelor poate ajuta la identificarea schimbărilor operate de comisie și a aspectelor care necesită verificări suplimentare.

Pe lângă actele medicale, un rol important îl au informațiile despre modul în care dizabilitatea afectează activitățile obișnuite ale persoanei. Familia cunoaște cel mai bine situațiile în care este necesară intervenția unei alte persoane și frecvența cu care trebuie oferit acest sprijin.

Printre exemplele relevante se numără timpul necesar pentru îmbrăcare, posibilitatea de a ajunge singur la baie sau capacitatea persoanei de a rămâne fără supraveghere atunci când îngrijitorul trebuie să lipsească pentru o perioadă scurtă.

Avocatul Nicolae Enciu recomandă consemnarea concretă a activităților pe care persoana nu le poate realiza fără ajutor. De asemenea, trebuie menționat cât de des este necesară intervenția unei alte persoane și în ce condiții este acordat sprijinul.

„Notați concret la ce activități este necesar ajutorul altei persoane și cât de des. Documentele medicale, evaluarea funcțională și situația de zi cu zi trebuie analizate împreună”, a mai explicat avocatul.

Această abordare presupune corelarea informațiilor medicale cu limitările funcționale și cu dificultățile întâmpinate în activitățile cotidiene. Descrierea situațiilor concrete poate completa documentele medicale și poate oferi o imagine mai clară asupra nevoilor de îngrijire.

Persoanele care au depus deja contestația trebuie să păstreze și dovada înregistrării acesteia. Documentul este necesar pentru a putea urmări termenul în care Comisia superioară trebuie să soluționeze solicitarea. Potrivit explicațiilor oferite de avocat, termenul de soluționare este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.

Costurile asociate unei proceduri de contestare pot reprezenta o preocupare pentru persoanele care iau în calcul verificarea deciziei. În acest sens, Nicolae Enciu precizează că cererile prin care sunt atacate în instanță deciziile Comisiei superioare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

În ceea ce privește celelalte cheltuieli, avocatul recomandă discutarea acestora înainte de începerea demersurilor, astfel încât persoana interesată să cunoască implicațiile financiare ale procedurii.

„Onorariul și celelalte costuri se discută înainte de asumarea demersului, ca să puteți decide în cunoștință de cauză”, explică Nicolae Enciu.

Avocatul menționează și un rezultat definitiv obținut într-un dosar în care a asigurat reprezentarea unei persoane. Soluția a stabilit încadrarea în grad grav de handicap, cu asistent personal, permanent și nerevizuibil.

Acesta precizează însă că rezultatul unei contestații depinde de particularitățile fiecărui caz și de documentele care susțin solicitarea. Actele medicale, evaluarea funcțională și dovezile privind nevoile cotidiene de îngrijire trebuie analizate în raport cu situația concretă a persoanei.