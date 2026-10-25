Ai o pensie mică și nu te mai poți gospodări singur? Ce ajutor poți primi direct acasă

Pentru persoanele vârstnice care se deplasează cu dificultate, activități obișnuite precum cumpărăturile, curățenia locuinței sau drumul până la farmacie pot deveni greu de realizat fără sprijin. În aceste situații, pensionarii pot solicita servicii sociale de îngrijire la domiciliu prin primărie sau prin serviciul public de asistență socială din localitatea de domiciliu.

Ajutorul se acordă după evaluarea nevoilor individuale și poate include sprijin pentru activitățile pe care persoana nu le mai poate desfășura singură. Tipul serviciilor, frecvența vizitelor și eventualele costuri depind de situația beneficiarului și de condițiile aplicabile la nivel local.

Existența unei pensii sau a unor copii nu exclude automat accesul la aceste servicii. Sunt analizate autonomia persoanei, veniturile disponibile, situația familială și posibilitatea reală de a primi ajutor din partea rudelor.

Serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice pot include efectuarea cumpărăturilor, pregătirea sau livrarea hranei, menajul, sprijinul pentru deplasare și însoțirea la diferite activități. În funcție de nevoile identificate, ajutorul poate viza și igiena personală, îmbrăcarea, hrănirea sau ridicarea din pat.

Obiectivul acestor servicii este de a permite persoanei vârstnice să locuiască în propria casă în condiții cât mai bune de autonomie și siguranță. Activitățile sunt stabilite individual, în funcție de ceea ce poate face beneficiarul fără ajutor și de dificultățile pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

De exemplu, un pensionar se poate îmbrăca și poate mânca fără sprijin, dar poate avea dificultăți atunci când trebuie să coboare scările cu sacoșele de cumpărături. Într-o asemenea situație, nevoile sale pot fi diferite de cele ale unei persoane imobilizate la pat, care necesită asistență pentru mai multe activități zilnice.

Ajutorul pentru aprovizionare nu înseamnă automat că alimentele sunt oferite gratuit. La depunerea cererii, solicitantul trebuie să clarifice cine suportă costul produselor, dacă există programe separate pentru furnizarea hranei și ce cheltuieli sunt acoperite de serviciul de îngrijire.

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice se referă la persoanele care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege și se află în situații de vulnerabilitate care justifică acordarea sprijinului.

Printre situațiile relevante se numără lipsa sprijinului familial, veniturile insuficiente pentru asigurarea îngrijirii, imposibilitatea de a se gospodări singur și dificultățile de satisfacere a nevoilor sociomedicale cauzate de boală sau de starea fizică ori psihică.

Nu este necesar ca toate aceste condiții să fie îndeplinite simultan. Eligibilitatea se stabilește în funcție de situația concretă a solicitantului, de nevoile identificate prin evaluare și de criteriile aplicabile serviciului cerut.

De asemenea, o persoană nu trebuie să fie complet imobilizată pentru a solicita evaluarea. Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ia în considerare inclusiv dificultățile de deplasare, problemele legate de îngrijirea personală și incapacitatea de a desfășura anumite treburi casnice.

Evaluarea dependenței pentru acordarea serviciilor sociale are o procedură proprie și nu trebuie confundată cu încadrarea într-un grad de handicap. Prin urmare, persoanele care întâmpină dificultăți în activitățile cotidiene pot solicita informații și îndrumare chiar dacă nu au un certificat de încadrare în grad de handicap.

Faptul că o persoană vârstnică are copii nu înseamnă automat că toate nevoile sale sunt acoperite de familie. Contează dacă rudele pot asigura efectiv îngrijirea necesară, în funcție de distanță, disponibilitate și situația concretă.

Procedura publicată de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București permite analizarea unor situații în care există persoane obligate să asigure întreținerea vârstnicului, dar acestea nu pot oferi sprijinul necesar. În astfel de cazuri, pot fi solicitate explicații și, după caz, documente care să susțină motivele prezentate.

De exemplu, o femeie de 81 de ani care locuiește singură poate avea o fiică stabilită în alt oraș. Chiar dacă aceasta contribuie la plata cumpărăturilor, este posibil să nu poată veni zilnic pentru a pregăti masa sau pentru a o ajuta la treburile casnice.

Într-o asemenea situație, la evaluare trebuie prezentate atât formele de sprijin existente, cât și activitățile pentru care ajutorul familiei nu este suficient. O descriere concretă a dificultăților este mai utilă decât o formulare generală precum „familia nu se poate ocupa”, potrivit defapt.ro.

Primul punct de contact este serviciul public de asistență socială din localitatea de domiciliu. Acesta poate funcționa ca Direcție de Asistență Socială sau ca un compartiment specializat al primăriei. În București, solicitantul se poate adresa serviciului de asistență socială al sectorului sau Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în funcție de serviciul urmărit și de procedura aplicabilă. Ministerul Muncii indică primăria și serviciul public local de asistență socială drept puncte de acces pentru solicitările de acest tip.

La primul contact cu instituția, este important să fie cerute formularul de solicitare, lista documentelor necesare, condițiile de admitere și informațiile privind eventualele contribuții financiare. Aceste detalii pot varia în funcție de serviciul disponibil la nivel local.

Persoanele care nu se pot deplasa ar trebui să precizeze acest lucru de la început și să solicite îndrumare privind transmiterea documentelor și realizarea evaluării la domiciliu. Procedura națională de evaluare permite desfășurarea acesteia la domiciliul sau reședința solicitantului. Un membru al familiei poate contacta instituția pentru a cere informații și pentru a semnala situația persoanei vârstnice. Dacă trebuie să depună sau să semneze documente în numele acesteia, este necesar să clarifice ce formă de reprezentare este acceptată.

Lista exactă a actelor trebuie solicitată instituției care primește cererea. În funcție de procedura locală și de situația solicitantului, dosarul poate cuprinde cererea de acordare a serviciilor, actul de identitate, documente privind pensia și celelalte venituri, precum și documente medicale relevante.

Pot fi necesare și informații despre locuință, componența familiei, sprijinul disponibil din partea rudelor și situația susținătorilor legali, după caz. Veniturile, bunurile persoanei vârstnice și, atunci când legea prevede, cele ale susținătorilor sunt relevante pentru analiza eligibilității și stabilirea eventualelor contribuții.

Dosarul pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu include fișa de evaluare sociomedicală. Solicitantul ar trebui să întrebe cine coordonează completarea documentului și dacă sunt necesare informații sau acte suplimentare de la medic.

Este recomandat ca persoana care depune cererea să păstreze o copie a documentelor și numărul de înregistrare. O discuție telefonică poate clarifica etapele procedurii, însă nu înlocuiește înregistrarea oficială a solicitării.

Evaluarea urmărește să stabilească ce activități poate realiza persoana fără ajutor și unde întâmpină dificultăți. Sunt analizate capacitatea de a se spăla și îmbrăca, posibilitatea de a se deplasa, de a face cumpărături și de a se ocupa de gospodărie. În același timp, sunt luate în considerare situația familială, condițiile de locuit, veniturile și cheltuielile relevante pentru acordarea serviciilor. Pentru ca evaluarea să reflecte cât mai bine realitatea, solicitantul ar trebui să descrie concret activitățile pe care nu le mai poate realiza.

De exemplu, poate explica: „pot încălzi mâncarea, dar nu pot sta în picioare să gătesc”, „pot merge prin casă, dar nu pot ieși singur” sau „nu mai pot intra în cadă fără ajutor”. Astfel de exemple permit identificarea mai clară a dificultăților și a sprijinului necesar.

Pe baza evaluării se stabilește planul individualizat de asistență și îngrijire. Acesta trebuie să precizeze activitățile care vor fi efectuate, frecvența intervențiilor și timpul alocat serviciilor. Aprobarea solicitării nu înseamnă automat că un îngrijitor va fi prezent permanent. Tipul și durata sprijinului se stabilesc în funcție de nevoile beneficiarului și de serviciile aprobate.

Legea nr. 17/2000 prevede situații în care serviciile de îngrijire pentru persoanele vârstnice se acordă gratuit. Printre acestea se numără anumite cazuri de lipsă a veniturilor și a susținătorilor legali, beneficierea de venit minim de incluziune și situațiile în care veniturile se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, cu respectarea condițiilor prevăzute de articolul 10.

Pentru alte persoane care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, poate fi stabilită o contribuție individualizată. Calculul acesteia depinde de costul serviciilor, veniturile beneficiarului și, după caz, veniturile susținătorilor legali.

Există și servicii locale finanțate fără contribuția beneficiarilor. De exemplu, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București precizează că propriul serviciu de îngrijire la domiciliu este oferit fără contribuție din partea beneficiarilor, potrivit condițiilor sale de funcționare.

Această regulă nu se aplică automat tuturor localităților. Înainte de semnarea contractului, solicitantul ar trebui să ceară informații clare, preferabil în scris, despre suma pe care trebuie să o plătească, modul de calcul și activitățile incluse în serviciu.

Depunerea dosarului nu garantează că serviciile vor începe imediat. Durata de așteptare depinde de procedura instituției, de completitudinea documentelor, de rezultatul evaluării și de locurile disponibile.

De exemplu, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București prevede analizarea dosarelor complete și înscrierea solicitărilor acceptate pe o listă de așteptare, admiterea efectivă fiind condiționată de disponibilitatea locurilor.

Familia ar trebui să solicite informații distincte despre stadiul dosarului, aprobarea cererii și data estimată pentru începerea serviciilor. Dacă instituția nu dispune de locuri, poate fi întrebată despre furnizorii licențiați, serviciile partenere sau eventualele soluții temporare disponibile.

În cazul unui refuz, solicitantul poate cere motivarea în scris și informații despre procedura prin care situația poate fi reanalizată. Aceste clarificări ajută la identificarea motivelor pentru care serviciul nu a fost aprobat și a eventualelor demersuri care pot fi făcute ulterior.

Înainte de începerea serviciilor, beneficiarul și familia trebuie să știe cine va veni la domiciliu, în ce zile, ce activități sunt prevăzute și pe cine pot contacta dacă vizita nu are loc. Programul și obligațiile trebuie stabilite în raport cu planul individualizat de îngrijire și cu prevederile contractului de servicii.

Pentru cumpărături, este util să fie convenite de la început regulile privind predarea banilor, păstrarea bonurilor și restituirea restului. În cazul menajului, trebuie clarificate operațiunile care intră efectiv în atribuțiile îngrijitorului.

Dacă starea de sănătate sau capacitatea de a desfășura activitățile zilnice se modifică, familia trebuie să informeze responsabilul de caz și să solicite reevaluarea nevoilor, atunci când situația o impune.

Cererea poate fi formulată simplu și direct: „Solicit evaluarea pentru servicii de îngrijire la domiciliu, deoarece am dificultăți de deplasare și nu îmi mai pot asigura singur cumpărăturile, menajul și pregătirea hranei”.