Vârsta de pensionare în Armată și Poliție: ce spune Florin Manole și ce prevede legea
Florin Manole, viitorul ministru al Muncii, a vorbit despre vârsta de pensionare a angajaților din Armată și Poliție, afirmând că nu există un proiect nou pentru majorarea acesteia. Declarațiile sale au loc însă în contextul în care legislația în vigoare prevede creșterea etapizată a vârstei standard de pensionare pentru personalul militar și polițiști, până la 65 de ani, în 2035.
Se schimbă vârsta de pensionare în Armată? Declarațiile lui Florin Manole și calendarul din lege
În calitate de ministru al Muncii, Florin Manole va avea responsabilități atât în privința pensiilor civile, cât și a celor militare. Situația pensiilor militare rămâne un subiect de interes, în condițiile în care acestea nu au mai fost indexate de mai mulți ani, iar beneficiarii lor nu au fost incluși în procesul de recalculare generală a pensiilor.
La audierile din comisiile parlamentare, Manole nu a prezentat măsuri concrete referitoare la indexarea sau recalcularea pensiilor militare. El a abordat însă problema vârstei de pensionare pentru angajații din Armată și Poliție, făcând referire la legislația adoptată în 2023 și la eventualitatea unor noi modificări legislative.
Ce a declarat Florin Manole despre vârsta de pensionare
Florin Manole a precizat că există deja o lege care stabilește creșterea etapizată a vârstei de pensionare, susținând totodată că nu este prevăzută o nouă majorare printr-un proiect legislativ.
„Avem lege în vigoare din 2023, în legătură cu acest subiect, care prevede inclusiv creşterea etapizată a vârstei de pensionare (…) Cei care urmează să se pensioneze nu trebuie să se teamă nicio secundă, nu există niciun proiect de creştere a vârstei de pensionare şi nu va exista niciun project de creştere a vârtii de pensionare în acest domeniu”, a mai afirmat Manole.
Declarația face distincția între prevederile unei legi deja adoptate și posibilitatea apariției unui nou proiect de majorare a vârstei de pensionare. Pentru angajații din sistemul militar și pentru polițiști, Legea nr. 282/2023 stabilește însă un calendar de creștere graduală a vârstei standard de pensionare.
Potrivit informațiilor publicate de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), vârsta standard de pensionare urmează să crească de la 60 la 65 de ani, în etape anuale, începând din 2031 și până în 2035.
Calendarul creșterii vârstei de pensionare până în 2035
Conform explicațiilor publicate de sindicat, calendarul prevăzut de lege stabilește următoarele praguri pentru vârsta standard de pensionare a militarilor și polițiștilor:
- 2031: 61 de ani;
- 2032: 62 de ani;
- 2033: 63 de ani;
- 2034: 64 de ani;
- 2035: 65 de ani.
Aceste etape fac parte din modificările legislative adoptate prin Legea nr. 282/2023. Prin urmare, creșterea graduală a vârstei standard de pensionare este prevăzută deja de legislația în vigoare, independent de eventuala inițiere a unui nou proiect legislativ.
Mai multe informații despre prevederile referitoare la pensionarea personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sunt disponibile pe site-ul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, la adresa snppc.ro.
Florin Manole, despre pensiile mici din Armată și Poliție
În timpul audierilor parlamentare, Florin Manole a abordat și situația pensionarilor militari ale căror venituri lunare sunt reduse. Acesta a recunoscut existența unui număr mare de beneficiari care primesc pensii sub pragurile de 3.000 și 4.000 de lei.
„Sunt foarte mulţi, sunt zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 3.000 de lei, sub 4.000 de lei, adică departe de ceea ce societatea ar putea să perceapă ca fiind un exces”, a mai declarat Florin Manole.
Ministrul desemnat nu a prezentat însă măsuri concrete pentru majorarea acestor pensii sau pentru corectarea diferențelor semnalate între veniturile pensionarilor din sistemul militar. Declarațiile sale au vizat situația existentă, fără să includă detalii despre un eventual calendar de intervenție sau despre soluțiile legislative avute în vedere.
Problema indexării pensiilor militare rămâne, de asemenea, în atenția publică. Newsweek România a atras atenția că proiectul legislativ care ar urma să permită indexarea pensiilor militare în același timp cu soldele personalului activ este blocat în Parlament.
Proiectul privind indexarea pensiilor militare, blocat în Parlament
Proiectul de lege referitor la creșterea pensiilor militare a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României anul trecut. De atunci, potrivit informațiilor prezentate de Newsweek România, Parlamentul nu a modificat proiectul pentru a-l pune în acord cu cerințele stabilite de CCR.
Situația legislativă afectează perspectiva aplicării măsurilor prevăzute de proiect pentru beneficiarii pensiilor militare. În lipsa modificărilor necesare, inițiativa nu a fost adusă într-o formă care să permită continuarea parcursului legislativ în condițiile cerute de Curtea Constituțională.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.