Vârsta de pensionare în Armată și Poliție: ce spune Florin Manole și ce prevede legea

Florin Manole, viitorul ministru al Muncii, a vorbit despre vârsta de pensionare a angajaților din Armată și Poliție, afirmând că nu există un proiect nou pentru majorarea acesteia. Declarațiile sale au loc însă în contextul în care legislația în vigoare prevede creșterea etapizată a vârstei standard de pensionare pentru personalul militar și polițiști, până la 65 de ani, în 2035.

În calitate de ministru al Muncii, Florin Manole va avea responsabilități atât în privința pensiilor civile, cât și a celor militare. Situația pensiilor militare rămâne un subiect de interes, în condițiile în care acestea nu au mai fost indexate de mai mulți ani, iar beneficiarii lor nu au fost incluși în procesul de recalculare generală a pensiilor.

La audierile din comisiile parlamentare, Manole nu a prezentat măsuri concrete referitoare la indexarea sau recalcularea pensiilor militare. El a abordat însă problema vârstei de pensionare pentru angajații din Armată și Poliție, făcând referire la legislația adoptată în 2023 și la eventualitatea unor noi modificări legislative.

Florin Manole a precizat că există deja o lege care stabilește creșterea etapizată a vârstei de pensionare, susținând totodată că nu este prevăzută o nouă majorare printr-un proiect legislativ.

„Avem lege în vigoare din 2023, în legătură cu acest subiect, care prevede inclusiv creşterea etapizată a vârstei de pensionare (…) Cei care urmează să se pensioneze nu trebuie să se teamă nicio secundă, nu există niciun proiect de creştere a vârstei de pensionare şi nu va exista niciun project de creştere a vârtii de pensionare în acest domeniu”, a mai afirmat Manole.

Declarația face distincția între prevederile unei legi deja adoptate și posibilitatea apariției unui nou proiect de majorare a vârstei de pensionare. Pentru angajații din sistemul militar și pentru polițiști, Legea nr. 282/2023 stabilește însă un calendar de creștere graduală a vârstei standard de pensionare.

Potrivit informațiilor publicate de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), vârsta standard de pensionare urmează să crească de la 60 la 65 de ani, în etape anuale, începând din 2031 și până în 2035.

Conform explicațiilor publicate de sindicat, calendarul prevăzut de lege stabilește următoarele praguri pentru vârsta standard de pensionare a militarilor și polițiștilor:

2031: 61 de ani;

2032: 62 de ani;

2033: 63 de ani;

2034: 64 de ani;

2035: 65 de ani.

Aceste etape fac parte din modificările legislative adoptate prin Legea nr. 282/2023. Prin urmare, creșterea graduală a vârstei standard de pensionare este prevăzută deja de legislația în vigoare, independent de eventuala inițiere a unui nou proiect legislativ.

Mai multe informații despre prevederile referitoare la pensionarea personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sunt disponibile pe site-ul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, la adresa snppc.ro.

În timpul audierilor parlamentare, Florin Manole a abordat și situația pensionarilor militari ale căror venituri lunare sunt reduse. Acesta a recunoscut existența unui număr mare de beneficiari care primesc pensii sub pragurile de 3.000 și 4.000 de lei.

„Sunt foarte mulţi, sunt zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 3.000 de lei, sub 4.000 de lei, adică departe de ceea ce societatea ar putea să perceapă ca fiind un exces”, a mai declarat Florin Manole.

Ministrul desemnat nu a prezentat însă măsuri concrete pentru majorarea acestor pensii sau pentru corectarea diferențelor semnalate între veniturile pensionarilor din sistemul militar. Declarațiile sale au vizat situația existentă, fără să includă detalii despre un eventual calendar de intervenție sau despre soluțiile legislative avute în vedere.

Problema indexării pensiilor militare rămâne, de asemenea, în atenția publică. Newsweek România a atras atenția că proiectul legislativ care ar urma să permită indexarea pensiilor militare în același timp cu soldele personalului activ este blocat în Parlament.

Proiectul de lege referitor la creșterea pensiilor militare a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României anul trecut. De atunci, potrivit informațiilor prezentate de Newsweek România, Parlamentul nu a modificat proiectul pentru a-l pune în acord cu cerințele stabilite de CCR.

Situația legislativă afectează perspectiva aplicării măsurilor prevăzute de proiect pentru beneficiarii pensiilor militare. În lipsa modificărilor necesare, inițiativa nu a fost adusă într-o formă care să permită continuarea parcursului legislativ în condițiile cerute de Curtea Constituțională.