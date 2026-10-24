Riscurile comasării localităților în România: Sunt aspecte de sensibilitate, o comunitate maghiară ar putea simţi că îşi pierde identitatea

Fostul premier Ilie Bolojan susține că reforma administrației publice trebuie să reducă cheltuielile, fără să afecteze serviciile oferite cetățenilor și identitatea comunităților locale. Acesta afirmă că România trebuie să adapteze legislația la realitatea demografică înaintea unor eventuale comasări. Între timp, noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat un program pentru asocierea voluntară a localităților.

Fostul premier Ilie Bolojan susține că reforma administrației publice trebuie să reducă cheltuielile și să mențină calitatea serviciilor pentru cetățeni.

În opinia sa, înainte de comasarea localităților trebuie analizată funcționarea administrației după modificările legislative recente, iar eventualele fuziuni trebuie să respecte identitatea etnică, confesională și tradițiile comunităților locale.

Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, după ședința Biroului Politic Județean al PNL Covasna, că descentralizarea trebuie să rămână un principiu al administrației publice, deoarece permite rezolvarea problemelor mai aproape de cetățeni. Fostul premier a susținut că Partidul Național Liberal va continua să sprijine consolidarea capacității administrațiilor locale de a răspunde nevoilor oamenilor.

El a explicat că descentralizarea poate contribui la identificarea unor soluții la nivel local și la evidențierea persoanelor care obțin rezultate în administrație, fără a reprezenta însă o soluție universală pentru toate problemele.

„PNL a susţinut în toţi aceşti ani descentralizarea şi întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a rezolva problemele cetăţenilor. Acesta e un principiu sănătos, pe care îl vom susţine şi în perioada următoare (…) Descentralizarea nu este o soluţie magică, dar cu siguranţă permite rezolvarea problemelor mai aproape de cetăţeni şi permite ca oamenii performanţi să devină exemple la nivel naţional”, a spus fostul premier, după şedinţa Biroului Politic Judeţean al PNL Covasna.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor publice, Bolojan a amintit că măsurile adoptate în timpul mandatului său de premier au dus la eliminarea a 13.000 de posturi din administrație. El consideră că autoritățile ar trebui să urmărească acum modul în care funcționează instituțiile în noile condiții legislative, înainte de a lua alte decizii.

Fostul premier a mai arătat că reformele administrative ar trebui pregătite și aplicate la începutul unui mandat, când există legitimitatea necesară și timpul pentru organizarea schimbărilor, nu spre finalul acestuia.

„Noi am luat nişte măsuri privind reducerea cheltuielilor în administraţie, care înseamnă că 13.000 de posturi din administraţie au fost reduse. Acum ar trebui să stăm o perioadă de timp şi să vedem cum funcţionează administraţia în noile condiţii, după noile legi. În general, reformele în administraţie nu se fac pe final de mandat. Reformele în administraţie se fac, în toate ţările când s-au făcut, la început de mandat, când există legitimitate mare şi există o perioadă de timp pentru a pregăti aceste reforme”, a arătat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că în România există sute de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, în timp ce zeci de orașe și municipii au populații sub pragurile stabilite de legislație. În opinia sa, autoritățile trebuie să clarifice mai întâi această situație, prin modificarea normelor astfel încât acestea să corespundă realității demografice.

Abia după clarificarea cadrului legislativ ar putea fi analizată posibilitatea comasării unor localități. Bolojan a avertizat că menținerea unei diferențe între prevederile legale și situația din teren nu rezolvă problemele existente.

El a precizat că modificarea legislației sau analizarea unor eventuale fuziuni trebuie să facă parte dintr-o abordare care să țină cont de situația reală a comunităților.

„Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să facem ordine şi în acest domeniu. Ori se modifică legislaţia şi se aduce la standardele reale, sau, dacă nu se modifică, cea mai proastă situaţie este să continui în această stare, în care legea este într-un fel, realitatea este diferită. Şi atunci se poate pune într-adevăr problema unor comasări, dacă aceasta este direcţia”, a mai spus Bolojan.

În ceea ce privește comasările voluntare, fostul premier a afirmat că principalele dificultăți nu țin neapărat de cheltuielile administrației, ci de temerile comunităților că își pot pierde identitatea în urma unei fuziuni.

El a explicat că aceste sensibilități trebuie luate în considerare atât în cazul comunităților maghiare din județe precum Bihor, cât și în cazul comunităților românești din Covasna.

Bolojan a subliniat că păstrarea identității locale, a tradițiilor și a particularităților confesionale trebuie să fie respectată în procesul de reformă. El și-a susținut poziția invocând experiența sa de fost primar și fost președinte de consiliu județean.

„În ceea ce priveşte comasările voluntare, pot fi o formulă, pentru că în fapt problemele nu sunt legate de cheltuieli în principal, ci rezistenţa la astfel de fuziuni este dată de aspectele identitare, de care trebuie să se aibă grijă. Sunt aspecte de sensibilitate. Am o comunitate minoritar maghiară în judeţul Bihor care, dacă ar fuziona cu o comunitate majoritar românească, ar putea simţi că îşi pierde identitatea. Aceeaşi situaţie poate să fie în Covasna în sensul invers şi atunci aceste sensibilităţi care ţin de păstrarea identităţii trebuie gestionate corespunzător. Ca fost primar, ca fost preşedinte de Consiliu Judeţean, consider că păstrarea identităţilor locale este un element important pe care întotdeauna l-am respectat şi am încurajat întotdeauna comunităţile etnice şi confesionale să-şi păstreze identitatea, tradiţiile şi asta sper să facem şi în perioada următoare, să rămânem consecvenţi”, a afirmat Ilie Bolojan.

Reforma administrației publice se află și pe lista priorităților noului ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica. Acesta a declarat miercuri, la preluarea mandatului, că printre obiectivele sale se numără simplificarea procedurilor pentru administrațiile locale și finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul a anunțat lansarea programului „START Reforma Administrativă”, prin care localitățile vor putea să se asocieze și să se comaseze voluntar. Programul va oferi, de asemenea, sprijin suplimentar pentru investiții.

Inițiativa urmărește să încurajeze reorganizarea voluntară a administrațiilor locale, în condițiile în care discuțiile despre reforma administrativă vizează atât reducerea cheltuielilor publice, cât și eficientizarea activității instituțiilor locale.