Impozitul pe case și apartamente, subiect de schimbare. Decizia anunțată de ministrul Finanțelor

Impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Decizia vine după modificarea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în urma discuțiilor dintre autoritățile române și Comisia Europeană.

Oficialul a precizat că numeroasele discuții privind schimbarea modului de calcul al impozitelor pe proprietate nu trebuie interpretate ca o confirmare a aplicării noului sistem de la începutul anului 2027. Măsurile fiscale care vor fi adoptate pentru anul respectiv urmează să fie stabilite odată cu elaborarea bugetului.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului, potrivit Antena 3.

Planul inițial prevedea trecerea la un sistem de impozitare a proprietăților bazat pe valoarea de piață începând din 2027, odată cu implementarea platformei digitale e-Proprietatea. Reforma era inclusă în jalonul 237 din PNRR, aprobat de Comisia Europeană în 2024, și făcea parte din angajamentele fiscale asumate de România.

Noul mecanism ar fi presupus schimbarea bazei de calcul pentru impozitele pe clădiri, astfel încât aceasta să reflecte mai bine valoarea estimată a imobilelor pe piața imobiliară. Pentru aplicarea sistemului era necesară dezvoltarea unei infrastructuri informatice capabile să prelucreze informații despre proprietăți și tranzacții.

Potrivit ministrului Finanțelor, implementarea reformei necesită însă clarificări suplimentare, iar calendarul inițial a fost modificat după discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. Autoritățile urmează să stabilească măsurile fiscale care vor fi aplicate în 2027 în momentul elaborării bugetului.

Alexandru Nazare a explicat că mai există aspecte tehnice care trebuie reglementate înainte ca sistemul e-Proprietatea să poată funcționa în forma prevăzută inițial. Modificarea jalonului a fost convenită cu Comisia Europeană, iar detaliile privind măsurile care vor intra în vigoare în 2027 urmează să fie stabilite ulterior.

„Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație. Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a precizat ministrul Finanțelor, conform sursei citate.

Una dintre dificultățile principale este stabilirea unei valori de piață cât mai apropiate de realitate pentru fiecare proprietate. Sistemul informatic ar trebui să permită estimarea valorii imobilelor pe baza datelor disponibile, fără să fie necesară evaluarea individuală, la fața locului, a fiecărei locuințe din România.

În mediul rural, procesul este îngreunat de numărul redus al tranzacțiilor imobiliare și de informațiile incomplete despre unele construcții. În orașe, evaluarea poate fi complicată de diferențele dintre imobile aflate în aceeași zonă, dar care au caracteristici și valori de piață distincte.

De exemplu, două apartamente cu suprafețe similare, situate în apropiere unul de celălalt, pot avea valori diferite dacă unul se află într-un bloc vechi, iar celălalt într-o clădire nouă. Aceste particularități trebuie luate în considerare pentru ca estimările generate de sistemul informatic să reflecte cât mai bine piața imobiliară.

În sistemul fiscal actual, impozitul pe clădiri este calculat pe baza regulilor prevăzute de Codul fiscal. Formula ia în considerare suprafața construită desfășurată și o valoare impozabilă stabilită potrivit criteriilor legale, cu ajustări care țin de rangul localității, zona în care se află imobilul, materialele de construcție și vechimea clădirii.

Pe baza acestor elemente se determină valoarea impozabilă folosită la calcularea obligației fiscale. Aceasta poate fi diferită de prețul la care proprietatea ar putea fi vândută pe piața imobiliară, întrucât formula actuală nu urmărește stabilirea directă a valorii comerciale a fiecărui imobil.

În sistemul bazat pe valoarea de piață, baza de calcul ar urma să fie valoarea estimată a proprietății, apropiată de prețul la care aceasta s-ar putea tranzacționa. Asupra valorii astfel stabilite s-ar aplica o cotă de impozitare, cu respectarea pragului minim prevăzut de lege și a regulilor fiscale aplicabile.

Schimbarea ar presupune, prin urmare, o metodă diferită de evaluare a locuințelor și a celorlalte proprietăți imobiliare. Valoarea utilizată pentru calcularea impozitului nu ar mai fi determinată exclusiv prin formula standard bazată pe caracteristicile clădirii, ci ar ține cont de estimarea valorii acesteia pe piață.

Pentru estimarea valorii proprietăților la nivel național, autoritățile au prevăzut utilizarea unor instrumente digitale și a unor baze de date centralizate. Acestea ar permite procesarea informațiilor disponibile despre imobile și tranzacțiile imobiliare, fără evaluarea individuală a fiecărei locuințe.

Printre sursele de date avute în vedere se numără grilele notariale, respectiv studiile de piață realizate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR). Acestea cuprind valori de referință orientative pentru diferite zone și categorii de proprietăți și sunt utilizate în activitatea notarială.

Un alt element important este platforma e-Proprietatea, concepută ca un sistem informatic al Ministerului Finanțelor pentru centralizarea și prelucrarea datelor referitoare la proprietățile imobiliare. Informațiile despre tranzacțiile de vânzare-cumpărare, colectate din surse precum evidențele notariale și cadastrale, ar urma să contribuie la estimarea valorilor imobilelor.

Pe baza datelor istorice privind tranzacțiile, sistemul ar putea genera estimări și hărți de valori pentru proprietățile din diferite zone ale țării. Funcționarea mecanismului depinde însă de disponibilitatea și calitatea informațiilor, precum și de capacitatea algoritmilor de a ține cont de diferențele dintre imobile.

Măsurile fiscale pentru anul 2027 urmează să fie stabilite odată cu elaborarea bugetului, după modificarea jalonului PNRR referitor la reforma impozitării proprietăților. Ministrul Finanțelor a precizat că aplicarea impozitării la valoarea de piață nu va începe la 1 ianuarie 2027, în timp ce aspectele tehnice legate de funcționarea platformei e-Proprietatea necesită clarificări suplimentare.