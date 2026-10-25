Peste 80.000 de infecții respiratorii într-o săptămână. Farmaciile au rămas fără vaccin antigripal
Vaccin SURSĂ FOTO: Dreamstime
Stocurile de vaccin antigripal disponibile în farmacii s-au epuizat din nou, după ce ultimele câteva zeci de mii de doze au ajuns în țară în această săptămână. Cererea pentru imunizare rămâne ridicată, iar pacienții care nu au reușit să își procure vaccinul își îndreaptă atenția către următoarea tranșă, așteptată săptămâna viitoare.
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Situația vine după ce și primul lot de vaccinuri, distribuit în luna septembrie, s-a epuizat într-un interval scurt. Potrivit informațiilor anunțate, o nouă tranșă, mai consistentă, ar urma să ajungă în farmacii în zilele următoare, după cum a promis ministrul Sănătății.
Până în prezent, peste 400.000 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei. Cu toate acestea, disponibilitatea dozelor în farmacii continuă să reprezinte o problemă pentru cei care doresc să se imunizeze și nu au reușit încă să găsească vaccinul.
Cine poate beneficia de vaccin antigripal gratuit
Vaccinarea antigripală este gratuită pentru mai multe categorii de persoane considerate vulnerabile în fața infecțiilor respiratorii. Printre acestea se numără copiii, persoanele vârstnice, femeile însărcinate și pacienții care suferă de boli cronice.
Pentru adulții cu vârste cuprinse între 45 și 65 de ani, care nu au afecțiuni cronice, vaccinul antigripal poate fi achiziționat la jumătate de preț. Reducerea se acordă pe baza unei prescripții eliberate de medicul de familie sau de un medic specialist.
Accesul la vaccinare depinde, în cazul persoanelor care trebuie să cumpere produsul din farmacii, și de existența dozelor în stoc. Epuizarea rapidă a celor două tranșe livrate până acum a făcut ca persoanele care nu au reușit să își procure vaccinul să aștepte o nouă aprovizionare.
Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână
Datele raportate oficial arată că, în ultima săptămână, au fost înregistrate peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii, printre care se numără și îmbolnăvirile provocate de virusurile gripale.
În ceea ce privește decesele asociate gripei, de la începutul sezonului rece a fost confirmat un singur caz provocat de virusul gripal de tip A.
Următoarea tranșă de vaccin antigripal este așteptată săptămâna viitoare, iar autoritățile au anunțat că aceasta va fi mai consistentă decât livrările precedente. Noile doze urmează să ajungă în farmacii, unde cererea pentru vaccinare se menține ridicată, informează TVR.
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