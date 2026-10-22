Ce să mănânci și să bei înainte și după vaccinul antigripal. Ce alimente îți pot fi de folos

O alimentație echilibrată și un consum adecvat de apă pot contribui la menținerea stării generale de bine înainte și după vaccinarea antigripală. Medicii și nutriționiștii recomandă câteva obiceiuri simple, fără a considera necesară schimbarea radicală a dietei înainte de administrarea vaccinului.

O atenție deosebită trebuie acordată hidratării, consumului de fructe și legume, alegerii alimentelor bogate în nutrienți și pregătirii unor gustări ușoare. Aceste măsuri pot ajuta organismul să funcționeze normal și pot contribui la gestionarea unor posibile efecte secundare ale vaccinării.

Nu este necesară revizuirea întregului plan alimentar înainte de vaccinul antigripal, explică Yadlosky. „O dietă sănătoasă și echilibrată, împreună cu o ușoară creștere a hidratării, este tot ce are nevoie cineva pentru a fi pregătit din punct de vedere nutrițional.”

Importanța consumului de apă este subliniată și de Stinchfield, care recomandă acordarea unei atenții sporite hidratării înainte de vaccinare.

„Hidratarea este importantă pentru sănătatea dumneavoastră generală și este un lucru esențial pe care trebuie să vă concentrați atunci când vă planificați vaccinul”, spune aceasta.

Un aport suficient de lichide ajută organismul să își mențină temperatura normală. Acest lucru poate fi util în perioada vaccinării antigripale, având în vedere că febra se numără printre posibilele efecte secundare ale vaccinului.

Necesarul zilnic de apă diferă de la o persoană la alta și depinde de mai mulți factori. Stinchfield recomandă totuși creșterea ușoară a consumului înainte de administrarea vaccinului. „încercați să fiți conștienți de consumul unui pahar sau două de apă în plus în fiecare zi înainte de vaccinare”, adaugă ea.

Pentru persoanele cărora le este dificil să bea suficientă apă pe parcursul zilei, există câteva soluții practice. O sticlă de apă purtată permanent și reumplută pe parcursul zilei poate facilita atingerea obiectivului de hidratare.

De asemenea, apa poate fi aromatizată cu citrice sau plante aromatice, iar păstrarea unui recipient într-un loc vizibil poate servi drept memento. O altă variantă este includerea în alimentație a unor produse cu un conținut ridicat de apă, care contribuie la aportul total de lichide.

Nu există un singur aliment, o vitamină sau un mineral care să prevină toate îmbolnăvirile. Totuși, anumite alimente și substanțe nutritive contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, care ajută organismul să lupte împotriva agenților patogeni, precum virusurile și bacteriile.

Printre recomandările nutriționale se numără consumul mai frecvent de alimente cu proprietăți antiinflamatoare. Potrivit lui Ehsani, o asemenea alimentație poate susține sănătatea generală și poate contribui la gestionarea inflamației din organism înainte și după vaccinare.

Pe termen lung, o dietă de acest tip poate fi asociată cu reducerea riscului unor boli cronice, inclusiv afecțiunile cardiovasculare și diabetul. Totodată, alimentele bogate în nutrienți pot contribui la menținerea nivelului de energie și, posibil, la reducerea riscului de dureri de cap.

Un plan alimentar echilibrat poate include fructe și legume proaspete, pește, nuci, cereale integrale, fasole și linte. Aceste alimente furnizează vitamine, minerale, fibre, proteine și grăsimi sănătoase, necesare pentru buna funcționare a organismului.

Diversitatea alimentară rămâne importantă, iar includerea mai multor categorii de produse ajută la asigurarea unui aport variat de nutrienți. Aceste obiceiuri pot fi menținute pe tot parcursul anului, nu doar în perioada vaccinării antigripale.

Stinchfield atrage atenția asupra unei concepții greșite frecvente legate de vaccinarea antigripală. „Este important de menționat că vaccinul antigripal nu poate provoca boala gripală. Aceasta este o concepție greșită des întâlnită.

Cu toate acestea, activitatea gripală începe să se intensifice în octombrie și noiembrie, ceea ce înseamnă că este un moment bun pentru a vă stimula sistemul imunitar cu mese bogate în nutrienți în orice moment – și niciodată nu este prea devreme pentru a începe această strategie sănătoasă”, spune aceasta.

O modalitate simplă de a diversifica alimentația este includerea unor produse de culori diferite la fiecare masă. Potrivit lui Ehsani, această abordare poate contribui la creșterea varietății de vitamine, minerale și antioxidanți din dietă.

„Fructele și legumele se numără printre alimentele noastre cele mai bogate în nutrienți, iar majoritatea americanilor nu consumă suficiente din ele”, explică Ehsani.

Un obiectiv practic este includerea a cel puțin trei culori naturale diferite în farfurie la fiecare masă. Astfel, meniul poate cuprinde o varietate mai mare de fructe și legume, fără a necesita schimbări complicate ale obiceiurilor alimentare.

Pe lângă aportul de vitamine, minerale și antioxidanți, multe fructe și legume conțin cantități importante de apă. Consumul acestora poate contribui la hidratarea organismului atât înainte, cât și după vaccinare, adaugă Ehsani.

Pentru unele persoane, administrarea vaccinului antigripal poate provoca anxietate. Potrivit lui Stinchfield, această reacție poate fi asociată uneori cu leșinul.

O gustare ușoară și puțină apă înainte de vaccinare pot contribui la prevenirea leșinului asociat anxietății, explică specialista. „S-a demonstrat că o gustare și niște apă chiar înainte de vaccin previn uneori leșinul cauzat de anxietate”, spune ea.

Stinchfield recomandă să fie pregătite din timp o gustare și o sticlă cu apă, pentru a putea fi consumate înainte de administrarea vaccinului, dacă este necesar. „Păstrați o gustare ușoară și o sticlă de apă pentru orice eventualitate”, este sfatul acesteia.

Alegerea unei gustări simple, ușor de transportat și de consumat poate face pregătirea mai comodă. Recomandarea se referă în special la persoanele care resimt anxietate înaintea injecției și nu presupune că toți cei care se vaccinează trebuie să mănânce în mod obligatoriu înainte.

Hidratarea rămâne importantă și după administrarea vaccinului. Un aport adecvat de lichide și nutrienți susține funcționarea organismului în perioada în care sistemul imunitar răspunde la vaccin, explică Yadlosky.

Unul dintre posibilele efecte secundare ale vaccinului antigripal este durerea ușoară de cap. Deshidratarea poate accentua acest disconfort, spune Lauren Manaker, specialistă în nutriție, cu calificările MS, RD și LD.

Aceasta recomandă consumul unei cantități suficiente de apă cu o zi înainte de vaccinare, în ziua administrării și în ziua următoare. Dacă este posibil și potrivit necesarului individual, unul sau două pahare suplimentare de apă pot contribui la menținerea unei hidratări adecvate.

Alimentele care susțin sănătatea intestinală pot avea un rol în alimentația din perioada vaccinării. Manaker precizează că dovezile privind influența prebioticelor și probioticelor asupra eficienței vaccinului nu sunt încă definitive, deși unele cercetări sugerează o posibilă legătură.

Pentru a diversifica aportul de astfel de substanțe, pot fi incluse în meniu fructe, legume, cereale integrale, iaurt și chefir. Alte opțiuni sunt alimentele fermentate, precum kimchi, varza murată și kombucha.

Prebioticele contribuie la susținerea bacteriilor benefice din intestin, în timp ce probioticele sunt microorganisme vii care pot avea efecte benefice asupra sănătății atunci când sunt consumate în cantități adecvate. Includerea alimentelor care le conțin poate face parte dintr-o dietă variată, fără a reprezenta o garanție privind răspunsul la vaccin.

Greața este un alt posibil efect secundar al vaccinului antigripal, deși apare rar și, de regulă, este ușoară. Stinchfield recomandă să existe la îndemână câteva alimente simple, care pot fi mai ușor tolerate dacă apare un disconfort gastric.

Manaker precizează că nu există alimente care trebuie evitate în mod obligatoriu după vaccinarea antigripală. Totuși, în cazul grețurilor, unele produse obișnuite pot fi alegeri potrivite.

Printre acestea se numără biscuiții sărați, pastele și orezul, alături de banane și avocado. Alegerea alimentelor poate fi adaptată toleranței individuale și felului în care se manifestă disconfortul digestiv.

Păstrarea unor astfel de produse în casă poate fi utilă pentru persoanele care vor să fie pregătite în cazul apariției unor simptome digestive ușoare după vaccinare.

În cele mai multe cazuri, eventualele efecte secundare minore ale vaccinului antigripal se remit în câteva zile. Menținerea hidratării și consumul unor alimente bogate în nutrienți pot susține starea generală de bine în această perioadă.

Stinchfield încurajează continuarea obiceiurilor sănătoase și după vaccinare. „Dacă ți-ai mărit aportul de apă și ai inclus în dietă mai multe alimente bogate în nutrienți, felicitări – și continuă treaba bună! Aceste obiceiuri sunt modalități excelente de a-ți susține sănătatea și starea generală de bine, indiferent de sezonul gripal sau nu”, spune aceasta.

Alimentația echilibrată, hidratarea, somnul suficient și activitatea fizică rămân elemente importante pentru menținerea sănătății. Totuși, aceste obiceiuri nu înlocuiesc protecția oferită de vaccin și nu garantează prevenirea tuturor infecțiilor.

Manaker subliniază că vaccinul antigripal nu oferă o protecție absolută tuturor persoanelor. „Deși vaccinul antigripal poate proteja o persoană în timpul sezonului de răceală și gripă, nu este o soluție magică pentru toată lumea”, spune aceasta.

Specialista adaugă: „Continuarea susținerii sănătății imunitare prin consumul de produse bogate în vitamine, dormitul corespunzător și exercițiile fizice pot contribui la susținerea sănătății imunitare și pot fi componente importante ale stilului de viață pe durata sezonului de răceală și gripă.”

Alegerea alimentelor poate ține cont de preferințele și nevoile organismului, cu păstrarea unor principii generale: varietate, aport adecvat de lichide, mese echilibrate și menținerea obiceiurilor sănătoase atât înainte, cât și după vaccinarea antigripală.