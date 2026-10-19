Carnea și peștele imprimate 3D ar putea ajunge în supermarketuri. Ce spun specialiștii despre aceste alimente și efectele asupra sănătății

Carnea și peștele obținute cu ajutorul imprimantelor 3D ar putea apărea în curând pe rafturile magazinelor din nord-estul Statelor Unite. O companie de tehnologie din Israel folosește ingrediente pe bază de plante și tehnici avansate de producție pentru a reproduce gustul, textura și aspectul cărnii tradiționale. Deși tehnologia promite noi posibilități în industria alimentară, specialiștii atrag atenția că efectele acestor produse asupra sănătății nu au fost încă studiate suficient.

O companie de tehnologie cu sediul în Israel a anunțat luna trecută că produsele sale alimentare realizate prin imprimare 3D ar putea ajunge în curând în magazinele din nord-estul Statelor Unite.

Firma utilizează imprimante 3D pentru a produce alternative la carne și pește, folosind ingrediente pe bază de plante.

Potrivit publicației britanice The Independent, compania susține că produsele sale sunt realizate printr-un proces care combină tehnologia de imprimare 3D cu metode culinare concepute pentru a reproduce caracteristicile cărnii obișnuite.

Reprezentanții firmei descriu carnea produsă prin această metodă ca fiind „produsă folosind tehnologie avansată de imprimare 3D și un amestec de ingrediente pe bază de plante și cultivate, combinate cu tehnici culinare precise pentru a imita experiența senzorială a cărnii tradiționale”.

Compania urmărește să ofere consumatorilor alternative vegetale care să semene cât mai mult cu produsele de origine animală, nu doar în privința gustului, ci și a aspectului și consistenței.

Imprimarea 3D a alimentelor permite realizarea unor produse comestibile prin utilizarea unor ingrediente alimentare obișnuite, cărora li se poate da o formă și o structură controlate.

Spre deosebire de metodele tradiționale de preparare, această tehnologie oferă producătorilor și bucătarilor posibilitatea de a crea texturi și forme care ar fi dificil de obținut prin procedeele culinare convenționale.

Alimentele imprimate 3D nu au neapărat un gust diferit de cele obișnuite, deoarece pot fi realizate din aceleași tipuri de ingrediente.

Diferența principală constă în modul în care acestea sunt structurate și prezentate.

În cazul alternativelor vegetale la carne, tehnologia este utilizată pentru a reproduce experiența consumului unei bucăți întregi de carne, inclusiv textura acesteia.

Compania israeliană a explicat, într-un comunicat de presă, că încearcă să rezolve unele dintre problemele cu care se confruntă industria alimentelor pe bază de plante.

Printre acestea se numără gustul, textura și ceea ce firma numește „experiența autentică de a savura o bucată întreagă de carne”.

Deși tehnologia începe să fie utilizată pentru dezvoltarea unor produse destinate consumatorilor, cercetările privind efectele alimentelor imprimate 3D asupra sănătății sunt încă limitate.

Megan Wroe, dietetician, a explicat pentru The Independent că aceste produse reprezintă un domeniu relativ nou în cercetarea alimentară.

Din acest motiv, nu există încă suficiente studii care să stabilească toate beneficiile sau eventualele efecte negative asociate consumului lor.

Faptul că un aliment este realizat prin imprimare 3D nu oferă, în sine, informații suficiente despre valoarea sa nutrițională sau despre impactul pe care îl poate avea asupra organismului.

Wroe a identificat însă o categorie de persoane pentru care această tehnologie ar putea avea beneficii importante.

Una dintre aplicațiile promițătoare ale imprimării 3D în alimentație privește persoanele care suferă de disfagie.

Disfagia este termenul medical folosit pentru dificultățile de înghițire, o problemă care poate limita tipurile de alimente pe care o persoană le poate consuma.

În multe situații, alimentația acestor persoane trebuie adaptată prin modificarea consistenței preparatelor, ceea ce poate reduce varietatea și aspectul obișnuit al meselor.

Imprimarea 3D ar putea permite realizarea unor preparate cu texturi adaptate, dar care să păstreze un aspect mai apropiat de cel al alimentelor tradiționale.

„O populație despre care pot spune cu încredere că beneficiază cu siguranță de alimentele 3D sunt cele cu disfagie”, a declarat Megan Wroe pentru The Independent.

Potrivit dieteticianului, această tehnologie le-ar putea oferi persoanelor cu dificultăți de înghițire posibilitatea de a consuma preparate mai variate și mai atractive din punct de vedere vizual.

Alimentele imprimate 3D ar putea ajuta la realizarea unor mese care „să arate și să se simtă ca mese reale, mai degrabă decât ca supe sau piureuri, ceea ce, bineînțeles, le îmbunătățește experiența generală a mesei și bunăstarea”, a explicat specialista.