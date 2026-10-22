Polițiștii francezi dau în judecată statul după violențele recente. Autoritățile sunt acuzate că au creat condițiile care au pus vieți în pericol

Un sindicat al polițiștilor din Franța inițiază o acțiune în răspundere împotriva statului francez, pe care îl consideră responsabil pentru condițiile care au favorizat recentul val de violențe din țară. Demersul vine după o săptămână marcată de proteste, manifestații și incidente violente în mai multe zone ale Franței.

Stanislas Goudon, reprezentant al sindicatului național al poliției franceze Alliance, a comentat situația recentă din perspectiva forțelor de ordine. Acesta a criticat lipsa de voință politică în domeniul securității, pe care o atribuie guvernelor franceze succesive din ultimii 20 de ani, și consideră că această situație a contribuit la problemele de securitate înregistrate în weekendul precedent.

Sindicatul Alliance intenționează să solicite tragerea la răspundere a statului francez pentru condițiile care ar fi dus la actualul val de violențe, conform Euronews. Reprezentanții organizației susțin că modul în care au fost gestionate politicile de securitate și intervențiile pentru menținerea ordinii publice a pus în pericol viețile oamenilor, inclusiv pe cele ale polițiștilor naționali.

Printre problemele semnalate se numără existența unor ordine contradictorii, restricțiile privind utilizarea armelor intermediare și pregătirea insuficientă a echipelor însărcinate cu menținerea ordinii publice.

Potrivit lui Stanislas Goudon, aceste deficiențe se înscriu într-un context mai amplu, marcat de ceea ce el consideră a fi două decenii de lipsă de curaj politic din partea guvernelor succesive în privința politicilor de securitate. În opinia sa, această lipsă de asumare ar fi contribuit la eșecurile de securitate observate în timpul violențelor de weekendul trecut.

Acțiunea sindicatului urmărește să stabilească responsabilitatea statului pentru circumstanțele care au permis apariția și escaladarea incidentelor. Organizația consideră că autoritățile trebuie să răspundă pentru condițiile în care polițiștii și alte persoane au fost expuse riscurilor.

În cursul săptămânii trecute, Franța s-a confruntat cu o succesiune de proteste, manifestații și acte de violență în mai multe regiuni ale țării. Pe măsură ce protestele au continuat, autoritățile au impus temporar restricții de circulație pe timpul nopții, prin instituirea unor interdicții temporare de circulație. Măsurile au fost adoptate în contextul tensiunilor și al incidentelor care au însoțit manifestațiile.

Situația rămâne incertă, întrucât sunt planificate noi demonstrații pentru weekendul următor. În plus, sindicatele au lansat un apel la declanșarea unei greve generale pe 5 noiembrie, ceea ce ar putea prelungi perioada de tensiuni sociale.

În acest context, demersul sindicatului Alliance aduce în prim-plan nu doar gestionarea recentelor proteste, ci și problemele mai vechi pe care reprezentanții polițiștilor le identifică în politica de securitate a Franței. Organizația susține că lipsa unor decizii politice adecvate, ordinele contradictorii, accesul limitat la anumite mijloace de intervenție și pregătirea insuficientă a echipelor au contribuit la vulnerabilitățile observate în timpul evenimentelor recente.

Violențele izbucnite în Franța în timpul protestelor au generat reacții și la nivel internațional. Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a pus incidentele pe seama politicilor de imigrație promovate de progresiștii occidentali și a avertizat că Statele Unite ar putea ajunge într-o situație similară dacă ar urma aceeași direcție.

Într-o intervenție de sâmbătă, oficialul american a atras atenția asupra numeroaselor probleme legate de integrarea imigranților și de compatibilitatea culturală. În opinia sa, susținătorii acestor politici s-au concentrat pe „diversitate”, fără să acorde suficientă atenție dificultăților asociate asimilării noilor veniți și diferențelor culturale.

El a făcut referire și la o înregistrare video în care primăria din Limoges apărea cuprinsă de flăcări, exprimându-și speranța că autoritățile franceze vor reuși să pună capăt violențelor înainte ca alte monumente să fie incendiate.

„Liberalii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Au fost avertizați că se va ajunge aici, dar nu au ascultat. Mă rog ca Franța, o țară frumoasă, cu oameni extraordinari, să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente să ardă. Și sper că americanii sunt atenți la ceea ce se întâmplă. Acesta este viitorul pe care democrații din Congres îl doresc pentru țara voastră”, a scris vicepreședintele Statelor Unite pe X.

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