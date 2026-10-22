Alertă de călătorie pentru românii care merg în Franța. Proteste și blocaje anunțate pe 24 octombrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Franța, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo. Sâmbătă, 24 octombrie, sunt programate numeroase manifestații de protest și acțiuni de blocare, care ar putea afecta circulația rutieră, transportul feroviar, transportul public și zborurile, în special în marile orașe.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, manifestațiile anunțate pentru sâmbătă, 24 octombrie, ar urma să se desfășoare în mai multe localități din Franța, inclusiv în marile centre urbane.

Acțiunile de protest ar putea include blocarea unor intersecții importante, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere.

Autoritățile române avertizează că aceste mobilizări ar putea provoca întârzieri și perturbări semnificative ale circulației, în special în zonele aglomerate și în apropierea infrastructurilor vizate de protestatari.

„Mobilizările ar urma să includă manifestaţii în centrele urbane, precum şi posibile blocaje sau acţiuni punctuale în intersecţii rutiere, sensuri giratorii, staţii de alimentare cu carburanţi, noduri feroviare şi depozite petroliere. În acest context, sunt posibile perturbări ale transportului în comun, traficului rutier, feroviar şi aerian, în special în marile aglomerări urbane şi în apropierea infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj”, a transmis MAE.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite zonele în care au loc manifestații, precum și locurile în care se formează aglomerări de persoane.

Totodată, românii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale și prin mass-media.

Persoanele care urmează să călătorească în Franța sau să se deplaseze între diferite orașe sunt încurajate să verifice din timp situația transporturilor.

Pentru circulația feroviară poate fi consultată aplicația SNCF Connect, iar pentru transportul public din Paris sunt disponibile aplicația Bonjour RATP și pagina oficială RATP.

În cazul călătoriilor cu avionul, pasagerii pot verifica informațiile despre zboruri pe site-ul aeroporturilor din Paris, inclusiv Charles de Gaulle și Orly, sau pe paginile aeroporturilor de plecare și destinație.

Cetățenii români care au nevoie de informații sau sprijin consular pot contacta Consulatul General al României la Paris la numerele +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.

Pentru situațiile speciale, dificile sau care necesită intervenție de urgență, MAE pune la dispoziție numere de telefon dedicate, în funcție de circumscripția consulară:

Consulatul General al României la Paris: +33 6 80 71 37 29;

Consulatul General al României la Marsilia: +33 6 10 02 71 64;

Consulatul General al României la Lyon: +33 6 43 62 77 36;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33 6 27 05 00 22.

Ministerul recomandă și consultarea paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din Franța, precum și a site-ului www.mae.ro.

De asemenea, cetățenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru dispozitive Android și iOS, prin intermediul căreia pot obține informații și recomandări privind deplasările în alte state.