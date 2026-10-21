Noi reguli de despăgubire pentru pasagerii din UE. Banii înapoi, acordați în maximum 14 zile, inclusiv pentru rezervările online

Parlamentul European a aprobat astăzi noi reguli pentru drepturile pasagerilor, care vor deveni aplicabile din 23 octombrie 2027. Biletele de avion anulate, cumpărate prin agenții sau platforme online, vor trebui rambursate în maximum 14 zile. Legislația introduce formulare europene pentru cererile de despăgubire, extinde protecția persoanelor cu mobilitate redusă și permite autorităților să verifice operatorii fără reclamații prealabile.

Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru protejarea pasagerilor care călătoresc cu avionul, trenul, vaporul sau autobuzul.

Legislația stabilește termene pentru rambursarea biletelor, introduce formulare europene standardizate pentru cererile de despăgubire și extinde protecția persoanelor cu mobilitate redusă.

Autoritățile naționale vor primi, de asemenea, competențe suplimentare pentru verificarea respectării drepturilor călătorilor.

Parlamentul European a adoptat marți, 20 octombrie 2026, regulamentul actualizat privind drepturile pasagerilor, cu 652 de voturi pentru, două împotrivă și opt abțineri.

Potrivit instituției europene, legislația privind drepturile pasagerilor se aplică unui volum de aproximativ 13 miliarde de călătorii anual în Uniunea Europeană.

Noul cadru urmărește să stabilească proceduri comune pentru soluționarea solicitărilor pasagerilor și să îmbunătățească respectarea obligațiilor de către operatorii de transport atunci când călătoriile sunt perturbate, scrie Travel Daily News.

Regulile vizează mai multe domenii, de la rambursarea biletelor și informarea călătorilor până la procedurile de compensare și protecția persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

Regulamentul trebuie să parcurgă în continuare etapa adoptării formale de către Consiliul Uniunii Europene, după care textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile prevederi sunt programate să se aplice începând cu 23 octombrie 2027.

Una dintre principalele modificări se referă la biletele de avion cumpărate prin intermediul agențiilor de turism și al platformelor online de rezervări.

În cazul anulării unui zbor, pasagerii vor avea dreptul la rambursarea integrală a sumei achitate, inclusiv a comisioanelor de servicii aplicabile percepute de intermediari.

Noua legislație stabilește termene clare pentru fiecare etapă a procesului de rambursare. Dacă solicitarea este gestionată de un intermediar, compania aeriană va trebui să transfere banii către acesta în cel mult șapte zile. Ulterior, intermediarul va avea la dispoziție alte șapte zile pentru a restitui suma pasagerului.

Astfel, întregul proces de rambursare prin intermediari va trebui finalizat în maximum 14 zile.

În plus, agențiile de turism și platformele de rezervări online vor fi obligate să informeze clienții, încă din momentul achiziției biletelor, despre condițiile și procedurile aplicabile rambursării.

Regulamentul clarifică, prin urmare, responsabilitățile companiilor aeriene și ale intermediarilor în cazul anulării zborurilor și introduce termene precise pentru soluționarea solicitărilor. Microîntreprinderile beneficiază de o excepție specifică, în condițiile prevăzute de regulament, care menține obligațiile privind informarea pasagerilor.

Noile reguli introduc formulare europene standardizate pentru solicitările de rambursare și compensare. Pasagerii vor putea utiliza aceste documente sau formulare echivalente puse la dispoziție de operatorul de transport relevant.

Comisia Europeană va publica formularele pe site-ul său, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Procedurile comune vor acoperi transportul aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul. Acestea sunt destinate să simplifice depunerea cererilor în situații precum anulările, întârzierile și alte perturbări ale călătoriilor care îndeplinesc condițiile pentru acordarea rambursărilor sau despăgubirilor.

Legislația introduce și măsuri suplimentare pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. În cazul transportului aerian, dacă din motive de siguranță este necesară prezența unei persoane însoțitoare, compania aeriană va trebui să transporte gratuit acel însoțitor.

Protecții comparabile există deja pentru anumite călătorii cu autobuzul, trenul sau vaporul. Noul regulament extinde această facilitate și la transportul aerian, în condițiile stabilite de legislație.

Regulamentul consolidează atribuțiile autorităților naționale responsabile de supravegherea respectării drepturilor pasagerilor.

Acestea vor putea investiga posibile încălcări ale legislației fără să fie necesară depunerea prealabilă a unei reclamații oficiale de către un pasager. Autoritățile vor putea efectua controale proactive, verificări privind respectarea obligațiilor legale și interviuri cu operatorii de transport.

De asemenea, cadrul legislativ întărește procedurile de monitorizare a conformității și de gestionare a reclamațiilor călătorilor.

Matteo Ricci, europarlamentar italian din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților și raportor pentru acest regulament, a salutat aprobarea noilor reguli. Acesta a evidențiat rolul autorităților naționale în asigurarea respectării legislației, fără ca pasagerii să fie nevoiți să inițieze proceduri judiciare.

Ricci a făcut referire în special la rezervările realizate prin intermediari și la îmbunătățirea asistenței acordate călătorilor cu mobilitate redusă.

Noile prevederi sunt programate să intre în aplicare la 23 octombrie 2027, împreună cu legislația actualizată privind drepturile pasagerilor aerieni. Până atunci, cadrul european existent privind drepturile călătorilor va rămâne în vigoare.