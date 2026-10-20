Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20% în Europa. Șeful Ryanair avertizează asupra celei mai mari creșteri din istorie

Prețurile biletelor de avion din Europa ar putea crește cu 10% până la 20% în 2027, pe fondul scumpirii combustibilului și al reducerii numărului de locuri disponibile. Avertismentul vine din partea directorului general al Ryanair, Michael O’Leary, care estimează că transportul aerian european s-ar putea confrunta cu cea mai mare creștere a tarifelor din istorie.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat marți, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles, că pasagerii europeni ar putea plăti considerabil mai mult pentru biletele de avion în următoarele 12 luni.

Potrivit acestuia, creșterea tarifelor va fi determinată de scumpirea combustibilului pentru avioane, dar și de reducerea capacității de transport, în urma falimentelor și preluărilor unor companii aeriene.

„Cred că anul viitor biletele de avion se vor scumpi în Europa cu 10%, 15%, poate chiar 20%. Aș spune că, în următoarele 12 luni, vom asista la cea mai mare creștere a prețurilor biletelor de avion din istoria Europei”, a declarat Michael O’Leary.

Șeful Ryanair consideră că numărul locurilor disponibile va scădea anul viitor, ceea ce va pune o presiune suplimentară asupra prețurilor.

Unul dintre principalele motive ale creșterii anticipate a tarifelor este scumpirea puternică a combustibilului pentru avioane, pe fondul războiului din Iran.

Această evoluție afectează în special companiile aeriene care nu și-au asigurat din timp prețuri fixe pentru combustibil prin contracte de acoperire a riscului, cunoscute drept contracte de hedging.

Potrivit lui O’Leary, Ryanair și alte companii aeriene europene beneficiază în 2026 de astfel de contracte, care le protejează parțial de fluctuațiile pieței.

La sfârșitul lunii februarie, când a început conflictul, Ryanair avea deja asigurat 80% din necesarul de combustibil până în martie 2027, la un preț de 67 de dolari pe baril.

Situația se schimbă însă începând din aprilie 2027, când majoritatea companiilor aeriene europene vor avea o protecție mult mai redusă împotriva creșterii prețurilor.

În cazul Ryanair, doar 15% din necesarul de combustibil pentru perioada următoare este acoperit prin contracte la un preț de 85 de dolari pe baril.

O’Leary a precizat că prețurile actuale de pe piața spot sunt aproximativ duble față de acest nivel.

În aceste condiții, companiile aeriene ar putea fi nevoite să suporte costuri mult mai mari pentru combustibil, ceea ce ar putea determina majorarea tarifelor plătite de pasageri.

Michael O’Leary s-a aflat la Bruxelles pentru a anunța reducerea operațiunilor Ryanair din Belgia în programul de iarnă.

Compania va elimina 20 de rute și peste un milion de locuri disponibile, ca reacție la planurile autorităților belgiene de majorare a taxei aplicate transportului aerian.

Potrivit informațiilor prezentate, Belgia intenționează să crească această taxă de la 2 euro la 7 euro, începând din ianuarie.

Decizia Ryanair de a reduce capacitatea de transport din Belgia vine într-un moment în care conducerea companiei avertizează că oferta de locuri la nivel european ar putea scădea și din cauza dificultăților financiare ale altor operatori.

Directorul general al Ryanair s-a declarat optimist și în privința certificării aeronavei Boeing 737 MAX 10 în Statele Unite.

O’Leary a afirmat că procedura ar putea fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce ar permite companiei să primească 16 aeronave la începutul anului 2027.

„Boeing speră să obțină certificarea MAX 10, noua aeronavă, înainte de sfârșitul lunii octombrie. Suntem destul de optimiști că acest termen va fi respectat”, a declarat șeful Ryanair pentru Reuters.

Certificarea modelului Boeing 737 MAX 10 a înregistrat întârzieri, inclusiv din cauza unei probleme la software-ul de navigație.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, este așteptat să anunțe marți aprobarea aeronavei de către Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA).

Finalizarea certificării ar permite Ryanair să înceapă recepționarea noilor aeronave conform calendarului anticipat de conducerea companiei.