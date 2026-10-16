Haos pe aeroporturile din Italia. O avarie tehnică majoră la rețeaua națională de date a blocat sau întârziat zeci de zboruri

O avarie tehnică majoră a paralizat, vineri dimineață, transportul aerian din Italia, provocând un val masiv de întârzieri și anulări de curse pe cele mai importante aeroporturi din țară. Mii de pasageri au rămas blocați pe terminalele din Roma, Milano, Bergamo sau Lamezia Terme, după ce rețeaua națională de transmisie a datelor care susține serviciile de navigare aeriană a suferit defecțiuni grave. Deși primele ipoteze ale călătorilor vizau o posibilă breșă de securitate cibernetică, autoritățile aeronautice italiene au intervenit rapid pentru a clarifica natura incidentului și pentru a gestiona haosul creat.

Principala sursă a problemelor o reprezintă o defecțiune apărută în cursul nopții la rețeaua geografică de transmisie a datelor, structură vitală ce asigură suportul tehnic pentru controlul traficului aerian pe întreg teritoriul național al Italiei.

Furnizorul național de servicii de navigare aeriană, ENAV, a transmis că anomalia a fost identificată la nivelul infrastructurii de date și că echipele de tehnicieni lucrează neîntrerupt pentru remedierea situației și izolarea cauzei exacte.

Reprezentanții ENAV au accentuat faptul că protocoalele de siguranță au funcționat conform procedurilor standard de urgență. Datorită activării rapide a sistemelor de rezervă, spațiul aerian italian a funcționat la parametri normali până la ora 06:00 dimineața, fără nicio reducere a capacității operative, relatează Il Messaggero.

Cu toate acestea, odată cu venirea dimineții și creșterea exponențială a numărului de curse programate, persistența erorilor tehnice a impus măsuri drastice pentru a preveni orice risc de coliziune sau incident aviatic.

Pentru a garanta siguranța absolută a zborurilor în condițiile unui sistem informatic parțial nefuncțional, ENAV a decis introducerea unor măsuri severe de reglare a fluxurilor de aeronave. În consecință, capacitatea de gestionare a traficului aerian din Italia a fost redusă temporar cu aproximativ 50%.

Această tăiere la jumătate a capacității operaționale a creat imediat un efect de domino pe toate aeroporturile din țară, generând întârzieri în lanț atât pentru cursele interne, cât și pentru cele internaționale.

Măsura de restricționare a spațiului aerian a fost calificată de specialiști drept una inevitabilă.

Atunci când instrumentele digitale de monitorizare și schimb de date funcționează cu anomalii, controlorii de trafic trebuie să mărească distanțele dintre avioane și să eșaloneze decolările la intervale mult mai mari de timp, ceea ce conduce automat la formarea unor cozi uriașe la sol.

Pe fondul tensiunilor geopolitice globale și al frecventelor atacuri informatice asupra infrastructurilor critice europene, în mediul public au apărut rapid speculații privind posibilitatea unui sabotaj cibernetic.

Totuși, conducerea ENAV a infirmat categoric aceste zvonuri prin comunicate oficiale, dând asigurări că nu este vorba despre o acțiune ostilă derulată de hackeri.

Compania de stat a subliniat că verificările tehnice amănunțite au confirmat o defecțiune pur internă a rețelei de transmisie și că se exclude complet posibilitatea ca problemele să fie cauzate de activități răuvoitoare sau atacuri de tip malware.

Siguranța operațională rămâne prioritatea absolută, iar măsurile luate au avut ca singur scop menținerea controlului deplin asupra aeronavelor aflate în zbor.

În nordul țării, pe aeroporturile din regiunea Lombardia, efectele avariei tehnice au fost resimțite extrem de dur încă de la primele ore ale dimineții. Pe Aeroportul Internațional Milano Malpensa, panourile electronice de plecare indicau întârzieri cuprinse între jumătate de oră și mai bine de două ore, în timp ce pe segmentul de sosiri decalajele au fost ceva mai reduse.

Situația nu a fost mai bună nici pe aeroportul Milano Linate, unde cursele la sosire au înregistrat întârzieri între 20 de minute și o oră, iar la decolări întârzierile au depășit frecvent o oră.

De asemenea, pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, cursele operate de companii low-cost au suferit modificări mari de orar: un zbor Ryanair către Trapani a decolat cu o întârziere de o oră și jumătate, iar altul spre Berlin a acumulat o întârziere de 80 de minute.

Administrația aeroportuară a emis avertismente oficiale către pasageri, sfătuindu-i să verifice permanent statusul curselor cu companiile aeriene de la care au achiziționat biletele.

Nici capitala Italiei nu a scăpat de efectele avariei naționale. Pe Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma, defecțiunea rețelei ENAV a provocat anularea directă a cel puțin patru curse importante care vizau destinațiile Milano Linate, Riad, Tirana și Trieste.

Pe lângă aceste anulări, peste 20 de zboruri au înregistrat întârzieri cuprinse între 15 și 60 de minute.

Compania operatoare Aeroporti di Roma (ADR) a mobilizat personalul din terminale pentru a informa pasagerii prin intermediul monitoarelor, al site-ului oficial și al canalelor de comunicare directă. Călătorii au fost îndemnați să nu plece spre aeroport fără a confirma în prealabil că zborul lor este menținut în program.

În sudul țării, în regiunea Calabria, Aeroportul din Lamezia Terme a fost unul dintre cele mai grav afectate noduri de transport, înregistrând întârzieri masive, de 3 până la 4 ore.

Zboruri ale companiilor ITA Airways și Ryanair programate pentru prima parte a dimineții au rămas blocate la sol ore în șir. De exemplu, o cursă către Milano Linate stabilită pentru ora 6:35 nu reușise să decoleze nici la mijlocul dimineții.

Anumite curse de amiază au fost reprogramate cu decalaje de peste două ore, iar avioanele care trebuiau să sosească de la Milano, Bergamo sau Roma au primit permisiunea de aterizare cu întârzieri considerabile.

Totuși, tabloul regional a rămas mixt, deoarece pe celelalte două aeroporturi din Calabria – Reggio Calabria și Crotone – traficul aerian s-a desfășurat în condiții relativ normale, fără a înregistra perturbări majore. Echipele tehnice lucrează în continuare pentru stabilizarea rețelei și revenirea treptată la capacitatea operațională de 100%.