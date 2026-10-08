MAE avertizează românii care călătoresc în Belgia. 140 de zboruri ar putea fi anulate, iar transportul public va fi afectat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Belgia sau intenționează să ajungă în această țară. Acțiunile sindicale anunțate pentru 9 și 12 octombrie 2026 ar putea provoca anularea a aproximativ 140 de zboruri, întârzieri în transportul feroviar și întreruperi ale circulației mijloacelor de transport public din Bruxelles.

Autoritățile române recomandă călătorilor să verifice din timp programul zborurilor și al mijloacelor de transport, deoarece perturbările ar putea afecta atât aeroporturile, cât și deplasările în interiorul capitalei belgiene.

Potrivit MAE, vineri, 9 octombrie, sunt așteptate perturbări importante ale transportului public din Bruxelles, în contextul acțiunilor sindicale anunțate.

Rețelele de metrou, tramvai și autobuz ar putea funcționa cu o frecvență redusă. De asemenea, sunt posibile întreruperi ale circulației și închiderea temporară a unor stații.

Problemele vor afecta și transportul aerian. Pe Aeroportul Bruxelles-Zaventem este preconizată anularea a aproximativ 140 de zboruri.

În aceste condiții, românii care au bilete de avion pentru 9 octombrie sunt sfătuiți să contacteze direct operatorii aerieni pentru a verifica situația curselor.

Perturbări sunt posibile și pe Aeroportul Bruxelles Sud-Charleroi, unde au fost anunțate acțiuni sindicale nocturne ale unor controlori de trafic aerian.

Acestea se desfășoară până la 10 octombrie 2026, inclusiv, în intervalul orar 22:00-08:00. Din acest motiv, unele zboruri ar putea înregistra întârzieri sau ar putea fi anulate.

Problemele din transport nu se vor limita la ziua de 9 octombrie.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că a fost depus un preaviz de grevă în sectorul public pentru intervalul 11 octombrie, ora 22:00, până la 12 octombrie, ora 22:00.

Acțiunea sindicală vizează inclusiv sectorul feroviar și ar putea afecta programul trenurilor operate de compania SNCB-NMBS.

Totodată, sunt posibile perturbări ale circulației în rețeaua de transport public STIB-MIVB din Bruxelles.

Românii care intenționează să călătorească în Belgia în această perioadă trebuie să ia în calcul eventuale întârzieri, modificări de program sau anulări ale unor curse.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să consulte informațiile actualizate înainte de fiecare deplasare și să își adapteze programul în funcție de eventualele modificări anunțate de operatorii de transport.

În special în Bruxelles, călătorii sunt sfătuiți să aloce mai mult timp pentru deplasări și să identifice rute alternative, în cazul în care transportul public nu funcționează conform programului obișnuit.

Pentru cei care urmează să călătorească cu avionul, MAE recomandă menținerea legăturii directe cu reprezentanții companiilor aeriene, pentru confirmarea orelor de plecare și a eventualelor anulări.

Informațiile actualizate privind atenționările de călătorie pot fi consultate pe paginile oficiale ale Ambasadei României la Bruxelles și Ministerului Afacerilor Externe.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Bruxelles la următoarele numere de telefon:

+32 (0) 2 347 5338

+32 (0) 2 344 1658

+32 (0) 2 343 6935

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau de urgență, românii pot apela numărul de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

MAE recomandă și consultarea site-urilor oficiale bruxelles.mae.ro și mae.ro. Cetățenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe.