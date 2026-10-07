Europa pregătește o rețea feroviară de mare viteză până în 2040. Ce s-ar putea schimba pentru călători

Mai multe orașe europene ar putea fi legate, până în 2040, printr-o rețea feroviară de mare viteză care să funcționeze dincolo de frontierele naționale. Comisia pentru Transporturi și Turism a Parlamentului European susține accelerarea proiectului și eliminarea conexiunilor lipsă dintre state. Eurodeputații cer și bilete mai accesibile, rezervări simplificate și finanțare europeană dedicată dezvoltării infrastructurii.

Planul pentru dezvoltarea rețelei feroviare de mare viteză a primit sprijinul Comisiei pentru Transporturi și Turism a Parlamentului European, care și-a adoptat recomandările cu 34 de voturi pentru. Obiectivul este depășirea actualului model, bazat în mare parte pe linii dezvoltate separat la nivel național, și construirea unui sistem capabil să asigure conexiuni eficiente între state.

Eurodeputații vor ca infrastructura să lege mai multe orașe europene și, în același timp, să permită transferuri simple către trenurile regionale și mijloacele locale de transport. Pentru susținerea proiectelor necesare, aceștia solicită alocarea unei finanțări dedicate în viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034.

În centrul recomandărilor se află o abordare pe care parlamentarii europeni o descriu drept „axată pe rețea”. În loc ca fiecare stat să dezvolte separat proiectele feroviare de mare viteză, investițiile ar urma să fie planificate ținând cont de integrarea lor în ansamblul sistemului european de transport.

Noua abordare presupune ca gările deservite de trenurile de mare viteză să nu funcționeze izolat, ci să ofere legături eficiente cu celelalte forme de transport disponibile pentru pasageri. Acestea ar trebui conectate cu rețelele feroviare regionale, transportul public local și principalele noduri de transport.

Eurodeputații solicită inclusiv îmbunătățirea accesului către infrastructura destinată pietonilor și bicicliștilor. Proiectul nu este limitat la conectarea capitalelor statelor membre ale Uniunii Europene.

Potrivit recomandărilor comisiei parlamentare, marile orașe din toate regiunile europene ar trebui să beneficieze fie de servicii feroviare directe de mare viteză, fie de conexiuni simple către această rețea.

Planurile prevăd și dezvoltarea legăturilor feroviare cu țările vecine Uniunii Europene, fără ca acestea să fie nominalizate în recomandările adoptate. Eurodeputații consideră că extinderea infrastructurii de mare viteză poate îmbunătăți accesul către regiunile periferice și mai puțin dezvoltate ale UE și poate diminua diferențele actuale de conectivitate.

Un alt obiectiv urmărit de legislatorii europeni este accelerarea lucrărilor la Rețeaua Transeuropeană de Transport, TEN-T, sistemul care cuprinde principalele coridoare de transport ale Uniunii Europene. În acest proces ar urma să fie identificate conexiunile transfrontaliere care lipsesc în prezent, dar și segmentele abandonate sau insuficient utilizate unde investițiile ar putea îmbunătăți circulația între regiuni și state.

Recomandările au la bază Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru transportul feroviar de mare viteză, adoptat în noiembrie 2025. Documentul stabilește măsurile necesare pentru dezvoltarea, până în 2040, a unei rețele europene mai rapide, interoperabile și mai bine conectate.

Uniunea Europeană a direcționat deja fonduri importante către infrastructura feroviară. Potrivit raportului Parlamentului European, peste 100 de miliarde de euro au fost acordate prin programele europene, începând din 2014, pentru proiecte din acest domeniu.

Suma nu reprezintă însă exclusiv investiții în infrastructura destinată trenurilor de mare viteză. Finanțarea menționată în raport include toate categoriile de infrastructură feroviară sprijinite prin programele Uniunii Europene.

Prețurile și dificultățile întâmpinate la cumpărarea biletelor pentru călătoriile internaționale sunt alte probleme pe care eurodeputații vor să le reducă. Recomandările solicită guvernelor și operatorilor feroviari să faciliteze accesul la trenurile de mare viteză prin tarife mai accesibile, reduceri și sisteme de abonamente.

Parlamentarii europeni cer și mai multă transparență în stabilirea tarifelor. În același timp, aceștia susțin dezvoltarea unui sistem unic prin care călătorii să poată cumpăra bilete indiferent de țările traversate și de operatorii implicați în efectuarea călătoriei.

Propunerile sunt legate de demersurile Uniunii Europene privind pachetul destinat pasagerilor, care urmărește dezvoltarea unui sistem unic de emitere a biletelor, cu un nivel mai ridicat de transparență și interoperabilitate.

Adoptarea recomandărilor de către comisia parlamentară nu înseamnă că statele membre sunt obligate să construiască noi linii feroviare de mare viteză. Nici operatorii feroviari nu sunt obligați, în această etapă, să reducă prețurile biletelor.

Demersul Parlamentului European intensifică însă presiunea instituțională pentru accelerarea proiectelor necesare obiectivului UE privind existența unei rețele feroviare de mare viteză funcționale până în 2040.

Rezoluția trebuie să primească și aprobarea Parlamentului European. Votul este așteptat în cea de-a doua sesiune plenară din octombrie.