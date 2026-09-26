Programul de guvernare schimbă regulile în transporturi. TAROM ar urma să fie privatizată, iar pachete din Otopeni și Portul Constanța ar putea ajunge la bursă

Programul de Guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan prevede mai multe schimbări în sectorul transporturilor, printre care privatizarea competitivă a TAROM, listarea la bursă a unor pachete din Aeroportul Otopeni și Portul Constanța, precum și deschiderea mai largă a piețelor de transport pentru operatorii care îndeplinesc criteriile stabilite.

În cazul TAROM, documentul precizează că statul a utilizat ultimul ajutor de restructurare permis de dreptul european pentru următorii zece ani. Programul propune privatizarea competitivă a operatorului aerian național, cu un termen stabilit.

Totodată, programul prevede că nu vor mai fi acordate fonduri publice noi companiei TAROM, nici în mod direct, nici prin datorii neplătite către alte companii de stat. Legăturile aeriene considerate esențiale urmează să fie asigurate prin contracte de serviciu public, deschise oricărui operator.

Pe sectorul transporturilor, programul de guvernare propune listarea la bursă a unor pachete din Aeroportul Otopeni și Portul Constanța. În același timp, este prevăzută oprirea răscumpărării pachetelor minoritare.

Noul terminal de la Otopeni și terminalele portuare urmează să fie concesionate competitiv.

Documentul prevede și deschiderea pieței transportului de persoane. Licențele pentru autocarele interjudețene ar urma să fie acordate pe baza unor criterii obiective, tuturor operatorilor care îndeplinesc condițiile.

În ceea ce privește transportul feroviar, orice operator licențiat ar urma să primească trasee pe criterii nediscriminatorii. În același timp, avizele, autorizațiile și atestatele emise de minister și de companiile aflate în subordinea sa ar urma să fie obținute digital, cu stabilirea unui termen de răspuns.

Pentru transportul feroviar de călători, începând din 2028, contractele ar urma să fie atribuite competitiv, pe loturi, conform calendarului stabilit prin lege. Programul exclude prelungirea acestora prin atribuire directă.

Trenurile noi aflate în proprietatea statului urmează operatorul care câștigă contractul. Pe rutele rentabile, compensația ar urma să fie retrasă, dreptul de operare să fie scos la licitație, iar operatorul să plătească statului.

Programul de guvernare prevede și modificarea modului în care este construit mersul trenurilor, astfel încât acesta să fie orientat spre nevoile călătorilor. Este propus un orar cadențat, cu tren la oră fixă pe axele principale.

Trenurile considerate goale, care sunt păstrate doar pentru că pierderea este acoperită prin subvenție, ar urma să dispară.

În același timp, CFR Călători și Metrorex ar urma să își crească veniturile proprii prin atragerea unui număr mai mare de călători, prin închirierea spațiilor din gări și stații în urma unor licitații transparente și prin valorificarea directă a terenurilor sau transferarea acestora către autoritățile locale.

În cazul metroului, următorul contract de serviciu public ar urma să stabilească o compensație calculată pe baza costurilor unui operator eficient. Acesta ar urma să fie comparat public, iar compensația să fie stabilită sub forma unei sume fixe multianuale, cunoscută în avans.

Programul propune și înființarea, împreună cu Bucureștiul și Ilfovul, a unei autorități metropolitane care să contracteze atât serviciile de metrou, cât și transportul de suprafață. Cele două tipuri de transport ar urma să utilizeze un bilet comun.

Liniile și trenurile noi de metrou ar urma să fie comandate astfel încât să fie capabile de operare automată.

Programul de guvernare propune, de asemenea, încheierea separării dintre CNIR și CNAIR și evaluarea fiecăreia dintre cele două companii în funcție de mandatul pe care îl are.

Documentul propus de Siegfried Mureșan stabilește, în ansamblu, o schimbare a modului de funcționare a transporturilor, printr-un mandat mai clar pentru companiile de stat, concentrat pe realizarea obiectivelor.

Piața de călători ar urma să fie deschisă operatorilor care îndeplinesc condițiile, iar investițiile să fie finalizate în ordinea în care au fost începute și plătite la timp.

Programul mai prevede ca rețelele rutieră, feroviară și fluvială să devină sigure, moderne și conectate la coridoarele europene.