Siegfried Mureșan anunță indexarea pensiilor în 2027: Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflaţiei mai mari în ultima perioadă

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, sâmbătă, că obiectivul viitoarei guvernări este realizarea unei indexări a pensiilor în 2027. El a precizat, de asemenea, că își propune reducerea cotei TVA de la 21% la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru.

Mureșan a explicat că își dorește ca oamenii din România să aibă pensii și salarii cât mai mari, însă a subliniat că va prezenta de fiecare dată situația în funcție de ceea ce își permite statul.

Potrivit premierului desemnat, în ultimii doi ani nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor din sectorul public. În acest context, el consideră că este necesară o intervenție, în special în cazul pensiilor.

Mureșan a arătat că persoanele cu pensii mici au fost afectate de rata mai ridicată a inflației din ultima perioadă. El a menționat și războiul din Orientul Mijlociu, precum și creșterea prețului petrolului, explicând că scumpirea carburanților se reflectă în mod constant în coșul zilnic.

Obiectivul viitoarei guvernări este ca pensiile să fie indexate în anul 2027. Procentul cu care acestea vor fi majorate nu poate fi stabilit în acest moment.

Mureșan a precizat că răspunsul privind nivelul indexării va putea fi oferit la finalul acestui an, când va fi elaborată legea bugetului de stat pentru anul 2027.

Premierul desemnat a explicat că nivelul indexării va depinde și de rata inflației. Aceasta era de 10% în urmă cu două luni și a scăzut la 6% în prezent, potrivit lui Mureșan, ca urmare a măsurilor de stabilizare economică adoptate de guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Astfel, rata inflației va reprezenta unul dintre factorii de care va depinde nivelul indexării pensiilor.

„Dacă mă întrebaţi care este dorinţa mea, dorinţa mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor adevărul, voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem. Şi ce cred că ne vom permite? De doi ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor şi a salariilor în sectorul public. Ca atare, cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflaţiei mai mari în ultima perioadă. A fost război în Orientul Mijlociu, preţul petrolului a crescut, iar preţurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coşul zilnic. Ca atare, obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an când vom elabora legea bugetului de stat pe anul 2027”, a spus Mureşan.

În ceea ce privește TVA, Siegfried Mureșan a explicat că majorarea cotei la 21% a fost necesară din cauza deficitului de peste 9%, pe care l-a caracterizat drept unul foarte mare și pe care l-a atribuit situației găsite în urma mandatului premierului anterior.

Premierul desemnat a precizat că viitoarea guvernare își propune să reducă TVA de la 21% la 19% de îndată ce situația financiară a României va permite acest lucru.

Mureșan a subliniat că veniturile colectate de stat din TVA reprezintă o componentă foarte importantă a bugetului de stat. Din acest motiv, revenirea cotei la 19% va fi realizată atunci când România își va permite această măsură și va reprezenta una dintre deciziile importante pe care următorul guvern va trebui să le ia.

„Ne propunem să reducem TVA-ul de la 21% la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru. Veniturile colectate de stat din TVA sunt o componentă foarte mare a bugetului de stat. Ca atare, de îndată ce ne permitem vom avea reducerea de TVA de la 21% la 19%. Va fi una dintre deciziile importante de luat de către următorul guvern”, a adăugat Mureşan.

Guvernul pe care Siegfried Mureșan urmează să îl conducă își va respecta toate angajamentele asumate și se va menține pe traiectoria de reducere a deficitului, potrivit premierului desemnat.

Mureșan a explicat că România trebuie să rămână pe această traiectorie pentru a avea spațiul fiscal necesar în perioada următoare.

Reducerea TVA nu va fi făcută în situația în care această măsură ar determina România să încalce promisiunile asumate. Revenirea cotei la 19% va avea loc atunci când va exista spațiu fiscal, fără încălcarea angajamentelor României față de investitori.

Premierul desemnat a explicat că încălcarea acestor promisiuni ar putea duce la pierderea încrederii în România și la creșterea ratelor dobânzilor pe care statul ar trebui să le plătească.