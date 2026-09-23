Ce se schimbă pentru pensii și salarii. Cerințele UDMR pentru programul de guvernare

Negocierile pentru noul program de guvernare vor continua, iar rezultatul discuțiilor urmează să fie prezentat după finalizarea tuturor etapelor convenite de UDMR, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, miercuri, la Parlament.

Declarația a fost făcută după întâlnirea cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, la care au participat și parlamentarii UDMR. Kelemen Hunor a precizat că formațiunea a analizat marți, în Consiliul Permanent, variantele disponibile și pașii care trebuie urmați până la vot. Potrivit liderului UDMR, decizia a fost de continuare a negocierilor atât pentru programul de guvernare, cât și pentru structura și componența viitorului Cabinet.

„Nu am nicio noutate. Ieri am avut o ședință a Consiliului Permanent în care am analizat toate variantele posibile în acest moment – parcursul, ceea ce trebuie luat în calcul până la vot și 93% cu voturi pozitive. În Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista Cabinetului și, după ce se vor finaliza toate discuțiile, vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot, așa cum este în statutul nostru. Deci vom continua discuțiile. Era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni. Dar consecințele și pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică decât să mergem și să continuăm aceste discuții. Și mai ales după ce domnul Mureșan a zis că, indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, el dorește să continue. Și până urmă are dreptate, este logică și această abordare, trebuie să arătăm și seriozitate și predictibilitate și nu s-a întâmplat un mare lucru în această perioadă ca să spunem că nu susținem”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Președintele UDMR a spus că premierul desemnat le-a prezentat parlamentarilor formațiunii principalele idei ale programului de guvernare. Discuțiile au vizat inclusiv perioada pentru care ar urma să fie construit documentul și obiectivele care pot fi urmărite în următorii doi ani.

„Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani de zile. Acest lucru ce înseamnă, până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiper-ambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție, nu este cum ar fi la începutul unui ciclu electoral, după alegerile parlamentare. Deci cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei, fiindcă fără creștere economică, pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul și să și asiguri pentru cetățenii acel confort de care au nevoie. Deci nu sunt lucruri extravagante”, a detaliat liderul UDMR.

În discuțiile cu Siegfried Mureșan, parlamentarii UDMR au solicitat ca viitorul program să includă și prevederi referitoare la legea salarizării. Printre temele menționate s-au aflat, de asemenea, adoptarea bugetului pentru anul 2027 și indexarea pensiilor în 2027.

Kelemen Hunor a vorbit și despre efectele inflației asupra pensiilor și despre măsurile care ar trebui prevăzute pentru perioada următoare. Liderul UDMR a precizat că discuțiile privind structura Guvernului și lista miniștrilor nu au fost purtate la întâlnirea respectivă.

„Nu mai poți să ții așa, după doi ani de zile, cu inflația ridicată și, din acest punct de vedere, cred că ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susținut. Nu am discutat nimic de structura Guvernului, poate astăzi după-amiază începem discuțiile, și de lista de miniștri”, a completat liderul UDMR.

Referindu-se la negocierile politice care au loc în această perioadă, președintele UDMR a afirmat că dialogul trebuie menținut cu formațiunile cu care pot exista discuții politice. El a spus că această abordare este necesară și în perspectiva etapelor care ar putea urma dacă actuala formulă de guvernare nu va obține voturile necesare.