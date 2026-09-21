Abrudean, anunț despre Guvernul Mureșan: Nu cred că va face un pas în spate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, urmează să prezinte marți programul de guvernare propus, precum și principalele direcții pe care viitorul Executiv intenționează să le urmeze.

Potrivit lui Abrudean, prioritățile anunțate vizează continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, modernizarea și eficientizarea statului, precum și reducerea deficitului bugetar. Președintele Senatului a precizat că partidele politice vor analiza programul și vor decide ulterior dacă îl susțin. În același timp, Abrudean a transmis că premierul desemnat nu intenționează să renunțe la demers și că va merge în Parlament cu propunerea de Guvern și cu programul de guvernare, indiferent de pozițiile exprimate de formațiunile politice.

Mircea Abrudean a afirmat că prezentarea programului de guvernare este un pas necesar înaintea votului din Parlament și că direcțiile propuse trebuie analizate de partidele care urmează să decidă asupra susținerii viitorului Executiv.

„Cred că e corect și normal ca premierul desemnat să facă toate aceste prezentări (ale programului de guvernare – n.r.) și le va face cu siguranță mâine, când va prezenta și direcțiile și prevederile din acest program. Sigur că liniile vor fi de continuare a reformelor începute de Guvernul Bolojan, de modernizarea statului, de eficientizare, de reducerea deficitului. Sunt direcții absolut obligatorii pentru România, indiferent de Guvernul care va fi învestit în perioada imediat următoare. Cert este că avem nevoie de un guvern cu puteri depline și sperăm că asta să se întâmple foarte rapid. Noi credem că guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan este o soluție pentru România într-un context extrem de complicat, nu doar economic, ci și securitar”, a afirmat Mircea Abrudean, la Senat.

Președintele Senatului a mai spus că state dezvoltate se pregătesc pentru amenințările hibride pe care le consideră tot mai intense și care vin din zona Rusiei. În acest context, el a atras atenția că România nu are în prezent un Guvern cu puteri depline, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o problemă pentru gestionarea unor decizii importante.

Abrudean a menționat și situația agențiilor de rating, pe care le-a descris drept constrângeri importante pentru toate partidele politice. Potrivit acestuia, aceste elemente ar trebui luate în calcul atunci când formațiunile decid dacă susțin sau nu propunerea de Guvern.

Întrebat de unde ar putea proveni voturile necesare pentru învestirea Executivului, în condițiile în care premierul desemnat a declarat că nu va negocia cu AUR, Abrudean a indicat posibilitatea susținerii din partea formațiunilor pe care le consideră responsabile.

„Din partea tuturor partidelor responsabile care își doresc ca această țară să meargă înainte, nu sunt foarte multe”, a declarat președintele Senatului.

În privința unei eventuale discuții între parlamentarii PNL și cei ai AUR, Abrudean a spus că astfel de contacte între aleși sunt normale și nu reprezintă, în sine, o negociere la nivelul partidelor. „Discuțiile dintre parlamentari sunt inerente și sunt normale, indiferent despre ce parlamentari este vorba”, a afirmat el.

Mircea Abrudean a explicat că parlamentarii pot discuta individual cu colegii lor din alte formațiuni și le pot solicita să susțină Guvernul propus. Decizia finală privind votul aparține însă fiecărui parlamentar sau partidului din care acesta face parte.

„Până la urmă suntem colegi în Parlamentul României, nu văd nicio problemă ca unii parlamentari să discute cu colegii lor și să îi roage să voteze Guvernul, mai departe e decizia fiecăruia sau a partidului din care fac parte de a susține sau nu un guvern”, a mai spus Abrudean.

Întrebat dacă Guvernul Mureșan va ajunge la votul Parlamentului chiar dacă, în acest moment, nu sunt clare toate voturile necesare pentru învestire, președintele Senatului a răspuns afirmativ. El a invocat mandatul primit de la președintele României și responsabilitatea PNL de a merge mai departe cu propunerea de premier desemnat și cu lista Guvernului.

„Eu cred că da, pentru că până la urmă președintele României ne-a încredințat o misiune de care noi trebuie să ne ținem, pentru că suntem în partid serios și considerăm că această misiune e una importantă pe care trebuie s-o ducem la îndeplinire, vedem finalitatea dacă va fi una de succes sau nu, dar datoria noastră, ca Partid Național Liberal, este să mergem în Parlament cu propunerea de premier desemnat și de guvern, susținută și de ceilalți parteneri”, a declarat Abrudean.

El a insistat că Siegfried Mureșan nu intenționează să renunțe la demersul pentru formarea Guvernului și că propunerea va fi prezentată Parlamentului indiferent de declarațiile sau deciziile celorlalte partide.

„Nu cred că va face un pas în spate, cred că vom merge în Parlament cu propunerea de guvern și de program de guvernare indiferent de deciziile sau declarațiile partidelor care susțin sau nu”, a mai spus Abrudean.

Președintele Senatului a respins ideea că susținerea viitorului Guvern ar presupune oferirea unor beneficii altor formațiuni politice. El a prezentat demersul drept unul legat de responsabilitatea politică și de necesitatea existenței unui Executiv cu puteri depline.

„Este despre soarta României pe care cu toții se pare că o deplângem în declarații, haideți să vedem dacă și în fapte, dacă susținem sau nu un guvern care poate să ducă România înainte într-un context extrem de complicat pentru toată lumea. Nu putem avea o rectificare bugetară și vă reamintesc care sunt constrângerile pe care le știți foarte bine, nu putem avea bani pentru sănătate, pentru educație ca să închidem anul, nu putem avea multe alte lucruri care depind de puterile depline ale unui Guvern învestit de Parlament, cred că despre asta este vorba, nu de a oferi nimic altor partide ca să voteze un Guvern”, a spus președintele Senatului.

În ceea ce privește acuzațiile formulate de PSD la adresa lui Siegfried Mureșan, Abrudean a spus că fiecare partid are dreptul să analizeze propunerea și să decidă dacă o susține. El a indicat însă că o poziție privind viitorul Executiv ar trebui exprimată după prezentarea programului de guvernare.

„Este absolut normal ca toate partidele să analizeze și să-și rezerve dreptul de a vota sau nu”, a spus Abrudean, referindu-se la acuzațiile PSD la adresa premierului desemnat, arătând că partidele ar trebui să se pronunțe după ce vor vedea programul de guvernare.

Abrudean a precizat că discuțiile politice se concentrează în această etapă asupra programului de guvernare. Numele persoanelor care ar urma să ocupe funcțiile de miniștri nu au fost, potrivit declarațiilor sale, stabilite până în acest moment.

„Deocamdată se discută despre program și în perioada următoare vor fi luate în calcul și nume pentru echipa de miniștri”, a arătat Abrudean.

Președintele Senatului a respins și informațiile potrivit cărora ar fi pregătite creșteri de taxe. El a susținut că poziția exprimată de liderii partidului în ultima perioadă este clară și că aceasta urmează să fie reflectată și în programul de guvernare propus.

„Acest lucru a fost afirmat în ultima perioadă foarte des de către liderii partidului și va fi confirmat și prin propunerea de program.

În același timp, întrebat despre posibilitatea refacerii coaliției, Abrudean a precizat că pozițiile exprimate până acum nu s-au modificat. „În acest moment rezoluțiile sunt clare și nu s-a schimbat nimic”, a mai precizat Abrudean.