Ce i-a spus George Simion lui Sorin Grindeanu despre viitorul Guvern și alegerile anticipate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că AUR își dorește, în acest moment, organizarea unor alegeri anticipate. Liderul social-democrat a spus că această poziție i-a fost transmisă de George Simion în urmă cu aproximativ două sau trei săptămâni.

Potrivit lui Grindeanu, liderul AUR i-ar fi comunicat că formațiunea nu intenționează să voteze niciun guvern și că susține varianta alegerilor anticipate. Președintele PSD a precizat că nu are informații care să indice o schimbare a acestei poziții.

„AUR, în acest moment îşi doreşte alegeri anticipate, ceea ce e, din perspectiva lor, probabil o decizie politică absolut corectă, fiindcă vor să valorifice procentele la care se află. Nu doresc altceva. Asta mi-a transmis mie George Simion, în urmă cu două sau trei săptămâni. V-am spus acest lucru la Parlament. Nu s-a schimbat, nu ştiu altceva. Dânşii doresc alegeri anticipate. Restul e spectacol”, a mai afirmat liderul PSD.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor politice referitoare la formarea unui nou guvern și la poziționarea partidelor față de un eventual vot de învestitură. Grindeanu a arătat că, din informațiile pe care le deține, AUR menține opțiunea pentru alegeri anticipate.

Președintele PSD a vorbit și despre contactele politice purtate după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Grindeanu a declarat că nu a avut o discuție cu acesta și a susținut că, dacă premierul desemnat ar fi urmărit obținerea voturilor PSD, era de așteptat ca el să îl contacteze.

Întrebat după ședința conducerii PSD dacă a discutat cu Siegfried Mureșan de la momentul desemnării sale ca premier, Grindeanu a spus că nu a fost căutat de acesta. În schimb, liderul PSD a menționat că a fost contactat de președintele PNL, Ilie Bolojan.

„În mod normal, trebuia să mă caute domnia sa, cred, dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. M-a sunat în schimb şi m-a căutat Ilie Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că Ilie Bolojan l-a întrebat dacă cei doi se pot întâlni în această săptămână. Grindeanu a precizat însă că nu a fost stabilită o întâlnire și că nu știe care este motivul pentru care liderul PNL dorește să discute cu el. „N-am stabilit”, a mai spus Grindeanu, el arătând că nici nu ştie de ce vrea să se întâlnească.

Sorin Grindeanu a afirmat că se aștepta ca premierul desemnat să îl contacteze după ce a fost nominalizat pentru această funcție. Potrivit liderului PSD, acest lucru ar fi fost firesc în condițiile în care erau necesare voturile social-democraților pentru susținerea unui eventual guvern.

Grindeanu a amintit că anunțase încă de joi seară că PSD urma să aibă luni o ședință. El a spus că Siegfried Mureșan ar fi putut să îl contacteze înaintea acestei reuniuni pentru a transmite intențiile sale și pentru a discuta despre susținerea politică.

„Aşa cred că era politicos, dacă vrei voturile PSD. Eu am anunţat de joi seară, cred, că noi azi o să avem o şedinţă. Măcar din politeţe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să-mi transmiţi un mesaj, să fie ceva de acest tip”, a precizat Sorin Grindeanu.

Pozițiile exprimate de liderul PSD vizează atât intenția atribuită AUR privind alegerile anticipate, cât și lipsa unei discuții directe cu premierul desemnat pentru obținerea voturilor PSD.