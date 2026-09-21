Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: Noi nu-l votăm

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni, 21 septembrie, premierului desemnat Siegfried Mureșan să își depună mandatul în cazul în care nu dorește să construiască o majoritate parlamentară cu PSD sau să obțină voturi din alte zone politice.

Declarația a fost făcută după ședința Biroului Permanent Național al social-democraților, care a decis să nu susțină viitorul Guvern Mureșan. Decizia urmează să fie înaintată Consiliului Politic Național al PSD, forul care va lua hotărârea finală privind susținerea executivului.

Sorin Grindeanu a transmis că, în lipsa unei majorități construite cu PSD sau a unei alte formule prin care Guvernul să obțină voturile necesare în Parlament, premierul desemnat ar trebui să renunțe la mandat. Poziția liderului social-democrat vine după aproximativ două ore de discuții ale conducerii partidului, convocate pentru stabilirea strategiei față de desemnarea lui Siegfried Mureșan.

„De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poată intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie. Dacă dorește voturi din altă parte, evident că poate să existe majorități în Parlament și fără Partidul Social-Democrat. Dacă nu, ar fi simplu să-și depună mandatul”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Decizia conducerii PSD a fost luată în unanimitate, potrivit declarației făcute de Grindeanu după ședință. Social-democrații nu susțin, în acest moment, candidatura lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Conducerea PSD s-a reunit luni pentru a stabili poziția partidului față de nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Social-democrații au decis să nu voteze viitorul executiv, iar Sorin Grindeanu a reafirmat că formațiunea nu susține un guvern din care nu face parte.

Președintele PSD a criticat și direcția politică și economică pe care premierul desemnat a anunțat că intenționează să o urmeze. Grindeanu a legat poziția partidului de continuarea politicilor promovate de fostul Guvern Bolojan și a susținut că social-democrații nu vor vota un executiv care merge pe aceeași direcție.

„Noi am votat o moțiune de cenzură ca să schimbăm direcția greșită în care mergea România. Nu îmi doresc să vină un guvern care să continue să meargă pe aceeași direcție greșită, că altfel nu mă mai dădeam jos pe Bolojan. Așa că de aici apelul meu de mai devreme, să nu pierdem timpul. Mureșan să-și depună mandatul, să putem ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte”, a mai spus șeful PSD.

Poziția PSD este relevantă pentru calculele parlamentare ale premierului desemnat. Siegfried Mureșan are susținerea PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu dețin singure numărul de voturi necesar pentru învestirea unui guvern. Potrivit datelor prezentate de Administrația Prezidențială și relatate de TVR, cele trei partide însumează 169 de parlamentari, în timp ce pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Decretul privind desemnarea sa a fost semnat luni, iar candidatul la funcția de premier trebuie să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista noului Executiv.

Mureșan beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, formațiuni care au rămas asociate formulei de guvernare după schimbările politice produse în urma moțiunii de cenzură care a dus la plecarea Guvernului Bolojan. Cele trei partide nu formează însă, singure, o majoritate parlamentară, astfel că pentru învestire sunt necesare voturi suplimentare.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan este a treia încercare de desemnare a unui premier după schimbarea Guvernului Bolojan. Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat anterior pe Adrian Veștea, iar o altă propunere a fost Eugen Tomac, însă niciuna dintre formulele anterioare nu a dus la formarea unui Guvern cu susținere parlamentară.

În aceste condiții, voturile PSD sau ale altor formațiuni parlamentare pot deveni necesare pentru obținerea majorității de 233 de voturi. PSD a transmis însă că nu va susține Guvernul Mureșan în forma actuală, iar Sorin Grindeanu a indicat că premierul desemnat poate încerca să obțină sprijin din alte zone politice dacă nu dorește o majoritate cu social-democrații.

Deși a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Mureșan, Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații sunt disponibili pentru discuții cu liberalii. Liderul PSD a pus însă această posibilitate în legătură cu direcția politică și economică pe care ar urma să o aibă viitorul executiv.

„Când tu vii și primul lucru pe care îl spui este că vei continua direcția pe care a avut-o Ilie Bolojan, cum te aștepți din partea PSD-ului să te voteze? Și pentru că astăzi le spuneți un nu celor de la PNL și USR. Cu cine vă așteptați să faceți acea majoritate parlamentară pro-europeană pe care și-o dorește președintele? Considerați că veți avea o ofertă bună pentru cei de la PNL și USR în definitiv pentru a vă vota totuși? Consider că noi, atunci când vom, dacă vom fi în această situație, deși o speculație, în mod sigur nu vom avea aceeași atitudine pe care au avut-o cei de la PNL și USR, o parte din cei de la PNL și cei de la USR în această perioadă, ca și cum și-ar dori, și-au făcut tot lucrul, toate lucrurile posibile, să-și dorească ca noi să nu votăm un asemenea guvern”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Declarațiile au venit după ce PSD a stabilit, prin Biroul Permanent Național, să nu susțină Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Recomandarea urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național, iar poziția finală a partidului va fi stabilită de acest for.

Cu puțin timp înainte de declarațiile lui Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan a anunțat că își propune ca viitorul executiv să reducă nivelul TVA majorat de Guvernul Bolojan la începutul mandatului. Propunerea privind TVA este una dintre măsurile prezentate de premierul desemnat în contextul încercării de a-și construi programul de guvernare și de a obține sprijin parlamentar.