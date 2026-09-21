Mesajul lui Mihai Fifor care pune presiune înaintea votului: NU disprețului față de români

Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis un mesaj critic la adresa guvernării, acuzându-i pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz de modul în care gestionează situația economică și socială a României. În mesajul său, parlamentarul social-democrat vorbește despre presiunile resimțite de populație, despre situația firmelor românești și despre responsabilitatea pe care, în opinia sa, parlamentarii trebuie să și-o asume atunci când votează un nou Guvern.

Fifor susține că responsabilitatea politică trebuie raportată la situația concretă a românilor și afirmă că deciziile luate la nivel guvernamental au consecințe asupra veniturilor, puterii de cumpărare și mediului de afaceri.

„RESPONSABILITATE, DA! DISPREȚ FAȚĂ DE ROMÂNI ȘI FAȚĂ DE ȚARA ASTA, NU! Nu puteți veni astăzi, Bolojeni și Fritzi, să le pretindeți altora responsabilitate, voi, care de luni de zile vă jucați cu soarta României. Voi, care ați pus economia în genunchi și care distrugeți, zi după zi, capitalul românesc. Voi, care, fără un dram de empatie, vă uitați la români în pragul iernii, dar nu-i vedeți. Nu le vedeți facturile. Nu le vedeți ratele. Nu le vedeți coșul de cumpărături tot mai gol. Nu le vedeți sărăcia tot mai profundă. Nu vedeți firmele românești care se zbat să supraviețuiască. Nu le vedeți și, mai grav, nu le înțelegeți greutățile de zi cu zi. Nu vedeți medici, profesori, fermieri, militari, polițiști, pensionari, tineri…nu îi vedeți pe români. Vedeți doar cifre și propriile voastre interese”, a scris deputatul PSD Mihai Fifor pe social meda.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Mihai Fifor face referire la prețurile plătite de populație și la puterea de cumpărare. Deputatul PSD susține că veniturile oamenilor sunt afectate de evoluția prețurilor și critică modul în care reprezentanții guvernării vorbesc despre responsabilitate.

Parlamentarul include în mesajul său mai multe categorii profesionale și sociale despre care afirmă că se confruntă cu dificultăți. Printre acestea îi menționează pe medici, profesori, fermieri, militari, polițiști, pensionari și tineri.

Fifor face, de asemenea, referire la situația firmelor românești și susține că acestea se confruntă cu probleme în încercarea de a-și continua activitatea. Mesajul său este centrat pe relația dintre deciziile politice și efectele pe care acestea le au asupra populației și economiei.

„Voi, sub guvernarea cărora prețurile au continuat să muște din veniturile oamenilor și puterea lor de cumpărare a fost lovită, veniți acum să vorbiți despre „responsabilitate”? Responsabilitate față de cine, Ilie Săracie? Pentru că responsabilitate față de România înseamnă, înainte de orice, responsabilitate față de români. Iar responsabilitatea nu poate fi invocată acum ca pretext pentru a cere Parlamentului să închidă ochii, să șteargă totul cu buretele și să dea un vot unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Da! România are nevoie de un guvern. Urgent. Dar nu de orice guvern și nu cu orice preț”, a mai transmis Mihai Fifor.

O altă parte a mesajului transmis de Mihai Fifor vizează votul parlamentarilor pentru viitorul Guvern. Deputatul PSD susține că responsabilitatea nu ar trebui redusă la simpla necesitate de a avea un Executiv, ci presupune și o evaluare a persoanei căreia urmează să îi fie încredințată conducerea Guvernului.

Fifor își continuă mesajul printr-o serie de afirmații referitoare la modul în care parlamentarii ar trebui să își exercite votul. El susține că există situații în care responsabilitatea politică poate însemna respingerea unei propuneri de Guvern.

În declarația sa, parlamentarul face referire directă la necesitatea ca decizia privind noul Executiv să țină cont de interesele României și ale românilor. Mesajul este formulat prin opoziții succesive față de ceea ce deputatul PSD consideră a fi ipocrizie, ticăloșie, dispreț față de români și o agendă contrară intereselor țării.

„Responsabilitatea nu înseamnă să ridici mâna doar pentru ca România „să aibă un guvern”. Responsabilitatea înseamnă să te întrebi cui îi încredințezi România. Iar uneori, cel mai responsabil vot este tocmai acela prin care spui: NU.