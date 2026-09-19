Un frigider nou nu înseamnă automat economie. Diferența care contează cu adevărat

Frigiderul merge fără întrerupere, zi și noapte, iar acest lucru face ca diferența de consum dintre un aparat mai vechi și unul modern, eficient energetic, să se adune în timp. În unele situații, vorbim despre sute de kWh în plus pe parcursul unui an. Totuși, simplul fapt că un frigider consumă mai mult nu înseamnă că înlocuirea lui va aduce imediat economii suficiente pentru a acoperi costul unui aparat nou.

Evoluția tehnologică din ultimii ani a dus la îmbunătățiri importante în ceea ce privește izolarea termică, compresoarele și sistemele de control electronic ale frigiderelor. Aceste schimbări au contribuit la reducerea consumului de energie al aparatelor frigorifice comparativ cu modelele mai vechi.

Datele Comisiei Europene indică faptul că aparatele frigorifice analizate pentru anul 2020 aveau un consum mediu estimat la aproximativ 181 kWh pe an. În lipsa măsurilor de eficiență energetică, consumul ar fi ajuns, potrivit scenariului analizat, la aproximativ 410 kWh pe an.

Pentru anul 2030, estimarea europeană indică un consum de aproximativ 114 kWh pe an pentru aparatele incluse în scenariul de eficiență analizat. Valorile arată evoluția consumului la nivelul pieței, însă nu pot fi aplicate automat fiecărui frigider în parte.

Un aparat vechi nu consumă în mod automat 410 kWh pe an, după cum un frigider nou nu utilizează obligatoriu doar 181 kWh. Consumul efectiv este influențat de mai mulți factori, printre care volumul frigiderului, existența compartimentului de congelare, temperatura din încăpere și reglajul termostatului.

Și starea garniturilor are un rol important. O etanșare slabă poate permite pătrunderea aerului cald în interior, ceea ce determină aparatul să funcționeze mai mult pentru menținerea temperaturii setate.

Un frigider mai vechi de 15 ani poate ajunge să fie mai costisitor din punct de vedere energetic decât un aparat eficient din generațiile actuale. ENERGY STAR atrage, de asemenea, atenția asupra consumului mai ridicat care poate fi întâlnit la frigiderele cu o vechime de peste 15 ani.

Totuși, vârsta aparatului nu este singurul criteriu care trebuie luat în calcul. Pentru o comparație corectă, este mai relevant consumul efectiv de energie al frigiderului existent și diferența față de consumul unui model nou, cu caracteristici comparabile.

Dacă un frigider vechi consumă 400 kWh pe an, iar modelul cu care ar urma să fie înlocuit utilizează 180 kWh, diferența este de 220 kWh în fiecare an. La un preț final ipotetic de 1,50 lei pentru un kWh, această reducere ar reprezenta aproximativ 330 de lei anual.

Situația este diferită atunci când aparatul vechi are deja un consum mai apropiat de cel al unui model nou. De exemplu, dacă frigiderul existent utilizează 250 kWh pe an, iar unul nou consumă 180 kWh, economia este de numai 70 kWh anual.

La același preț ipotetic de 1,50 lei/kWh, diferența ar însemna aproximativ 105 lei pe an. Într-o asemenea situație, înlocuirea unui frigider care funcționează în continuare fără probleme, exclusiv pentru reducerea facturii la energie, poate avea o perioadă lungă de amortizare. Calculul trebuie raportat, așadar, la diferența efectivă dintre cele două aparate, nu doar la vârsta frigiderului sau la clasa energetică afișată pe etichetă.

Sistemul european de clasificare energetică a fost modificat în 2021. Clasele A+, A++ și A+++ au fost eliminate, iar aparatele sunt încadrate din nou pe o scară de la A la G.

Schimbarea sistemului nu înseamnă că un frigider care avea anterior clasa A+++ devine automat clasa A după noua clasificare. Metodele de testare și pragurile utilizate pentru stabilirea claselor energetice au fost recalibrate.

Pentru compararea aparatelor, consumul anual exprimat în kWh este un indicator mai direct decât simpla literă a clasei energetice. Această valoare permite estimarea costului anual de funcționare în funcție de prețul plătit pentru energia electrică.

Modelele disponibile pe piața europeană pot fi verificate și în baza oficială EPREL, unde sunt disponibile informațiile relevante pentru aparatele înregistrate în sistem.

Pentru a afla cât consumă efectiv frigiderul din locuință, una dintre cele mai exacte metode este folosirea unui wattmetru montat între priză și aparat. Măsurarea nu ar trebui făcută doar pentru o perioadă foarte scurtă, deoarece compresorul pornește și se oprește în cicluri.

Pentru o estimare mai relevantă, aparatul poate fi monitorizat timp de câteva zile, astfel încât măsurătoarea să includă mai multe cicluri de funcționare ale compresorului. Consumul zilnic obținut poate fi apoi înmulțit cu 365 pentru o estimare anuală.

Un consum mai mare decât cel așteptat nu indică automat necesitatea înlocuirii frigiderului. Garniturile deteriorate pot afecta etanșarea, iar praful acumulat în zona condensatorului poate influența funcționarea aparatului.

Și temperatura setată inutil de jos poate duce la un consum mai ridicat. În același timp, amplasarea frigiderului lângă o sursă de căldură, precum un cuptor sau un calorifer, poate crește necesarul de energie pentru menținerea temperaturii interioare.

Schimbarea aparatului devine mai ușor de justificat atunci când frigiderul este foarte vechi și consumă de două ori sau chiar mai mult decât un model modern comparabil. Problemele de etanșare sau situațiile în care compresorul funcționează aproape permanent reprezintă, de asemenea, elemente care pot conta în decizia de înlocuire.

În schimb, atunci când diferența dintre consumul aparatului vechi și cel al unui model nou este de numai câteva zeci de kWh pe an, cumpărarea unui frigider nou exclusiv pentru reducerea facturii de energie poate presupune o perioadă lungă de recuperare a investiției.

Pentru calcularea acestei perioade, diferența anuală de consum, exprimată în kWh, se înmulțește cu prețul energiei electrice. Valoarea obținută reprezintă economia anuală estimată.

Prețul noului frigider se împarte apoi la economia anuală rezultată. Numărul obținut indică aproximativ în câți ani poate fi recuperată investiția prin reducerea consumului de energie.