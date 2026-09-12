Centrala nu se pornește când crezi. Detaliul pe care mulți îl ignoră

Temperaturile exterioare încep să scadă, iar nopțile tot mai reci îi determină pe mulți locatari să se întrebe dacă a venit momentul să pornească încălzirea. Cei care încearcă să amâne cât mai mult acest pas, pentru a limita cheltuielile cu energia, trebuie să țină cont și de temperatura din interiorul locuinței.

O casă lăsată să se răcească prea mult poate ajunge să aibă probleme legate de umezeală și mucegai. Momentul potrivit pentru pornirea centralei nu este identic pentru toate locuințele.

Vechimea imobilului, calitatea izolației și eficiența energetică pot influența cât de repede se răcește o casă atunci când temperaturile de afară scad. Din acest motiv, aceeași valoare înregistrată pe termometru poate avea efecte diferite de la o clădire la alta.

Pornirea centralei de apartament este, în cele din urmă, legată și de confortul celor care locuiesc în casă. Sensibilitatea la frig diferă de la o persoană la alta, însă menținerea unei locuințe la temperaturi prea scăzute poate favoriza apariția umezelii. Potrivit sursei citate, încercarea de a economisi energie prin amânarea excesivă a încălzirii poate veni astfel cu alte probleme pentru locuință.

Nu există un prag exterior unic, valabil pentru toate tipurile de clădiri, de la care centrala trebuie pornită. Valorile orientative diferă în funcție de anul construirii imobilului și de caracteristicile sale energetice. Contează, de asemenea, temperatura pe care locatarii doresc să o mențină în camere.

Pentru casele construite înainte de anul 1977, sursa indică drept reper un interval exterior cuprins între 15 și 17 grade Celsius. În cazul clădirilor ridicate între 1977 și 1995, încălzirea poate deveni necesară atunci când afară sunt aproximativ 14-16 grade Celsius. Diferența este explicată prin caracteristicile energetice diferite ale imobilelor.

Pentru locuințele construite după 1995, intervalul orientativ indicat este de 12-15 grade Celsius. Aceste valori nu trebuie privite ca praguri obligatorii, ci ca repere care pot ajuta la stabilirea momentului în care temperatura din locuință începe să devină prea scăzută. Condițiile concrete ale fiecărei case pot modifica momentul în care este necesară încălzirea.

În cazul clădirilor mai bine izolate, încălzirea poate fi amânată până la temperaturi exterioare mai scăzute. Pentru locuințele cu un consum redus de energie, sursa indică un interval de aproximativ 11-14 grade Celsius. În cazul unei case pasive, reperul orientativ coboară la aproximativ 9-11 grade Celsius, informează ziarulromanesc.de.

Eficiența energetică a locuinței nu este singurul element care trebuie avut în vedere odată cu scăderea temperaturilor. Și apa caldă furnizată pentru duș și consum necesită atenție, potrivit informațiilor publicate de Öko-Test. Temperatura din rezervoarele care asigură apa caldă este importantă dintr-un alt motiv decât confortul termic.

Sursa atrage atenția că apa ar trebui să păstreze permanent o temperatură de cel puțin 60 de grade Celsius. O temperatură prea scăzută poate favoriza dezvoltarea unor bacterii care pot reprezenta un pericol pentru sănătate. Printre acestea se numără legionella, menționată în informațiile citate.

În paralel cu temperatura apei calde, trebuie urmărită și temperatura din camere. Recomandările Agenției Federale de Mediu din Germania, UBA, indică pentru spațiile de locuit o temperatură care, în mod obișnuit, nu ar trebui să depășească 20 de grade Celsius. Atunci când locuința rămâne neocupată pentru o perioadă mai lungă, temperatura poate fi menținută la aproximativ 18 grade.

În dormitor, valoarea orientativă indicată este de aproximativ 17 grade Celsius, în timp ce pentru bucătărie sunt recomandate aproximativ 18 grade. În baie, unde umiditatea este de regulă mai ridicată, aerisirea are un rol important pentru eliminarea umezelii. Informațiile sunt relatate de Ruhr24, care preia recomandările privind gestionarea temperaturii și a umidității din locuință.

Agenția Federală de Mediu recomandă aerisirea scurtă și intensă a camerelor, în locul păstrării ferestrelor rabatate pentru perioade lungi.

„Este mai eficient să deschideți complet ferestrele de mai multe ori pe zi și să aerisiți scurt și intens, timp de cinci minute (aerisire prin deschiderea largă a ferestrei), decât să le lăsați permanent rabatate”, recomandă UBA.

Aerisirea are o importanță deosebită în camerele în care se acumulează mai multă umezeală. Prin deschiderea largă a ferestrelor pentru perioade scurte, vaporii acumulați pot fi eliminați, iar aerul din interior poate fi împrospătat. Menținerea ferestrelor rabatate pentru mult timp nu este recomandarea indicată de UBA.

În perioada rece, temperatura de afară este doar unul dintre reperele care pot fi urmărite atunci când se decide pornirea încălzirii. Vechimea construcției și nivelul de izolație influențează viteza cu care se răcește locuința și temperatura la care încălzirea devine necesară. O clădire veche poate necesita încălzire la temperaturi exterioare mai ridicate decât una modernă și bine izolată.

Nivelul de umiditate din locuință este un alt factor care trebuie avut în vedere odată cu scăderea temperaturilor. Temperaturile din camere, temperatura apei calde și modul de aerisire sunt, la rândul lor, repere importante pentru perioada rece. Pentru fiecare locuință, momentul pornirii centralei poate varia în funcție de caracteristicile clădirii și de condițiile existente în interior.