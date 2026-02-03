Dumitru Chisăliță subliniază că sistemul de termoficare se află într-o stare avansată de degradare în mai multe zone ale țării, însă, chiar și în aceste condiții, iarna poate fi traversată, chiar dacă funcționarea este de doar 80-90%. În acest context, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) susține că soluția nu constă în intervenții punctuale, precum schimbarea unor porțiuni izolate de conducte, ci în investiții ample care să modernizeze întregul sistem.

Contractele de furnizare a agentului termic prevăd condiții clare privind parametrii de livrare, inclusiv temperatura apei calde și a agentului termic care ajunge în calorifere. În aceste documente sunt prevăzute și penalități care pot fi aplicate furnizorilor în cazul nerespectării obligațiilor. Cu toate acestea, neplata facturilor de către consumatori poate duce la incapacitatea financiară a furnizorilor, ceea ce ar însemna sistarea completă a serviciilor nu doar pentru locuitorii din zonele afectate de avarii, ci pentru toți cei care nu dispun de soluții alternative de încălzire.

„Sistemul de termoficare e praf în mai multe zone din țară, dar poți să treci iarna cu el, chiar dacă funcționează în proporție de doar 80-90%. Pentru rezolvarea problemelor cu termoficarea este nevoie de investiții reale, nu de cârpeli, de înlocuirea vreunei țevi pe ici pe colo. În contractele de furnizare a agentului termic sunt prevăzuți termeni clari, inclusiv pentru temperatura apei calde sau a agentului termic care ajunge în calorifere. Sunt penalități care se pot aplica furnizorilor. Neplata agentului termic poate aduce însă falimentul furnizorilor, ceea ce înseamnă nu doar că locuitorii din zonele afectate de avarie rămână fără apă caldă și căldură, ci toți”, a spus Dumitru Chisăliță pentru Adevărul.

Expertul în energie atrage atenția că furnizorii vor fi nevoiți să își recalculeze costurile, astfel încât acestea să includă și investițiile reale necesare modernizării infrastructurii. El consideră că nu este firesc ca locuitorii de la bloc să plătească pentru servicii de care nu au beneficiat, dar nici ca plata să fie suspendată complet. În opinia sa, dacă se vor realiza investiții reale, problemele sistemului de termoficare ar putea fi rezolvate în următorii trei-patru ani. În lipsa acestora, situația riscă să rămână neschimbată chiar și peste 15 ani.

„Nu e normal să plătească (n. red. locuitorii de la bloc) ce nu au primit, dar nici să nu plătească deloc. În 3-4 ani se vor rezolva problemele cu termoficarea, dacă se vor face investiții reale, nu să schimbe câteva țevi. Altfel, și peste 15 ani vom fi tot în această situație”, a mai spus expertul în energie.

Aceste declarații vin în contextul unei inițiative anunțate de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Acesta a afirmat că bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire și distribuție a apei calde ar putea să nu mai fie obligați să plătească facturile în situațiile în care serviciile sunt întrerupte sau livrate sub parametrii necesari. Măsura face parte dintr-un proiect inițiat de PSD, care urmează să fie depus în cursul acestei săptămâni de grupul consilierilor PSD din Consiliul General al Municipiului București, cu scopul de a proteja cetățenii afectați de furnizarea deficitară a energiei termice.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba”, a declarat Băluță.

Daniel Băluță a susținut că inițiativa este menită să facă dreptate bucureștenilor, în condițiile în care mii de blocuri primesc apă caldă la temperaturi foarte scăzute, iar caloriferele nu asigură un nivel adecvat de încălzire. El a precizat că proiectul urmărește responsabilizarea companiilor Termoenergetica și Elcen, astfel încât acestea să furnizeze servicii conforme cu prevederile contractuale. În cazul în care apa caldă și căldura nu sunt livrate în parametri, responsabilitatea financiară ar urma să revină celor vinovați, iar consumatorii să nu mai plătească nimic.

„Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Primarul Sectorului 4 a mai arătat că pentru cetățeni nu contează care dintre cele două companii este responsabilă pentru disfuncționalități, ci doar calitatea serviciului pentru care plătesc, cu atât mai mult cu cât prețurile sunt deja ridicate. Măsura anunțată ar urma să se aplice începând din luna ianuarie și să includă atât furnizarea apei calde, cât și a căldurii. Conform promisiunii făcute, persoanele care nu au beneficiat de agent termic la parametrii stabiliți în contract nu vor mai plăti nimic pentru aceste servicii.