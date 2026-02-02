În perspectiva liberalizării prețului la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, Partidul Social Democrat (PSD) analizează posibilitatea introducerii unui mecanism de ajutor destinat persoanelor cu venituri reduse, care ar urma să fie prevăzut în bugetul de stat, potrivit unor surse politice.

Scenariul discutat vizează acordarea unui sprijin financiar pe durata sezonului rece, într-un interval cuprins între luna octombrie și finalul lunii martie, perioadă în care cheltuielile cu încălzirea ating cele mai ridicate niveluri. Măsura ar avea rolul de a compensa parțial impactul creșterii costurilor la gaze pentru categoriile sociale vulnerabile.

Conform informațiilor aflate în discuție, suma analizată este de 100 de lei lunar pentru fiecare beneficiar, iar accesul la acest sprijin ar fi condiționat de un venit individual de cel mult 2.500 de lei pe lună. În cazul gospodăriilor, plafonul s-ar aplica separat fiecărui adult.

Estimările preliminare arată că aproximativ 880.000 de persoane ar putea intra în sfera de aplicare a acestei scheme, ceea ce ar presupune un efort bugetar semnificativ și ar plasa inițiativa printre cele mai extinse programe sociale avute în vedere pentru 2026.

Sursele PSD susțin că liberalizarea pieței energiei riscă să accentueze presiunea financiară asupra populației cu venituri mici, în special în lunile de iarnă, motiv pentru care este necesară o intervenție a statului pentru limitarea fenomenului de sărăcie energetică.

Propunerea se află în prezent în faza de analiză și urmează să fie discutată la nivelul coaliției de guvernare. Decizia finală privind implementarea măsurii, condițiile exacte de acordare și identificarea surselor de finanțare va depinde de negocierile politice și de constrângerile bugetare asumate de Executiv.

Ridicarea plafonării prețurilor la gaze naturale, prevăzută pentru data de 1 aprilie 2026, va avea ca efect direct majorarea facturilor plătite de consumatori, avertizează Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

Președintele AFEER, Laurențiu Urluescu, a explicat anterior că furnizorii cumpără în prezent gazele destinate consumului populației și sistemelor de termoficare la un preț de aproximativ 120 de lei pe MWh, la care se adaugă costurile de stocare, estimate la circa 30 de lei pe MWh.

În condițiile liberalizării, prețul final ar urma să fie raportat la valoarea din piața angro, care se situează în prezent în jurul pragului de 170 de lei pe MWh. Diferența dintre aceste niveluri va fi transferată, în mod inevitabil, în facturile consumatorilor casnici.

Schema actuală de plafonare a prețurilor este valabilă până la 31 martie 2026.