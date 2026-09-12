Atac rusesc în regiunea Odesa: 17 persoane au fost rănite, iar un bloc de locuințe a fost avariat

Un nou atac rusesc a vizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 12 septembrie, mai multe obiective civile din regiunea Odesa, una dintre zonele ucrainene aflate în apropierea graniței cu România. Atacul a fost efectuat cu drone, iar exploziile au provocat pagube importante mai multor clădiri.

Potrivit autorităților ucrainene, 17 persoane au fost rănite în urma atacului și primesc îngrijiri medicale. Printre imobilele afectate se află și un bloc de locuințe cu mai multe etaje, lovit în timpul bombardamentului.

Echipajele de urgență au fost mobilizate la locurile în care au avut loc exploziile. Salvatorii verifică imobilele afectate și intervin pentru îndepărtarea consecințelor atacului, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească amploarea tuturor pagubelor.

La intervenții participă serviciile de urgență, serviciile municipale și organizații de voluntari. Autoritățile locale continuă operațiunile pentru punerea în siguranță a clădirilor avariate și pentru acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate.

Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a transmis informații despre situația de la fața locului și despre intervenția echipelor mobilizate după atac. Oficialul a precizat că mai multe categorii de servicii lucrează pentru limitarea efectelor produse de explozii.

„În prezent, se știe că 17 persoane au fost rănite în urma atacului masiv rusesc asupra regiunii Odesa. Salvatorii, organizațiile caritabile, serviciile municipale și cele de urgență lucrează la fața locului. Locuitorilor clădirilor avariate li se acordă asistența necesară. Ferestrele sparte sunt acoperite provizoriu”, a declarat Oleh Kiper, prin intermediul Telegram.

Intervenția autorităților vizează atât persoanele rănite, cât și clădirile afectate de explozii. Ferestrele sparte sunt acoperite provizoriu, iar locuitorii imobilelor avariate primesc asistența necesară.

Atacul din regiunea Odesa are loc după o perioadă în care Rusia a continuat să lanseze lovituri asupra mai multor zone din Ucraina. În prima săptămână a lunii septembrie, în timpul vizitei delegației americane la Kiev pentru discuții privind încetarea războiului, a existat o scurtă pauză în atacuri, însă bombardamentele asupra orașelor ucrainene au continuat ulterior.

🚨 BREAKING: Russian strikes on Odesa sparked fires on the upper floors of a 25-story residential building, injuring at least 16 people. pic.twitter.com/GpKEIsAVwO — UNITED24 Media (@United24media) September 12, 2026

Pe 11 septembrie, cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte 145 au fost rănite în urma atacurilor rusești raportate în diferite zone ale Ucrainei. În același timp, Moscova și-a extins atacurile asupra benzinăriilor din Kiev.

Situația pune presiune suplimentară asupra sistemului ucrainean de apărare aeriană, care se confruntă cu o penurie critică de sisteme necesare pentru protejarea orașelor și a infrastructurii împotriva atacurilor aeriene.

Cu o zi înainte, pe 10 septembrie, un atac rusesc asupra unui centru comercial din Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk, s-a soldat cu cinci morți și cel puțin 67 de răniți, potrivit autorităților ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri sprijin din partea aliaților străini pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Solicitările vizează protejarea populației și a infrastructurii în condițiile intensificării atacurilor rusești asupra mai multor regiuni.

Pe 10 septembrie, în timpul unei vizite în Canada, Volodimir Zelenski și premierul canadian Mark Carney au semnat o declarație care stabilește un parteneriat pe o perioadă de 100 de ani. Cei doi au convenit, de asemenea, să aprofundeze cooperarea dintre cele două țări în mai multe domenii.

Parteneriatul vizează apărarea, energia, tehnologia, comerțul și reconstrucția Ucrainei. Discuțiile au avut loc în contextul în care Kievul solicită sprijin suplimentar din partea partenerilor internaționali pentru consolidarea capacității sale de apărare.

În regiunea Odesa, autoritățile continuă intervențiile după atacul cu drone din noaptea de vineri spre sâmbătă. Echipajele de urgență și serviciile municipale lucrează la clădirile afectate, iar persoanele rănite în urma exploziilor beneficiază de îngrijiri medicale.

Operațiunile desfășurate la fața locului urmăresc punerea în siguranță a imobilelor avariate și identificarea pagubelor produse de atac. Situația din regiune este monitorizată de autoritățile ucrainene, în timp ce intervențiile continuă la obiectivele afectate.