Atac cu drone la granița dintre Republica Moldova și Ucraina. Două persoane au murit

Un atac cu drone a vizat, în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2026, punctul de trecere Tudora–Starokazacie, dintre Republica Moldova și Ucraina. Două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Infrastructura punctului ucrainean de frontieră a fost avariată, iar toate persoanele aflate în zonă au fost evacuate. Trecerea frontierei rămâne închisă.

Atacul cu drone de la granița dintre Republica Moldova și Ucraina s-a produs în noaptea de marți spre miercuri și a vizat punctul de trecere Tudora–Starokazacie, potrivit informațiilor comunicate de Poliția de Frontieră din Republica Moldova și preluate de Mediafax.

O dronă a lovit direct punctul de trecere, iar alte două aparate de zbor fără pilot au căzut în apropierea acestuia, conform datelor transmise de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei.

Atacul a fost înregistrat între orele 23:35 și 00:05, interval în care infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea acestuia a fost suspendată.

Toate persoanele care se aflau în punctul de frontieră au fost evacuate. În jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova a auzit patru explozii.

La ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a informat autoritățile moldovene că atacul asupra punctului Starokazacie s-a soldat cu victime. Două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Cetățenia victimelor nu a fost stabilită până la momentul anunțului.

Punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie rămâne închis.

Autoritățile Republicii Moldova continuă să supravegheze zona și precizează că, pe teritoriul țării, nu au fost descoperite fragmente de drone sau alte obiecte care ar putea pune în pericol populația.

Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să intre în locuințe, să se adăpostească într-un spațiu sigur și să urmărească numai informațiile transmise de autorități.

Poliția de Frontieră le cere oamenilor să nu se apropie de eventuale resturi ale aparatelor de zbor, de muniții sau de alte obiecte necunoscute. Orice astfel de descoperire trebuie semnalată imediat autorităților prin Serviciul 112.