Guvernul Bolojan, criticat pentru prețurile carburanților. Ce măsuri cere Bogdan Ivan

Deputatul PSD și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan solicită măsuri urgente pentru reducerea prețurilor la carburanți, după majorările înregistrate la stațiile de alimentare. Social-democratul a criticat modul în care Guvernul Bolojan reacționează la scumpirile din ultima perioadă și a cerut intervenția Executivului și a instituțiilor statului.

Bogdan Ivan a indicat un „preț istoric” de 10,43 lei pe litru la pompă și susține că evoluția prețurilor pune o presiune tot mai mare asupra bugetelor gospodăriilor. Potrivit acestuia, românii ajung să achite sume mai mari pentru aceleași produse și servicii, pe fondul creșterii costurilor cu carburanții.

Fostul ministru al Energiei a criticat și răspunsul autorităților la evoluția prețurilor. În acest context, deputatul PSD cere autorităților să adopte măsuri care să limiteze impactul scumpirilor asupra consumatorilor și să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți.

„Guvernul Bolojan îi sărăcește, de la o zi la alta, pe români, care au ajuns să plătească tot mai mult pentru aceeași viață. Carburanții s-au scumpit galopant în ultimele luni, iar odată cu ei s-a scumpit aproape tot: mâncarea, transportul, serviciile, fiecare produs care ajunge în casă. Ce a făcut Guvernul în tot acest timp? Guvernul a răspuns cu „analizăm” și „monitorizăm”. Nu este suficient!”, a transmis Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a afirmat că PSD a propus deja o măsură referitoare la reducerea accizei și susține că aceasta are un efect direct asupra prețului plătit de consumatori. „PSD a pus deja pe masă o măsură concretă, și anume reducerea accizei cu 85 de bani. Fără această intervenție, motorina ar fi fost astăzi aproape 10,40 lei litrul. Însă reducerea accizei nu poate ține loc de guvernare”.

„PSD a pus deja pe masă o măsură concretă, și anume reducerea accizei cu 85 de bani. Fără această intervenție, motorina ar fi fost astăzi aproape 11,30 lei litrul. Însă reducerea accizei nu poate ține loc de guvernare”, mai arată Ivan.

Potrivit acestuia, diminuarea accizei nu este suficientă pentru a opri creșterile de preț și sunt necesare intervenții suplimentare din partea autorităților. Ivan consideră că evoluția prețurilor trebuie urmărită prin controale și verificări asupra modului în care sunt formate acestea.

„Am spus-o și o repet. Este nevoie de intervenție imediată, de verificarea modului în care se formează prețurile, de controale reale din partea ANAF, Consiliului Concurenței și Protecției Consumatorului, de limitarea exporturilor dacă situația o impune și de supraimpozitarea profiturilor excepționale obținute în această perioadă.”, a scris acesta.

Declarațiile fostului ministru vizează atât nivelul prețurilor de la pompă, cât și efectele pe care scumpirea carburanților le poate avea asupra celorlalte costuri suportate de populație.

Bogdan Ivan susține că evoluția prețurilor la carburanți trebuie analizată prin prisma efectelor pe care costurile cu combustibilul le au asupra întregii economii. În opinia exprimată de deputatul PSD, majorările de la pompă se reflectă și în prețurile produselor și serviciilor.

„Carburanții nu sunt doar o problemă de la pompă, ci sunt o problemă de economie națională. PSD nu poate accepta ca întreaga economie să fie lăsată pradă unei spirale de scumpiri, iar românii să fie cei care plătesc nota de plată.”, spune el.

Fostul ministru al Energiei afirmă că scumpirea combustibililor are efecte asupra mai multor categorii de cheltuieli ale populației, prin costurile asociate transportului și distribuției produselor.