PSD scoate la iveală cifrele din sondajul intern. Diferență uriașă față de datele prezentate de USR

PSD prezintă un nou sondaj intern care indică o intenție de vot de 22-24% pentru social-democrați și o scădere pentru Ilie Bolojan, despre care secretarul general al partidului, Claudiu Manda, susține că ar fi afectat electoral de măsurile de austeritate.

Datele sunt prezentate în aceeași zi în care USR a făcut public un sondaj intern potrivit căruia formațiunea ar ocupa locul al treilea în intenția de vot, cu 16%, înaintea PSD, cotat la 10-12%.

Cifrele prezentate de cele două partide diferă semnificativ. În timp ce PSD susține că se află între 22% și 24%, USR prezintă o estimare de 10-12% pentru social-democrați.

Datele prezentate de USR au fost făcute publice de senatorul Cristian Ghinea. Rezultatele diferă, de asemenea, de cele ale unui sondaj public INSCOP realizat la începutul lunii septembrie.

Claudiu Manda a răspuns cifrelor prezentate de Cristian Ghinea și a afirmat că PSD are trei sondaje interne în care partidul este cotat între 22% și 24%. Potrivit acestuia, în aceleași cercetări, Ilie Bolojan ar fi în scădere.

Estimările prezentate de secretarul general al PSD indică 22-24% pentru PSD, sub 14% pentru PNL, 7-9% pentru USR și 5-6% pentru UDMR. În ceea ce privește AUR și blocul suveranist, Manda susține că acestea nu ar ajunge la 50%.

„Prima situație de genul ăsta a apărut imediat după ce a căzut guvernul Bolojan, în care, prin vicepreședintele lor de atunci, ne spunea că PSD-ul s-a prăbușit, de la 23% a ajuns la 13%, după ce a căzut guvernul Bolojan. Și, sigur, spunea că este o minciună, pentru că, dacă toți votanții și simpatizanții noștri ne spun: „Faceți ceva, nu vă mai înțelegeți cu ei, mergeți afară, dați-i jos și măcar știm că voi nu vă mai bateți pentru drepturile noastre sau pentru români, în niciun caz nu veți mai vota împotriva românilor”, iar dintr-o dată jumătate din cei care țineau cu PSD și care ne cereau să dăm jos guvernul s-au supărat pe noi pe motiv de domnul Bolojan și nu ne mai votează, este o minciună”, a declarat Manda la Antena 3.

Claudiu Manda susține că sondajele interne realizate de trei case de sondare plasează PSD între 22% și 24%, pe un trend crescător. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan ar fi pierdut 8 puncte procentuale în ultima lună. Manda afirmă că PSD nu se teme de alegeri anticipate și estimează că partidul ar obține un scor mai mare, în timp ce zona suveranistă ar păstra aproximativ procentele actuale.

„Noi avem sondajele noastre interne. Astăzi spunea și domnul Pieleanu ceva în sensul acesta. Am făcut, înainte de Sinaia, cu trei case diferite, în aceeași perioadă, pe aceleași tipuri de întrebări, fiecare pe baza lor de date. PSD-ul stă undeva între 22 și 24%. Asta era atunci, pentru că suntem pe un trend crescător. Domnul Bolojan a scăzut cu 8% în ultima lună, pentru că toată lumea vede că stă efectiv blocat și nu vrea să vină cu nicio soluție să deblocheze situația. Vă spun așa: nu ne e frică de anticipate. PSD-ul va lua mai mult la anticipate. Dacă ne uităm la cum arată astăzi sondajele, PSD-ul este pe un trend crescător și mai avem șase luni de zile. (…) Eu ce vreau să vă spun este că vor fi șase luni de zile, pentru că nu se pot face mai devreme anticipatele, tot fără guvern, tot cu agențiile de rating la ușă, care ne spun: „Nu aveți guvern, nu aveți rectificare, nu aveți buget. Cineva trebuie să plătească.” La sfârșit vom avea, în zona suveranistă, cam aceleași procente pe care le-au avut POT, SOS și AUR, plus-minus”, a dezvăluit Manda.

Claudiu Manda estimează că PSD va obține un scor mai mare, în timp ce USR ar fi în scădere, spre 7-9%, iar PNL ar putea coborî sub 14%. El susține că UDMR și-ar păstra scorul și că formațiunile suveraniste nu ar depăși 50% din mandate pentru a putea forma singure guvernul.

„PSD-ul va avea ceva mai mult. USR-ul este în scădere, undeva la 9-8-7%. PNL-ul s-a umflat un pic, acum este în scădere, s-ar putea să ia sub 14%, cât a luat data trecută. UDMR-ul păstrează scorul și ne vom trezi într-o situație în care nici suveraniștii nu vor avea peste 50% din mandate să facă singuri guvernul. Forțele pro-occidentale toate vor avea peste 50%, ceea ce au și acum. Eventual doar domnul Bolojan poate să schimbe lista, să scape de cei pe care îi au acolo”, a mai adăugat Claudiu Manda.

În aceeași zi, USR a prezentat un sondaj comandat de partid pentru uz intern, care plasează formațiunea pe locul al treilea în intenția de vot, cu 16%. PSD ar fi cotat, potrivit acelorași date, la 10-12%.

Datele au fost prezentate de senatorul Cristian Ghinea în podcastul „Comunitatea Liberală 1848”, moderat de jurnalistul Matei Udrea. Cifrele diferă semnificativ de cele ale unui sondaj public INSCOP realizat la începutul lunii septembrie.

Potrivit datelor prezentate de Cristian Ghinea, AUR ar fi creditat cu 30-32% din intențiile de vot. PNL ar urma cu 20%, USR cu 16%, iar PSD ar fi cotat la 10-12%. Rezultatele sunt atribuite unui sondaj realizat recent la comanda USR și destinat uzului intern al partidului. În această cercetare, USR ar avea un avantaj de 4-6 puncte procentuale față de PSD.

Sondajul public INSCOP realizat la începutul lunii septembrie indică alte procente pentru principalele partide. La INSCOP, AUR era cotat la 39,7%, PSD la 18,7%, PNL la 16,3%, iar USR la 9%. Studiul a fost realizat prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României.

Diferențele dintre cifrele prezentate de PSD, cele prezentate de USR și datele sondajului public INSCOP sunt semnificative, în special în cazul PSD, USR și AUR. PSD indică pentru propria formațiune un nivel de 22-24%, în timp ce USR prezintă o estimare de 10-12%, iar INSCOP a indicat 18,7%.

În cazul USR, sondajul intern prezentat de Cristian Ghinea indică 16%, față de 7-9% în estimarea invocată de Claudiu Manda și 9% în sondajul INSCOP. Pentru AUR, sondajul USR indică 30-32%, iar cercetarea INSCOP 39,7%.

Potrivit cifrelor prezentate de Cristian Ghinea, PNL și USR ar însuma 36% fără UDMR. Dacă la acest bloc este adăugat UDMR, procentul ar depinde de scorul obținut de formațiunea maghiară.

De cealaltă parte, Claudiu Manda susține că, potrivit sondajelor interne ale PSD, formațiunile suveraniste nu ar ajunge la 50% din mandate. El estimează, totodată, că PSD ar avea un scor mai mare, în timp ce USR s-ar afla între 7% și 9%, iar PNL ar putea coborî sub 14%.

Cele două seturi de date provin din sondaje interne prezentate de cele două formațiuni politice și oferă estimări diferite asupra intenției de vot. Datele publice INSCOP din începutul lunii septembrie indică alte valori pentru principalele partide.

Sondajele prezentate de PSD și USR se referă, potrivit informațiilor furnizate, la cercetări realizate pentru uz intern, iar cifrele sunt diferite atât între ele, cât și față de cercetarea publică INSCOP menționată în articol.