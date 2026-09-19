Siegfried Mureșan, despre primele obiective ca premier: „Vom intra într-o etapă de creștere”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat sâmbătă, 19 septembrie, principalele direcții pe care intenționează să le urmeze în cazul în care Cabinetul său va primi votul de încredere al Parlamentului. Liberalul spune că vrea să continue măsurile pe care le consideră benefice adoptate în perioada Guvernului Bolojan, iar printre obiectivele anunțate se numără reducerea inflației, creșterea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, Siegfried Mureșan a vorbit despre direcția pe care ar urma să o aibă viitorul Executiv. Premierul desemnat susține că măsurile adoptate în timpul mandatului lui Ilie Bolojan au creat condițiile pentru trecerea către o nouă etapă.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan și vom intra într-o etapă de creștere”, a transmis Siegfried Mureșan.

Acesta a apreciat activitatea fostului premier și a susținut că România a fost stabilizată în perioada în care Executivul a fost condus de Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creștere”, a mai scris Mureșan.

Premierul desemnat a indicat și principiile pe care intenționează să le păstreze în viitoarea guvernare. Printre acestea se află administrarea atentă a banilor publici, limitarea risipei și direcționarea fondurilor către domeniile în care sunt necesare investiții.

„Cred că avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie. Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”, a precizat Siegfried Mureșan.

Mesajul vine în contextul în care PSD i-a cerut premierului desemnat să precizeze public dacă intenționează să continue politicile Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția acestora. Social-democrații au susținut că discuțiile privind programul și măsurile viitorului Executiv trebuie să preceadă negocierile referitoare la voturile necesare formării unei majorități parlamentare.

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Șeful statului a declarat că Mureșan a fost propunerea care a întrunit cele mai multe voturi în cadrul discuțiilor de la Cotroceni.

PNL, USR și UDMR și-au exprimat susținerea pentru un Executiv condus de Siegfried Mureșan, însă pentru instalarea noului Cabinet este necesar votul Parlamentului.

Conform procedurii constituționale, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru trebuie să solicite, în termen de zece zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

Siegfried Mureșan este europarlamentar din 2014 și vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE). În actuala legislatură europeană este, între altele, co-raportor pentru Cadrul Financiar Multianual post-2027.