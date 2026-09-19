3 zile fără telefonul mobil pot schimba activitatea creierului! Ce au descoperit cercetătorii?

Ce s-ar întâmpla cu creierul dacă telefonul mobil ar dispărea din rutina zilnică, măcar pentru câteva zile? Un studiu realizat pe 25 de tineri a urmărit îndeaproape efectele unei astfel de pauze. Cercetătorii medicali au descoperit modificări la nivelul creierului după doar 72 de ore de utilizare limitată.

Telefoanele mobile au devenit aproape imposibil de separat de viața de zi cu zi, însă o cercetare recentă arată că o pauză de doar 72 de ore poate fi asociată cu schimbări la nivelul creierului.

Studiul a fost realizat de un grup de cercetători din cadrul Universităților Heidelberg și Köln și a inclus 25 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Participanții au fost rugați să își limiteze accesul la telefoanele inteligente timp de 72 de ore.

Cercetătorii le-au permis participanților să folosească telefoanele pentru comunicări importante și pentru activități legate de muncă. Astfel, restricția nu a presupus renunțarea completă la dispozitive, ci limitarea utilizării lor în timpul celor trei zile.

Cercetarea a presupus realizarea unor scanări cu ajutorul rezonanței magnetice (RMN), precum și efectuarea unor teste psihologice înainte și după perioada în care utilizarea telefoanelor mobile a fost limitată.

Scopul cercetătorilor a fost să observe impactul acestei perioade de restricție asupra activității neuronale a persoanelor care folosesc telefoane inteligente.

Oamenii de știință au explicat că au folosit o abordare longitudinală pentru a analiza efectele restricției impuse utilizatorilor de smartphone-uri. Potrivit acestora, au fost identificate asocieri între modificările activării creierului și sistemele de neurotransmițători care sunt legate de dependență.

Rezultatele au indicat modificări la nivelul creierului asociate cu creșterea nivelurilor de dopamină și serotonină. Aceste rezultate au fost interpretate de cercetători ca un indiciu privind posibilitatea ca telefoanele mobile inteligente să provoace dependență.

Studiul a urmărit astfel nu doar comportamentul participanților după reducerea utilizării telefoanelor, ci și schimbările care apar la nivelul activității neuronale.

Cercetarea a fost publicată în jurnalul științific „Computers in Human Behavior”.