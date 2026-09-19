Reguli noi pentru angajații care riscă să fie concediați. Pot primi sprijin european înainte să-și piardă locul de muncă

Angajații amenințați de concedieri colective vor putea beneficia de sprijin european înainte de a-și pierde efectiv locul de muncă. Regulamentul (UE) 2026/1139 extinde mecanismul Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG), astfel încât intervenția să poată avea loc preventiv, în cazul restructurărilor majore. Noile reguli pot fi folosite și în România, iar sprijinul poate include formare profesională, recalificare, consiliere și ajutor pentru găsirea unui nou loc de muncă.

Regulamentul (UE) 2026/1139, adoptat la 20 mai 2026, modifică mecanismul instituit prin Regulamentul 2021/691, în contextul restructurărilor industriale, al transformărilor tehnologice și de mediu și al presiunilor asupra lanțurilor de producție, notează Gruia Dufaut și Asociații

Una dintre principalele noutăți este posibilitatea ca Fondul european de ajustare la globalizare să intervină înainte ca disponibilizările anunțate să se producă.

Până acum, mecanismul FEG intervenea în principal după pierderea locului de muncă. Noile reguli permit acordarea sprijinului și lucrătorilor aflați în fața unui risc iminent de concediere, în anumite condiții.

Scopul este ca persoanele afectate de restructurări să poată începe mai devreme procesul de recalificare sau de căutare a unui alt loc de muncă.

Fondurile nu sunt destinate finanțării activității companiei și nici acoperirii obligațiilor pe care angajatorul trebuie să le suporte potrivit legislației.

Banii pot fi utilizați pentru măsuri active pe piața muncii, precum formarea și recalificarea profesională, certificarea competențelor, orientarea în carieră, consilierea, mentoratul, asistența pentru căutarea unui loc de muncă și sprijinul pentru plasare.

Un accent special este pus pe dobândirea competențelor transferabile și pe adaptarea angajaților la economia digitală și verde.

Regulamentul stabilește, ca regulă generală, un prag de cel puțin 200 de lucrători afectați de disponibilizări iminente într-o singură întreprindere și într-un singur stat membru.

Sprijinul poate viza salariații al căror contract sau raport de muncă urmează să înceteze prin concediere în cadrul unei proceduri de concediere colectivă, după notificarea scrisă transmisă de angajator reprezentanților salariaților.

Există însă și situații în care cererile pot fi acceptate chiar dacă toate criteriile nu sunt îndeplinite integral. Flexibilitatea poate fi aplicată în special în cazul piețelor muncii de dimensiuni reduse și al cererilor care implică IMM-uri, atunci când impactul asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale sau naționale este semnificativ.

O altă schimbare importantă privește efectele pe care restructurarea unei companii mari le poate produce în întregul său lanț economic.

Noile reguli permit ca în aceeași cerere FEG să fie incluși, în anumite condiții, și lucrătorii furnizorilor direcți sau ai producătorilor din aval care riscă să fie concediați ca urmare a restructurării companiei principale.

Concedierile colective trebuie să se producă în același stat membru și trebuie demonstrată existența unei legături clare între restructurarea întreprinderii solicitante și disponibilizările anticipate la furnizori sau producătorii din aval.

Compania solicitantă rămâne responsabilă pentru cerere, pentru furnizarea informațiilor necesare autorităților, pentru cofinanțarea națională și pentru implementarea pachetului de măsuri.

Pentru perioada 2026-2027, bugetul anual al FEG este de 35 de milioane de euro la nivelul Uniunii Europene.

România nu beneficiază de o sumă rezervată în mod automat. Fondurile pot fi accesate, asemenea celorlalte state membre, prin depunerea unor cereri eligibile și în limita bugetului disponibil la nivel european.

În cazul cererilor care privesc lucrătorii amenințați de disponibilizări, contribuția financiară din FEG nu poate depăși 4 milioane de euro pentru fiecare întreprindere și stat membru într-un exercițiu financiar.

Întreprinderile nu depun direct cererile de finanțare la Comisia Europeană.

Compania aflată în restructurare trebuie să se adreseze autorităților competente din statul membru, iar acestea pot transmite ulterior Comisiei Europene cererea pentru acordarea contribuției financiare din FEG.

Solicitarea întreprinderii trebuie formulată în termen de 14 săptămâni de la comunicarea scrisă transmisă autorității publice competente și reprezentanților lucrătorilor cu privire la concedierile colective preconizate.

Înainte de transmiterea documentelor către Bruxelles, autoritățile naționale pot face verificări privind capacitatea financiară și administrativă a companiei, respectarea legislației, riscul de fraudă sau posibilitatea unei duble finanțări.

După ce primește cererea completă, Comisia Europeană trebuie, în principiu, să finalizeze evaluarea în termen de 50 de zile lucrătoare.

FEG este destinat tranziției profesionale a angajaților și nu poate fi utilizat pentru orice tip de cheltuială legată de restructurarea unei companii.

Nu sunt eligibile schemele de reducere a timpului de muncă, indemnizațiile și granturile pentru înființarea de start-up-uri.

Fondul nu finanțează nici suspendarea temporară a activității și nu poate fi folosit pentru a înlocui obligațiile pe care angajatorul le are deja potrivit legislației sau contractelor colective de muncă.

Companiile din România care anticipează concedieri colective pot analiza posibilitatea accesării mecanismului încă din etapa de pregătire a restructurării.

Astfel, o parte dintre angajații amenințați de concediere ar putea începe programele de formare, recalificare sau orientare profesională înainte de încetarea raportului de muncă, ceea ce le-ar putea permite să treacă mai rapid către un alt loc de muncă.

În același timp, companiile trebuie să respecte procedurile privind concedierile colective și obligațiile de informare și consultare a reprezentanților salariaților, iar măsurile finanțate prin FEG nu pot înlocui responsabilitățile care revin angajatorului.