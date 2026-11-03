Luca Niculescu anunță că voucherele pentru electricitate vor continua. Cine va beneficia de sprijinul Guvernului

Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară, la TVR, că depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de aproape 90% înaintea iernii. Guvernul va prelungi acordarea voucherelor pentru energie electrică destinate persoanelor vulnerabile. Condițiile continuării acestui sprijin sunt discutate cu miniștrii Energiei și Finanțelor. Pentru gazele naturale, tarifele rămân reglementate până în martie anul viitor.

Rezervele de gaz ale României au ajuns la aproape 90% din capacitatea de stocare, potrivit declarațiilor făcute de premierul Luca Niculescu marți seară, la TVR. Șeful Guvernului a apreciat că aprovizionarea cu energie electrică și gaze naturale în această iarnă nu reprezintă un motiv de îngrijorare majoră.

În aceeași intervenție, premierul a spus că speră să primească în curând informații favorabile despre centrala de la Mintia și, în următoarele zile, despre centrala de la Cernavodă.

„Rezervele de gaz ale României sunt, în clipa de faţă, aproape de 90%. Sper că avem veşti bune în curând în ceea ce priveşte centrala de la Mintia, centrala de la Cernavodă sper ca în următoarele zile iar să avem veşti bune. În ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu energie şi cu gaz în această iarnă, nu aş avea emoţii prea mari”, a adăugat prim-ministrul.

Sprijinul pentru plata energiei electrice acordat persoanelor celor mai vulnerabile va continua, iar Guvernul discută în prezent în ce măsură poate prelungi mecanismul de vouchere. Premierul a precizat că poartă zilnic discuții pe această temă cu ministrul Energiei și cu ministrul Finanțelor.

„Dacă este vorba despre energie electrică, acolo există un mecanism de vouchere pe care îl vom prelungi pentru persoanele cele mai vulnerabile. Acum suntem pe cale să discutăm să vedem cât de mult ne putem duce cu aceste vouchere şi avem discuţii în fiecare zi atât cu ministrul Energiei, cât şi cu ministrul Finanţelor”, a afirmat Luca Niculescu.

În cazul gazelor naturale, tarifele rămân reglementate până în luna martie a anului viitor.