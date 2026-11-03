Bursa de Valori București a închis pe roșu ședința de marți. Indicele BET a scăzut cu 0,81%, iar sectorul energetic a înregistrat cel mai mare declin

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de marți cu scăderi pe toți indicii. Principalul indice, BET, a pierdut 0,81%, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 125,4 milioane de lei, echivalentul a aproape 23,5 milioane de euro. Cele mai mari pierderi la nivelul indicilor au fost înregistrate de companiile din energie și utilități.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a închis ședința în scădere cu 0,81%, la 34.803,25 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, a pierdut 0,96%, iar BET-XT, care include 25 dintre cele mai lichide titluri, a coborât cu 0,89%.

Scăderi au fost înregistrate și de ceilalți indici ai bursei. BET-FI, care urmărește societățile de investiții financiare, s-a depreciat cu 0,75%, în timp ce BET-BK, indicele de referință pentru fondurile de investiții, a pierdut 1,11%.

Cea mai mare scădere a fost consemnată de BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, care a coborât cu 1,47%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a încheiat ziua cu un declin de 0,40%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate marți la BVB a fost de 125,4 milioane de lei, aproximativ 23,5 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai tranzacționate au fost acțiunile Băncii Transilvania, cu schimburi în valoare de 12,4 milioane de lei.

Acestea au fost urmate de titlurile Premier Energy, cu tranzacții de 4,6 milioane de lei, și de acțiunile BRD – Groupe Société Générale, cu un rulaj de 4,2 milioane de lei.

În ciuda evoluției negative a pieței, unele companii au înregistrat creșteri importante.

Cele mai mari aprecieri au fost consemnate de Condmag, ale cărei acțiuni au avansat cu 12,68%, urmată de Carbochim, cu 4%, și Armătura, cu 3,82%.

La polul opus, cele mai mari pierderi au fost înregistrate de Rompetrol Rafinare, cu o scădere de 14,55%, UAMT, cu 13,97%, și Green Tech International, cu 10,77%.

Tendința negativă fusese vizibilă încă din prima oră de tranzacționare, când BET pierdea 0,70%, iar rulajul total ajunsese la 21,7 milioane de lei. La acel moment, BET-FI era singurul indice pe plus, cu un avans marginal de 0,01%, însă a încheiat ulterior ședința în scădere.