Bursa de Valori București a închis pe creștere ședința de miercuri, 28 octombrie. Ce acțiuni au atras cele mai mari tranzacții

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri pe creștere, în condițiile în care toți indicii bursieri principali au înregistrat evoluții pozitive. Valoarea totală a tranzacțiilor s-a ridicat la 96,22 milioane de lei, echivalentul a 17,99 milioane de euro.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a consemnat un avans de 0,72%, ajungând la 34.660,45 puncte.

Și ceilalți indici ai Bursei de Valori București au încheiat ședința în teritoriu pozitiv. BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a crescut cu 0,99%.

Indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri listate, a înregistrat un avans de 0,75%. În același timp, BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a închis în creștere cu 0,32%.

Indicele BET-NG, care urmărește evoluția companiilor din sectoarele energetic și al utilităților, a avut cea mai mare creștere dintre indicii menționați, de 2,02%. BET-FI a consemnat un avans de 0,15%, în timp ce BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO, a crescut cu 0,94%.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari valori ale tranzacțiilor au fost înregistrate de acțiunile Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 15,16 milioane de lei.

Pe următoarele poziții s-au situat titlurile OMV Petrom, cu tranzacții în valoare de 11,35 milioane de lei, și acțiunile Rompetrol Well Services, cu 9,6 milioane de lei.

În ceea ce privește evoluțiile pozitive ale acțiunilor, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Rompetrol Well Services, ale cărei titluri s-au apreciat cu 14,83%. Pe următoarele locuri s-au clasat Condmag, cu un avans de 14,74%, și Sinteza, cu o creștere de 14,72%.

În contrast cu evoluțiile pozitive consemnate de majoritatea indicilor bursieri, unele acțiuni au încheiat ședința în scădere.

Cele mai importante deprecieri au fost înregistrate de titlurile Ropharma, care au pierdut 10,69%. Acțiunile UAMT au scăzut cu 9,34%, în timp ce titlurile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră au consemnat o depreciere de 3,7%.

Astfel, ședința de miercuri de la Bursa de Valori București s-a încheiat cu o evoluție pozitivă a indicilor bursieri, în timp ce, la nivelul acțiunilor individuale, au fost înregistrate atât creșteri semnificative, cât și scăderi.