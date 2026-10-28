Ministerul Sănătății pregătește un proiect de 180 de milioane de lei pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. Vor fi create centre pentru copii, adolescenți și adulți

Ministerul Sănătății pregătește un proiect național în valoare de aproximativ 180 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene nerambursabile, pentru prevenirea adicțiilor, tratarea dependențelor și recuperarea persoanelor afectate. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că instituția finalizează fișa proiectului pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre de zi, comunități terapeutice și centre de recuperare destinate copiilor, adolescenților și adulților.

Ministerul Sănătății pregătește o inițiativă națională prin care urmărește să îmbunătățească modul în care sunt sprijinite persoanele care se confruntă cu dependențe. Proiectul va beneficia de o finanțare de aproximativ 180 de milioane de lei din fonduri europene nerambursabile și va include măsuri de prevenție, tratament și recuperare.

Ministrul Alexandru Rogobete a explicat că intervenția medicală reprezintă doar o parte a procesului de recuperare. În opinia sa, persoanele care se confruntă cu adicții au nevoie de sprijin și după externarea din unitățile medicale, pentru a-și putea continua recuperarea și pentru a reduce riscul revenirii la comportamentele asociate dependenței.

În acest context, Ministerul Sănătății lucrează la finalizarea fișei de proiect pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre de zi, comunități terapeutice și centre de recuperare. Aceste servicii vor fi destinate copiilor, adolescenților și adulților afectați de adicții.

Potrivit ministerului, inițiativa urmărește să schimbe modul în care sunt ajutați oamenii care se luptă cu dependențele, printr-o abordare care să continue și după încheierea tratamentului medical.

Una dintre prioritățile anunțate de ministrul Sănătății este crearea unui cadru legal distinct pentru centrele postcură. Aceste centre ar urma să ofere pacienților servicii de consiliere, reabilitare și sprijin pentru prevenirea recăderilor după externare.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, tratamentul medical este esențial, însă recuperarea persoanelor afectate de dependențe nu se încheie odată cu externarea din spital. Din acest motiv, autoritățile urmăresc dezvoltarea unor servicii care să asigure continuitatea sprijinului acordat pacienților.

Crearea unui cadru legislativ separat pentru centrele postcură reprezintă una dintre măsurile prin care Ministerul Sănătății intenționează să organizeze mai eficient intervențiile destinate persoanelor care au nevoie de ajutor pe termen lung.

„Dependența nu se învinge doar prin tratament medical. Iar un om care luptă să își recâștige speranța nu trebuie lăsat singur după externare! Pregătim un proiect național de aproximativ 180 de milioane de lei, din fonduri europene nerambursabile, pentru prevenirea adicțiilor, tratarea dependențelor și recuperarea persoanelor afectate. La Ministerul Sănătății finalizăm fișa de proiect pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre de zi, comunități terapeutice și centre de recuperare pentru copii, adolescenți și adulți. Vreau să schimbăm fundamental modul în care sprijinim oamenii care se luptă cu dependența. Tratamentul medical este esențial, dar recuperarea nu se termină la externare.

De aceea, una dintre priorități este crearea unui cadru legal distinct pentru centrele postcură, unde pacienții vor putea beneficia de consiliere, reabilitare și sprijin pentru prevenirea recăderilor”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Proiectul național pregătit de Ministerul Sănătății are patru direcții principale de acțiune, care vizează atât dezvoltarea infrastructurii de tratament, cât și pregătirea personalului și extinderea prevenției.

Prima direcție presupune dezvoltarea centrelor specializate pentru tratament și recuperare, astfel încât persoanele afectate de adicții să poată beneficia de servicii adaptate nevoilor lor.

A doua direcție vizează formarea a aproximativ 2.500 de specialiști din domeniile sănătății, educației și asistenței sociale. Pregătirea acestora urmărește consolidarea capacității de intervenție și sprijin în cazul persoanelor care se confruntă cu dependențe.

A treia componentă constă în actualizarea legislației pentru furnizarea unor servicii integrate și coordonate. Această măsură ar urma să faciliteze colaborarea dintre domeniile implicate în prevenirea, tratarea și recuperarea persoanelor afectate.

A patra direcție presupune extinderea programelor de prevenție adresate copiilor, adolescenților, părinților și familiilor. Prin aceste programe, autoritățile urmăresc să consolideze măsurile de prevenire a adicțiilor și să implice familiile în eforturile de protejare a celor vulnerabili.

Alexandru Rogobete a precizat că proiectul continuă demersurile desfășurate împreună cu Mirabela Grădinaru și Administrația Prezidențială pentru protejarea copiilor și adolescenților în fața adicțiilor.

Implicarea acestor parteneri face parte din eforturile de extindere a măsurilor de prevenție și de îmbunătățire a sprijinului acordat tinerilor.

Ministerul Sănătății va coordona parteneriatul național, în colaborare cu instituțiile responsabile din domeniile educației, protecției sociale și administrației locale.

Prin această colaborare, autoritățile urmăresc să asigure o abordare coordonată a prevenirii și tratării dependențelor, de la programele destinate copiilor și familiilor până la serviciile medicale, consilierea și recuperarea persoanelor afectate.