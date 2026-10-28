Banca Mondială estimează că prețurile alimentelor vor crește cu 18% până în 2027

Banca Mondială avertizează că prețurile alimentelor ar putea crește cu 18% până în 2027, pe fondul războaielor și al fenomenelor meteorologice extreme. Potrivit raportului publicat miercuri, 28 octombrie 2026, petrolul ar putea ajunge la 105 dolari pe baril.

Banca Mondială estimează că prețurile mondiale ale alimentelor vor crește cu 18% în perioada 2025-2027, pe fondul dificultăților de aprovizionare provocate de conflictele armate și al efectelor anticipate ale unui fenomen meteorologic El Niño deosebit de puternic în această iarnă. Instituția avertizează că evoluția piețelor materiilor prime ar putea amplifica riscurile la adresa securității alimentare.

Potrivit previziunilor privind materiile prime, publicate miercuri, Banca Mondială se așteaptă ca prețurile la energie să crească cu 32% în 2026, urmând să scadă parțial în 2027. Evoluția este determinată în mare măsură de conflictul din Orientul Mijlociu, care a împins prețul țițeiului Brent, cotația de referință pe piața petrolului, de la o medie de 69 de dolari pe baril în 2025 la aproximativ 91 de dolari pe baril în acest an.

Pentru 2027, instituția prognozează o scădere a prețului petrolului până la o medie de 79 de dolari pe baril, cu condiția ca războiul împotriva Iranului să nu se reia după alegerile intermediare din Statele Unite ale Americii, programate pentru 3 noiembrie. În cazul unui astfel de scenariu negativ, cotația țițeiului Brent ar putea ajunge la 105 dolari pe baril în 2027, iar prețurile alimentelor ar putea crește cu încă 12% peste nivelul estimat în scenariul de bază.

Ayhan Kose, economistul-șef adjunct al Băncii Mondiale, a explicat că piețele materiilor prime sunt afectate simultan de mai multe șocuri majore, care pot avea consecințe asupra securității alimentare. Acesta a subliniat că autoritățile trebuie să acorde prioritate protejării persoanelor cu venituri reduse și sprijinirii țărilor cu venituri mici, care se confruntă deja cu o povară tot mai mare a datoriilor.

„Pieţele de materii prime sunt lovite simultan de mai multe şocuri majore. Trebuie acordată prioritate protejării celor mai săraci şi sprijinirii ţărilor cu venituri mici, care trebuie să facă deja unei poveri mai mari a datoriilor”, a insistat Kose.

Pe piața petrolului, creșterea prețurilor la energie este de așteptat să contribuie la reducerea cererii globale cu 2,5% în 2026. Această scădere ar compensa parțial diminuarea cu 5,2% a livrărilor de petrol, estimată pentru același an. Reducerea ofertei ar reprezenta cel mai accentuat declin din ultimii 40 de ani, dacă este exclus anul 2020.

În ceea ce privește cererea globală de petrol, scăderea prognozată pentru 2026 ar fi a treia cea mai mare din istorie. Aceasta ar urma să fie depășită doar de declinul din 2020, provocat de pandemia de COVID-19, și de cel din 1980, survenit după criza ostaticilor din Iran de la sfârșitul anului 1979, care a contribuit la o creștere bruscă a prețurilor petrolului.

Pe lângă materiile prime esențiale, Banca Mondială estimează că și prețurile altor categorii de produse vor crește. Prețurile îngrășămintelor ar urma să se majoreze cu 14% în 2026, înainte de a reveni, în 2027, la nivelurile înregistrate în 2025.

Prețurile metalelor sunt prognozate să crească puternic, cu 25% în 2026, atingând niveluri record în cazul unor produse precum aluminiul, cuprul și staniul. Potrivit estimărilor, această evoluție va fi determinată în principal de cererea venită din partea producătorilor de echipamente pentru energie regenerabilă, a centrelor de date destinate inteligenței artificiale și a industriei vehiculelor electrice.

Raportul Băncii Mondiale a fost publicat cu două zile înainte de reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe ai celor mai mari 20 de economii ale lumii, programată la Atlanta, în statul american Georgia. Discuțiile vor viza conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina.