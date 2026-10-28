Mihai Fifor: PSD cere clarificarea obligațiilor de aproape 40 de miliarde de lei înainte de rectificarea bugetară

Din cuprinsul articolului Mihai Fifor cere verificarea datoriilor statului înainte de rectificarea bugetară: obligațiile sunt estimate la 40 de miliarde de lei

Deputatul PSD Mihai Fifor cere Ministerului Finanțelor să clarifice obligațiile de plată ale statului, estimate la aproape 40 de miliarde de lei, înainte de rectificarea bugetară. Potrivit lui, verificarea datoriilor și a restanțelor este necesară pentru stabilirea situației reale a finanțelor publice.

Deputatul PSD Mihai Fifor a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte situația completă a obligațiilor de plată ale statului înainte de rectificarea bugetară. Potrivit acestuia, primele estimări indică obligații și dezechilibre de aproape 40 de miliarde de lei, care ar include facturi neachitate, TVA nerambursat și concedii medicale nedecontate.

Mihai Fifor a transmis miercuri, 28 octombrie 2026, într-o postare pe contul său de Facebook, că PSD nu se opune rectificării bugetare, ci solicită ca aceasta să fie fundamentată pe date complete și verificabile privind situația finanțelor publice.

Deputatul a susținut că Ministerul Finanțelor trebuie să clarifice valoarea exactă a obligațiilor statului, numărul restanțelor și al plăților care nu au fost încă facturate, precum și impactul acestora asupra bugetului până la sfârșitul anului.

Potrivit lui Fifor, estimările preliminare indică obligații și dezechilibre de aproape 40 de miliarde de lei. Acestea ar putea include concedii medicale nedecontate, lucrări neplătite, TVA nerambursat companiilor și posibile restanțe aferente programelor PNRR și SAFE. Deputatul a precizat că valoarea exactă trebuie stabilită pe baza documentelor și a cifrelor verificabile.

Fifor a mai afirmat că situația finanțelor publice trebuie clarificată în contextul în care premierul Ilie Bolojan a invocat echilibrul bugetar pentru a justifica măsurile de austeritate adoptate. În opinia sa, obligațiile rămase neachitate și efectele acestora asupra bugetului trebuie stabilite în detaliu.

Reprezentantul PSD a insistat că românii au dreptul să cunoască situația reală a banilor publici, obligațiile de plată ale statului și efectele măsurilor de austeritate. El a cerut ca Ministerul Finanțelor să prezinte datele necesare înainte de adoptarea rectificării bugetare.

În același timp, Fifor a susținut realizarea urgentă a rectificării, cu condiția ca aceasta să se bazeze pe informații complete, nu pe estimări pe care le-a considerat convenabile. Deputatul a mai cerut ca eventualele nereguli identificate în urma verificărilor să fie urmate de stabilirea răspunderii persoanelor vinovate.