România, printre țările europene cu cea mai rapidă creștere a turismului. Numărul înnoptărilor turiștilor străini ar putea crește cu 82% până 2036

România se numără printre destinațiile europene pentru care este estimată o creștere puternică a turismului internațional în următorul deceniu, potrivit unui raport realizat de grupul hotelier Accor pe baza prognozelor Tourism Economics. Numărul înnoptărilor turiștilor străini în România ar urma să crească cu 82% până în 2036, peste media europeană. La nivelul continentului, cheltuielile vizitatorilor internaționali ar putea depăși 1.300 de miliarde de euro.

Raportul „The Changing Face of Europe’s Tourism Map to 2036”, realizat de grupul hotelier Accor, plasează România printre piețele turistice europene cu perspective de creștere peste media continentală.

Potrivit estimărilor, numărul înnoptărilor efectuate de vizitatorii internaționali în România ar putea crește cu 82% în următorii zece ani.

Evoluții similare sunt anticipate pentru Letonia, unde creșterea estimată este de 83%, și Ungaria, cu un avans prognozat de 80%.

Analiza are la bază prognozele Tourism Economics din iunie 2026 și examinează evoluția turismului în 47 de țări, luând în calcul sosirile vizitatorilor, înnoptările și cheltuielile acestora.

Accor estimează că dezvoltarea turismului european nu se va concentra exclusiv în destinațiile consacrate, ci se va extinde către piețe mai mici și locuri mai puțin cunoscute.

Europa și-a păstrat în 2025 poziția de cea mai vizitată regiune a lumii, cu 810 milioane de sosiri internaționale. Această cifră reprezintă 53% din totalul turiștilor internaționali la nivel mondial.

Potrivit raportului Accor, continentul ar urma să rămână principalul motor al industriei turistice globale și în următorul deceniu.

Prognozele Tourism Economics indică o creștere de peste 1,6 miliarde a numărului anual de înnoptări în unitățile de cazare europene până în 2036.

În același timp, cheltuielile turiștilor internaționali care vizitează Europa ar putea crește de la 825 de miliarde de euro în 2026 la peste 1.300 de miliarde de euro în 2036.

Raportul indică o schimbare importantă în structura vizitatorilor internaționali care vor călători în Europa în următorii zece ani.

Sosirile turiștilor din Orientul Mijlociu ar urma să crească cu 93% până în 2036, în timp ce pentru regiunea Asia-Pacific este estimat un avans de 88%.

Printre factorii care ar putea susține această evoluție se numără îmbunătățirea conexiunilor de transport, creșterea mobilității internaționale și promovarea mai intensă a destinațiilor europene de către autoritățile din turism.

Accor evidențiază și avantajul geografic al Europei, unde distanțele relativ mici permit turiștilor să viziteze mai multe țări și orașe în cadrul aceleiași călătorii.

Potrivit Accor, diversitatea destinațiilor reprezintă unul dintre principalele avantaje ale Europei în competiția pentru atragerea turiștilor internaționali.

Continentul oferă atât mari centre urbane și destinații de litoral, cât și stațiuni de schi, parcuri naționale, obiective istorice, experiențe gastronomice și festivaluri.

„Punctul forte al Europei ca destinație turistică este diversitatea sa. Puține regiuni pot oferi o ofertă turistică atât de variată într-un spațiu geografic relativ restrâns”, arată grupul hotelier.

Accor estimează că destinațiile europene consacrate vor continua să atragă vizitatori, însă o parte tot mai importantă a creșterii va proveni din piețele turistice mai mici, pe măsură ce acestea devin mai accesibile.

„Deși destinațiile consacrate vor continua să crească și să atragă vizitatori din întreaga lume, este firesc ca următorul deceniu de dezvoltare să aducă o Europă și mai bogată și mai diversă, pe măsură ce piețele mai mici și mai puțin cunoscute devin mai accesibile, iar continentul primește o varietate tot mai mare de vizitatori internaționali”, a transmis Accor.