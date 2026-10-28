România, în topul european al celor mai bune popasuri de pe autostrăzi. Locul ocupat de țara noastră și parcările preferate de șoferi

România ocupă locul patru într-un clasament european al celor mai apreciate popasuri de pe autostrăzi, depășind țări precum Germania, Franța, Italia și Austria. Un spațiu de odihnă de pe autostrada A10 a ajuns chiar pe poziția a șasea la nivel european. Clasamentul a fost realizat de compania cehă CzechVignette, care a analizat peste șapte milioane de evaluări Google pentru 5.363 de popasuri din 26 de țări europene.

România se numără printre țările europene cu cele mai apreciate parcări și spații de servicii de pe autostrăzi, potrivit unui studiu publicat în octombrie 2026 de compania cehă CzechVignette, specializată în comercializarea vinietelor.

Analiza a inclus 5.363 de popasuri din 26 de țări europene și s-a bazat pe peste șapte milioane de evaluări Google și peste 300.000 de recenzii scrise.

În clasamentul celor 23 de țări care au avut cel puțin zece popasuri analizate, România ocupă locul patru, cu o notă mediană de 4,26 stele din cinci.

Prima poziție este ocupată de Polonia, cu 4,30 stele, urmată de Lituania, cu 4,28 stele, și Slovacia, cu 4,27 stele.

Imediat după România se află Austria și Slovenia, ambele cu 4,24 stele, urmate de Croația, cu 4,21 stele, și Ungaria, cu 4,15 stele.

La polul opus, Germania ocupă locul 21, cu 3,82 stele, Italia se află pe poziția 22, cu 3,79 stele, iar Belgia încheie clasamentul, cu 3,78 stele.

Franța ocupă locul 18, cu o notă de 3,91 stele, în timp ce Spania se situează pe poziția 20, cu 3,85 stele.

Clasamentul reflectă evaluările utilizatorilor privind popasurile de pe autostrăzi și nu reprezintă o analiză a calității infrastructurii rutiere din fiecare țară.

România are și un reprezentant în primele zece popasuri din Europa.

Parcarea Unirea, situată pe autostrada A10, pe sensul de mers spre nord, în apropierea localității Unirea, ocupă poziția a șasea în clasamentul european, cu 4,67 stele din 297 de evaluări.

Autorii studiului precizează însă că nota este asociată listării toaletei publice din parcare, nu unei evaluări complete a tuturor facilităților.

De asemenea, compania avertizează că o porțiune din apropierea acestui spațiu de odihnă a fost închisă pentru reparații începând din iulie 2026. Șoferii sunt sfătuiți să verifice posibilitatea de acces înainte de a planifica o oprire.

Pe primul loc în Europa se află MOP Rudnik Zachód, un popas situat pe drumul expres S19 din Polonia, în apropiere de Kraśnik, care a primit 4,72 stele.

Polonia deține șase dintre primele zece poziții în clasamentul european, în timp ce Bulgaria are două popasuri, iar România și Spania câte unul.

La nivel național, studiul a inclus 52 de popasuri, de la parcări de odihnă până la benzinării și spații de servicii.

După Parcarea Unirea de pe A10, locul al doilea este ocupat de stația Rompetrol Orăștie, situată pe autostrada A1, pe sensul spre vest, în apropiere de Pricaz. Aceasta a obținut 4,59 stele din 3.030 de evaluări.

Pe poziția a treia se află stația MOL Bătești, de pe A1, pe sensul spre est, lângă Făget, cu 4,50 stele.

Parcarea Unirea de pe sensul opus de circulație ocupă locul patru, cu 4,49 stele, urmată de spațiul de servicii Alba Iulia Vest, de pe A10, cu 4,46 stele.

Aceeași notă au primit-o stația Rompetrol Sibiu, de pe A1, și stația Petrom situată pe autostrada A2, în apropiere de Răzvani.

Printre celelalte locații apreciate de șoferi se numără Rompetrol Orăștie, pe sensul spre est, Parcarea Boița și stația OMV Miercurea Sibiului, fiecare cu 4,43 stele.

Autorii studiului au analizat separat fiecare sens de circulație, ceea ce explică prezența unor locații de două ori în clasament.

Studiul evidențiază și spațiile de odihnă care au primit cele mai mici note din partea șoferilor.

Ultimul loc dintre cele 52 de popasuri românești analizate este ocupat de stația MOL Murfatlar, situată pe autostrada A2, pe sensul spre vest, lângă Siminoc. Aceasta a primit 3,67 stele, pe baza a 300 de evaluări.

Urmează MOL Pianu de Jos, de pe A1, lângă Vințu de Jos, cu 3,73 stele, și MOL Ilia, tot de pe A1, cu 3,77 stele.

Șapte dintre cele zece popasuri cu cele mai mici note din România sunt stații MOL, deși compania operează mai puțin de o treime dintre locațiile incluse în clasament.

Printre spațiile mai slab evaluate se regăsesc și Parcarea Luduș Sud, de pe A3, cu 3,87 stele, și stația Gazprom de pe A1, lângă Uliești, cu 3,88 stele.

Aceste rezultate reflectă experiențele utilizatorilor care au lăsat evaluări și nu reprezintă concluziile unor controale oficiale asupra operatorilor.

Analiza recenziilor arată că în România cele mai multe nemulțumiri sunt legate de personal și de serviciile oferite în popasuri.

Această categorie reprezintă 29% dintre plângerile analizate, față de aproximativ 14% la nivel european. În același timp, personalul și serviciile primesc și cele mai multe aprecieri din partea utilizatorilor români.

La nivel european, toaletele sunt principala sursă de nemulțumire, fiind menționate în aproape 23% dintre plângeri.

Urmează personalul și serviciile, cu aproximativ 14%, prețurile, cu 10%, și curățenia, în afara toaletelor, cu peste 9%.

Mâncarea și băuturile reprezintă aproape 7% din nemulțumiri, în timp ce siguranța, parcarea și facilitățile pentru alimentarea cu carburant sau încărcarea mașinilor electrice apar și ele în recenziile negative.

În ansamblu, 45% dintre recenziile scrise analizate la nivel european conțin cel puțin o nemulțumire, în timp ce 50% menționează aspecte pozitive.

Studiul CzechVignette a luat în calcul notele și experiențele publicate pe Google, iar țările au fost comparate în funcție de nota mediană a popasurilor analizate. Clasamentul nu măsoară calitatea drumurilor sau siguranța rutieră, ci experiența șoferilor în spațiile destinate opririlor de pe autostrăzi.