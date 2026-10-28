Facturi mai mici la încălzire: trucul pe care mulți proprietari îl ignoră în sezonul rece

Facturile la încălzire pot pune presiune pe bugetul gospodăriilor în sezonul rece, însă câteva măsuri simple pot contribui la reducerea consumului de energie.

Reglarea corectă a termostatului, limitarea pierderilor de căldură și întreținerea instalației sunt câteva dintre soluțiile care pot ajuta la menținerea confortului termic fără cheltuieli inutile.

Un aspect adesea trecut cu vederea este aerisirea caloriferelor. Atunci când în interiorul instalației se acumulează aer, circulația apei calde poate fi afectată, iar radiatorul nu mai încălzește uniform. Remedierea acestei probleme poate îmbunătăți distribuția căldurii în locuință.

Una dintre greșelile frecvente în sezonul rece este setarea termostatului la o temperatură foarte ridicată, din dorința de a încălzi locuința mai repede. În realitate, această metodă nu accelerează încălzirea, dar poate determina un consum mai mare de energie.

Potrivit specialiștilor citați de The Independent, o temperatură cuprinsă între 18 și 21 de grade Celsius poate asigura confortul termic pentru majoritatea adulților sănătoși. Alegerea valorii potrivite depinde însă și de condițiile din locuință, precum și de nevoile persoanelor care o folosesc.

Programarea sistemului de încălzire reprezintă o altă metodă prin care poate fi limitat consumul. În loc să mențină aceeași temperatură pe tot parcursul zilei, centrala poate fi setată să încălzească locuința înainte de trezire și în intervalele în care membrii familiei sunt acasă.

În camerele utilizate mai rar, temperatura poate fi redusă, fără oprirea completă a încălzirii. Această măsură poate contribui la economisirea energiei și la prevenirea problemelor provocate de umezeală și mucegai.

Chiar dacă instalația de încălzire funcționează corespunzător, o parte din căldura produsă se poate pierde prin ferestre și uși. Amploarea pierderilor depinde de caracteristicile locuinței, de calitatea izolației și de etanșeitatea tâmplăriei.

Printre soluțiile accesibile se numără folosirea draperiilor groase sau termoizolante, trase pe timpul nopții. Acestea pot reduce pierderile de căldură prin ferestre, mai ales în cazul locuințelor în care suprafețele vitrate sunt mari sau izolația este insuficientă.

Etanșarea spațiilor prin care pătrunde aerul rece reprezintă o altă măsură utilă. Verificarea garniturilor și a zonelor de îmbinare din jurul ferestrelor și ușilor poate ajuta la identificarea punctelor prin care se pierde căldura.

Specialiștii recomandă verificarea tuturor locurilor în care pot apărea curenți de aer, inclusiv în apropierea încuietorilor și a cutiilor poștale montate în uși. Astfel de detalii pot părea nesemnificative, dar pot contribui la pierderile de energie, mai ales atunci când există mai multe zone neetanșe.

Persoanele care lipsesc de acasă pentru câteva zile trebuie să țină cont de temperaturile exterioare înainte de a opri sistemul de încălzire. În perioadele cu temperaturi negative, menținerea unei temperaturi minime adecvate poate reduce riscul de îngheț al conductelor.

O avarie provocată de îngheț poate genera cheltuieli considerabile, care pot depăși economiile obținute prin oprirea încălzirii. Din acest motiv, temperatura din locuință trebuie gestionată în funcție de condițiile meteorologice și de caracteristicile instalației.

Reducerea temperaturii atunci când locuința nu este folosită poate fi o soluție pentru limitarea consumului, însă oprirea completă a încălzirii nu este întotdeauna recomandată în perioadele foarte reci.

Unul dintre semnele care pot indica prezența aerului în instalație este încălzirea neuniformă a caloriferului. Dacă partea superioară rămâne rece, în timp ce restul radiatorului se încălzește, aerul acumulat poate împiedica circulația corespunzătoare a apei calde.

Aerisirea caloriferului poate contribui la îmbunătățirea distribuției căldurii și la funcționarea mai eficientă a instalației. În acest fel, poate fi redusă și risipa de energie asociată unei încălziri necorespunzătoare.

Procedura se poate realiza cu ajutorul unei chei speciale pentru aerisire, al unui recipient pentru colectarea apei și al unei cârpe. Înainte de începerea operațiunii, sistemul de încălzire trebuie oprit, iar caloriferele trebuie lăsate să se răcească, pentru a evita contactul accidental cu apa fierbinte.

Recipientul se așază sub ventilul de aerisire, care se deschide ușor cu ajutorul cheii. La început, se poate auzi un șuierat, semn că aerul acumulat în interiorul radiatorului începe să iasă. Ventilul trebuie închis atunci când apa curge constant, fără întreruperi.

La finalul operațiunii, este important să fie verificată presiunea instalației de încălzire. Dacă valoarea acesteia a scăzut, presiunea trebuie readusă la nivelul recomandat de producător, urmând instrucțiunile specifice centralei și instalației.