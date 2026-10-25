Casa se poate încălzi mai eficient fără investiții costisitoare. Ce metodă recomandă instalatorii pentru calorifere

Încălzirea eficientă a locuinței poate deveni o problemă în sezonul rece, mai ales atunci când unele camere rămân reci, deși caloriferele funcționează. Instalatorii atrag atenția că diferențele de temperatură dintre încăperi pot fi provocate de distribuirea neuniformă a apei calde în instalație. Specialiștii companiei britanice Plumbing Force recomandă o procedură de reglare a caloriferelor, care nu presupune achiziționarea unor echipamente costisitoare. Metoda este prezentată de publicația britanică Mirror și poate contribui la îmbunătățirea confortului termic din locuință.

Încălzirea eficientă a locuinței nu depinde exclusiv de temperatura setată la centrală sau de performanțele echipamentelor, ci și de modul în care apa caldă circulă prin radiatoarele conectate la instalația termică. Atunci când distribuția nu este corespunzătoare, unele încăperi pot ajunge rapid la temperatura dorită, în timp ce altele rămân insuficient încălzite.

Potrivit publicației britanice Mirror, instalatorii de la Plumbing Force recomandă echilibrarea caloriferelor, o procedură prin care se reglează debitul apei calde pentru a obține o distribuție mai uniformă între radiatoare.

Metoda este diferită de utilizarea foliei de aluminiu în spatele caloriferelor, o soluție cunoscută pentru limitarea pierderilor de căldură prin pereții exteriori. Echilibrarea urmărește îmbunătățirea circulației apei calde în întregul sistem de încălzire.

Necesitatea reglajului poate fi observată atunci când anumite calorifere se încălzesc la scurt timp după pornirea centralei, iar altele au nevoie de o perioadă considerabil mai lungă pentru a ajunge la temperatura de funcționare.

Prin ajustarea robinetelor de reglaj, circulația apei poate fi corectată astfel încât radiatoarele să primească un debit corespunzător. Procedura poate contribui la menținerea unor temperaturi mai apropiate între încăperi și la reducerea consumului inutil de energie provocat de funcționarea necorespunzătoare a instalației.

Instalatorii precizează însă că echilibrarea necesită timp și verificări succesive, iar rezultatele depind de configurația și starea tehnică a sistemului de încălzire.

Pentru îmbunătățirea funcționării caloriferelor, specialiștii Plumbing Force recomandă parcurgerea mai multor etape, începând cu oprirea sistemului de încălzire și eliminarea aerului acumulat în radiatoare.

Aerisirea reprezintă prima operațiune, deoarece prezența aerului în instalație poate împiedica circulația corespunzătoare a apei calde și poate determina încălzirea parțială a caloriferelor.

După această etapă, trebuie verificate robinetele radiatoarelor, iar instalația poate fi repornită pentru identificarea ordinii în care caloriferele încep să se încălzească.

Instalatorii recomandă notarea acestei ordini și monitorizarea temperaturilor, astfel încât să poată fi identificate radiatoarele care primesc mai repede apă caldă și cele care se încălzesc mai lent.

Ulterior, sistemul trebuie oprit din nou și lăsat să se răcească. După repornire, robinetele de reglaj pot fi ajustate progresiv, pentru a corecta diferențele de debit dintre calorifere.

Pe durata operațiunii, este necesară verificarea temperaturii radiatoarelor și a conductelor, pentru a observa dacă modificările efectuate contribuie la distribuirea mai uniformă a apei calde.

Reglajele trebuie realizate treptat, deoarece modificarea debitului printr-un radiator poate influența circulația apei și prin celelalte componente ale instalației.

Procedura de echilibrare a caloriferelor nu presupune utilizarea unor echipamente profesionale costisitoare, însă necesită câteva instrumente pentru aerisirea radiatoarelor, reglarea robinetelor și verificarea temperaturilor.

Printre instrumentele care pot fi folosite se numără o cheie de aerisire, o cheie reglabilă, o șurubelniță și un termometru digital. Acesta din urmă permite monitorizarea temperaturii radiatoarelor și a conductelor în timpul efectuării reglajelor.

Potrivit recomandărilor Plumbing Force, verificarea echilibrării caloriferelor ar trebui realizată aproximativ o dată pe an. Procedura poate fi necesară și atunci când apar diferențe persistente de temperatură între camerele locuinței.

Frecvența intervențiilor depinde de modul în care funcționează instalația și de eventualele modificări efectuate asupra sistemului de încălzire.

Deși anumite operațiuni de echilibrare a caloriferelor pot fi efectuate fără ajutor profesional, specialiștii Plumbing Force avertizează că unele probleme ale instalației necesită verificări și intervenții realizate de personal calificat.

În situațiile în care radiatoarele continuă să se încălzească neuniform după aerisire și reglarea debitului, cauza poate fi o defecțiune care nu poate fi remediată prin simpla ajustare a robinetelor.

De asemenea, scurgerile de apă și apariția urmelor de coroziune la nivelul radiatoarelor sau al conductelor impun verificarea instalației de către un instalator autorizat.

Specialiștii recomandă evitarea intervențiilor improvizate în astfel de situații, deoarece acestea pot agrava defecțiunile existente.

Echilibrarea caloriferelor se aplică sistemelor de încălzire care utilizează radiatoare alimentate cu apă caldă, conectate la o instalație comună. Procedura nu este destinată radiatoarelor electrice independente, care funcționează pe baza unui alt principiu de încălzire.