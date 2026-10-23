Problemele cu apa caldă și caloriferele reci nu dispar nici în această iarnă. Ciprian Ciucu, detalii despre eventuale scumpiri: Ne uităm pe cifre

Bucureștenii s-ar putea confrunta cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii în această iarnă, avertizează primarul general Ciprian Ciucu. Conductele vechi și eventualele dificultăți ale ELCEN reprezintă principalele riscuri. Edilul nu a decis dacă prețul gigacaloriei va crește, dar atrage atenția că subvențiile pentru termoficare și transport consumă două treimi din bugetul Primăriei Capitalei. În paralel, Termoenergetica anunță întreruperea furnizării apei calde pentru aproape 166 de blocuri din Sectorul 4.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că bucureștenii s-ar putea confrunta cu probleme în furnizarea apei calde și a căldurii în această iarnă, din cauza conductelor vechi și a dificultăților pe care ELCEN le-ar putea întâmpina în producerea agentului termic.

Edilul nu a luat în calcul o majorare a prețului gigacaloriei, dar atrage atenția că subvențiile consumă două treimi din bugetul municipalității.

Ciprian Ciucu a declarat vineri, 23 octombrie, la Digi24, că lucrările de modernizare a sistemului de termoficare continuă, iar întreruperile temporare ale furnizării apei calde sunt provocate, în anumite zone, de intervențiile asupra conductelor.

Potrivit edilului, problemele sunt mai accentuate în sectoarele 3 și 4, unde autorizațiile necesare pentru executarea lucrărilor ar fi fost acordate cu întârziere de primăriile de sector.

„În acest moment, m-am uitat mai devreme, de dimineață, pe aplicație și undeva la 94% era funcțională. Acolo unde nu este funcțional este pentru că sunt lucrări”, a declarat primarul.

Ciucu a precizat că, în cursul acestui an, vor fi reabilitați aproximativ 100 de kilometri de rețea primară de termoficare. Sistemul este foarte vechi, iar o parte importantă a infrastructurii nu a beneficiat de intervenții timp de peste trei decenii. În prezent, aproximativ o treime din rețea este reabilitată.

Edilul a subliniat că modernizarea nu poate rezolva rapid toate problemele sistemului și că intervențiile vor trebui să continue și în anii următori.

„Lucrări vor tot fi. Și cine spune că o să rezolve peste un an sau peste doi sau peste trei ani problema minte pur și simplu”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a avertizat că, în această iarnă, pot apărea probleme atât din cauza avariilor la conductele învechite, cât și din cauza unor eventuale dificultăți ale ELCEN, companie aflată în subordinea Guvernului, de a livra agentul termic la temperatura necesară.

„În această iarnă pot să apară probleme din cauza rețelei, că este foarte veche. Sper să nu mai pocnească pe undeva. Nu o să mai apară probleme acolo unde s-a lucrat. Și pot apărea probleme din cauza faptului că poate ELCEN nu va putea să livreze agentul termic la temperatura pe care ar trebui”, a declarat Ciucu.

Edilul s-a arătat îngrijorat în special de situația lucrărilor de reparații de la CET Vest, după cele două explozii produse în timpul verii. El a cerut explicații privind stadiul intervențiilor și a criticat întârzierile în investițiile pentru modernizarea capacităților de producție ale companiei.

Potrivit primarului general, ELCEN a avut la dispoziție cinci miliarde de lei pentru investiții, însă compania întâmpină în continuare dificultăți în atribuirea contractelor.

Eventualele probleme de producție s-ar putea adăuga celor provocate de starea conductelor, ceea ce ar putea afecta furnizarea agentului termic către consumatorii din Capitală.

Întrebat dacă bucureștenii vor plăti mai mult pentru încălzire în sezonul rece, Ciprian Ciucu a spus că nu a luat în calcul, deocamdată, modificarea prețului gigacaloriei.

În ceea ce privește o eventuală majorare de anul viitor, primarul nu a oferit un răspuns categoric, precizând că decizia va depinde de situația financiară a municipalității.

„Nu știu. Să vedem. Ne uităm pe cifre, dacă mai este sustenabil bugetar”, a explicat acesta.

Ciucu a atras atenția că subvențiile acordate pentru termoficare și transport public reprezintă o parte foarte mare din cheltuielile Primăriei Capitalei, limitând resursele disponibile pentru alte investiții și proiecte.

„Două treimi din bugetul primăriei se duc pe subvenția la termoficare și subvenția la transport. Două treimi. Deci nu mai suntem o agenție de dezvoltare. Suntem o agenție de plăți”, a afirmat primarul general.

Edilul a legat astfel discuția despre costul încălzirii de capacitatea bugetului municipalității de a susține cheltuielile curente. Deocamdată, nu a anunțat o modificare a prețului gigacaloriei pentru sezonul rece.

Ciprian Ciucu a declarat că a preluat Primăria Capitalei în condițiile în care Termoenergetica avea datorii de 1,5 miliarde de lei către ELCEN. În plus, edilul a avertizat asupra unei posibile datorii suplimentare de 3,5 miliarde de lei către Guvern.

În opinia sa, una dintre soluțiile pentru problemele structurale ale sistemului de termoficare este unificarea producției cu distribuția, prin transferarea ELCEN în subordinea Primăriei Capitalei.

„Soluția este unificarea producției cu distribuția. Adică să revină la Primăria Capitalei ELCEN. Tot o cer. Cer repetat, în diferite interviuri, în presă, în conferințe de presă, în scrisori oficiale, cer Ministerului Energiei să ne dea odată ELCEN-ul”, a declarat acesta.

Primarul a susținut că, în lipsa unei astfel de reorganizări, cele două companii ar putea ajunge să își atribuie reciproc responsabilitatea pentru eventualele probleme din timpul iernii.

„Dacă vor avea probleme, ei o să dea vina pe noi, pe Termoenergetica. Iar Termoenergetica o să dea vina pe ELCEN”, a spus primarul.

Întrebat despre situațiile în care locatarii trebuie să lase apa să curgă mai multe minute înainte ca aceasta să se încălzească, Ciprian Ciucu a recunoscut că se confruntă personal cu aceeași problemă.

„Și eu dimineața, când mă scol, e adevărat, las 5-10, chiar și 15-20 de minute câteodată apa să curgă și vine apă rece. Am aceleași probleme, că stau și eu la bloc. Și eu sunt beneficiar al serviciilor de termoficare din Capitală”, a explicat edilul.

Acesta a pus situația pe seama inerției sistemului de termoficare, care cuprinde aproximativ 4.000 de kilometri de rețea.

Totodată, primarul a susținut că, atunci când apar avarii și apa caldă nu ajunge la consumatori, apa rece nu este facturată drept apă caldă, fiind efectuate calcule în acest sens.

Tot vineri, 23 octombrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că, începând cu 26 octombrie 2026, vor fi executate lucrări de reîntregire a rețelei termice primare din Sectorul 4.

Intervențiile sunt realizate la solicitarea constructorului, în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Lucrările se vor desfășura pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, la o conductă primară de termoficare cu diametrul de 700 de milimetri. Intervenția face parte din Lotul 5, Obiectivul 21 al proiectului POIM.

Zonele afectate sunt Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Strada Secuilor, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă și străzile adiacente.

Potrivit companiei, lucrările presupun reîntregirea conductelor modernizate, realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcțiune a tronsonului reabilitat și înlocuirea unui cămin subteran al rețelei cu unul nou.

Intervențiile sunt programate în perioada 26-30 octombrie 2026. Pentru executarea acestora, va fi necesară sistarea temporară a agentului termic către 17 puncte termice care alimentează aproximativ 166 de blocuri.

După finalizarea lucrărilor, conductele vor fi încărcate etapizat, pe măsură ce intervențiile sunt încheiate, pentru ca repunerea în funcțiune să se desfășoare controlat și în siguranță.

Termoenergetica a precizat că dispeceratele companiei și echipele de intervenție lucrează permanent. Consumatorii pot obține informații prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, pot solicita detalii la 0800.820.002 sau pot consulta aplicația Termoalert pentru informații despre funcționarea sistemului de termoficare.