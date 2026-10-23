Ministerul Educației: Peste 18.000 de angajați din educație vor fi formați printr-un proiect de 99 de milioane de lei pentru școli incluzive

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat finanțarea unui proiect de aproape 100 de milioane de lei, destinat creșterii incluziunii și echității în școlile din România. În următorii trei ani, inițiativa va viza formarea a peste 18.000 de angajați din învățământ și îmbunătățirea sprijinului acordat elevilor vulnerabili.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va implementa un proiect destinat creșterii incluziunii și echității în școli, prin care vor fi formați peste 18.000 de angajați din sistemul de învățământ. Finanțarea inițiativei „Viitor prin Resurse Educaționale Moderne și Incluzive (VREM): profesionalizare pentru o educație incluzivă de calitate” a fost aprobată.

Proiectul urmărește îmbunătățirea competențelor personalului didactic, auxiliar și de conducere care lucrează cu elevi aflați în situații de vulnerabilitate. Programul se adresează inclusiv specialiștilor care sprijină copiii cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități.

Printre activitățile prevăzute se numără operaționalizarea camerelor-resursă destinate acordării de sprijin educațional și psihopedagogic. Proiectul include formarea cadrelor didactice și a specialiștilor care vor lucra în aceste structuri.

Proiectul prevede testarea nivelurilor de sprijin educațional, pe baza unui ghid metodologic elaborat și validat în cadrul inițiativei. Totodată, urmărește consolidarea capacității Ministerului Educației și Cercetării, a centrelor județene și a Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, a caselor corpului didactic și a altor structuri subordonate de a planifica și implementa măsuri pentru dezvoltarea educației incluzive.

Proiectul „Viitor prin Resurse Educaționale Moderne și Incluzive (VREM): profesionalizare pentru o educație incluzivă de calitate” este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în cadrul Priorității 6, care vizează prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și participării grupurilor dezavantajate la educație.

Inițiativa are o durată de implementare de 36 de luni și beneficiază de un buget total de 99.077.490,30 lei.