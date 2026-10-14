Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027–2028. Calendarul propus de Ministerul Educației și termenele pentru părinți

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul calendarului de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027–2028. Potrivit documentului, părinții ar urma să poată completa și depune cererile de înscriere în perioada 31 martie – 23 aprilie 2027, iar listele finale ale copiilor înscriși ar urma să fie afișate pe 17 iunie. Calendarul nu este încă definitiv și poate suferi modificări în urma consultării publice.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat proiectul calendarului pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2027–2028, document care stabilește perioadele în care părinții vor putea depune cererile, etapele de repartizare și termenele pentru afișarea rezultatelor.

Potrivit precizărilor ministerului, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2027, inclusiv, au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

În cazul copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027, inclusiv, înscrierea este posibilă pe baza unei recomandări pentru învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Pentru această categorie de copii, proiectul prevede o perioadă specială destinată evaluării dezvoltării și eliberării recomandărilor necesare înscrierii.

Conform proiectului publicat de Ministerul Educației, primele informații referitoare la organizarea înscrierilor vor fi disponibile în luna martie 2027.

Pe 15 martie 2027, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare ar urma să afișeze circumscripțiile școlare și numărul claselor pregătitoare disponibile.

O zi mai târziu, pe 16 martie, pe site-urile centrelor județene de resurse și asistență educațională și al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională va fi publicat modelul de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2027, în cazurile prevăzute de calendar.

Evaluarea dezvoltării acestor copii și eliberarea recomandărilor pentru înscrierea în învățământul primar sunt programate în perioada 17–31 martie 2027.

În acest interval, părinții sau reprezentanții legali vor putea completa cererile online ori la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copilului.

Tot în această perioadă sunt prevăzute depunerea sau transmiterea cererilor către școli și validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare se va desfășura în luna mai 2027.

În perioada 5–11 mai, vor fi procesate cererile de înscriere și vor fi repartizați copiii la școlile de circumscripție.

Ulterior, între 12 și 19 mai, vor fi analizate cererile părinților care solicită înscrierea copiilor la alte unități de învățământ decât cele de circumscripție. Admiterea se va face în limita locurilor rămase disponibile, urmând să fie soluționate atât cererile admise, cât și cele respinse.

Pe 20 mai este programată procesarea cererilor copiilor care nu au fost admiși la școlile alese în afara circumscripției, din lipsă de locuri, și pentru care părinții au exprimat opțiunea de înscriere la școala de circumscripție.

Pe 21 mai 2027, școlile și inspectoratele școlare ar urma să afișeze listele copiilor înmatriculați și numărul locurilor rămase libere după prima etapă.

Pentru copiii care nu au fost înscriși în prima etapă, proiectul prevede o a doua etapă, organizată în perioada mai–iunie 2027.

Pe 24 mai, inspectoratele școlare vor comunica procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

Între 25 și 31 mai, părinții vor putea depune sau transmite cererile de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru această etapă.

În perioada 2–9 iunie vor fi validate cererile la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în lista opțiunilor părinților.

Listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate pe 17 iunie 2027, potrivit calendarului propus.

Pentru situațiile în care copiii nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, inspectoratele școlare vor soluționa cererile părinților în perioada 1–2 septembrie 2027.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că documentul publicat reprezintă un proiect aflat în consultare publică.

Forma finală a calendarului va fi aprobată după analizarea observațiilor și propunerilor transmise pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului.

Prin urmare, termenele prezentate pot fi modificate înainte de aprobarea documentului oficial.

De asemenea, calendarul de înscriere în clasa pregătitoare nu trebuie confundat cu structura anului școlar 2027–2028. Documentul publicat stabilește etapele de înscriere și repartizare a copiilor, dar nu precizează data la care vor începe cursurile în septembrie 2027.