WhatsApp a anunțat lansarea unei funcții care permite programarea mesajelor pentru a fi trimise automat la o dată și o oră alese de utilizator. Noua opțiune este disponibilă atât pentru conversațiile individuale, cât și pentru grupuri și va fi distribuită treptat pe Android și iOS. Mesajele pot fi programate cu până la 14 zile înainte, inclusiv atunci când telefonul va fi oprit în momentul trimiterii.

WhatsApp a anunțat miercuri, 25 noiembrie, introducerea uneia dintre cele mai solicitate funcții de către utilizatori: posibilitatea programării mesajelor.

Noua opțiune permite redactarea unui mesaj și stabilirea momentului în care acesta va fi trimis automat destinatarului.

Potrivit companiei, mesajele pot fi programate pentru un interval cuprins între 10 minute și 14 zile de la momentul redactării.

Funcționalitatea poate fi utilizată atât în conversațiile private, cât și în grupurile WhatsApp.

Compania a explicat că există situații în care utilizatorii își amintesc să transmită un mesaj, dar momentul respectiv nu este potrivit pentru expedierea lui.

De exemplu, un mesaj de felicitare poate fi pregătit din timp și programat să ajungă la destinatar la miezul nopții, în funcție de fusul orar al acestuia.

Funcția este distribuită treptat utilizatorilor de Android și iOS.

Programarea unui mesaj se face direct din conversație, fără instalarea unor aplicații suplimentare.

Utilizatorul trebuie să deschidă WhatsApp și să selecteze conversația individuală sau grupul în care dorește să trimită mesajul.

După redactarea textului, trebuie să apese lung pe butonul de trimitere.

Va apărea opțiunea de programare, prin care poate selecta data și ora la care mesajul trebuie expediat.

După confirmare, mesajul va rămâne în așteptare până la momentul stabilit.

Funcționalitatea nu este disponibilă neapărat pentru toți utilizatorii în același timp, deoarece lansarea are loc gradual.

Noua funcție WhatsApp nu se limitează la mesajele scrise.

Utilizatorii vor putea programa și trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor.

Astfel, o imagine sau o înregistrare video poate fi pregătită în avans și expediată automat la momentul ales.

Opțiunea poate fi utilă pentru felicitări, aniversări, mesaje de reamintire sau alte situații în care expedierea trebuie făcută la o anumită oră.

Un avantaj al funcției este că expedierea mesajelor nu depinde de faptul că telefonul expeditorului este pornit în momentul programat.

Potrivit WhatsApp, mesajul va ajunge la destinatar la ora stabilită chiar dacă dispozitivul utilizatorului este oprit.

Compania precizează că mesajele programate beneficiază în continuare de criptare end-to-end, la fel ca mesajele obișnuite.

Această protecție se aplică atât mesajelor trimise în conversații individuale, cât și celor din grupuri.

WhatsApp permite și gestionarea mesajelor care așteaptă să fie expediate.

Dacă utilizatorul se răzgândește, poate consulta mesajele programate și le poate șterge înainte de trimitere.

Astfel, un mesaj pregătit în avans poate fi anulat fără să ajungă la destinatar.

Noua funcție elimină necesitatea utilizării unor aplicații externe sau a altor soluții pentru programarea mesajelor.