Salvați Copiii România avertizează asupra riscurilor la care sunt expuși minorii pe rețelele sociale, potrivit unui studiu realizat în septembrie 2026. Cercetarea, la care au participat 4.659 de copii, arată că accesul începe înainte de zece ani. Respondenții cer restricții de vârstă și măsuri pentru siguranța online.

Peste patru din zece copii chestionați de Salvați Copiii România și-au creat primul cont pe rețelele sociale înainte de zece ani. Aproape jumătate au fost contactați de persoane necunoscute, iar unul din cinci petrece peste cinci ore zilnic pe aceste platforme.

Cu toate acestea, peste trei sferturi dintre respondenți susțin introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale. Copiii le cer politicienilor să înțeleagă motivele care îi determină să se refugieze în mediul virtual.

Rezultatele cercetării au fost prezentate marți de Salvați Copiii România. La studiu au participat 4.659 de copii, iar datele indică o scădere a vârstei primului contact cu rețelele sociale.

Astfel, 35% dintre adolescenții cu vârste între 16 și 17 ani și-au creat primul cont înainte de zece ani. În rândul celor mai mici respondenți, procentul ajunge la 68,9%. Totodată, 16,7% dintre participanți și-au creat primul cont până la șapte ani. Aproximativ 87% dintre utilizatori aveau deja un cont înainte de 13 ani.

Peste jumătate dintre copiii activi pe rețelele sociale folosesc între patru și șase platforme. Cele mai populare sunt WhatsApp, utilizat de 87,9% dintre respondenți, și YouTube, cu 76,2%. Urmează Instagram, cu 72,3%, și TikTok, cu 71,3%.

Principalul motiv pentru crearea primului cont a fost păstrarea legăturii cu prietenii, menționată de 56% dintre copii. În prezent, aceștia consideră că principalul beneficiu al platformelor este accesul la informații, indicat de 64,6%.

Alte avantaje menționate sunt distracția (60,4%), conectarea cu alte persoane (56,2%) și deconectarea de la problemele zilnice (27,8%).

În privința timpului petrecut online, doar 33,7% dintre respondenți folosesc rețelele sociale mai puțin de trei ore zilnic. În schimb, 18,4% depășesc cinci ore pe zi. Procentul este mai ridicat în rândul fetelor, ajungând la 20,3%, față de 15,1% în cazul băieților.

Principalele activități desfășurate sunt conversațiile cu prietenii, vizionarea videoclipurilor și jocurile. Colaborarea pentru rezolvarea temelor școlare ocupă ultimul loc.

Aproape jumătate dintre copii (46,2%) accesează rețelele sociale cu mai puțin de două ore înainte de culcare. Procentul crește la 55,9% în rândul adolescenților cu vârste între 16 și 17 ani.

Lipsa accesului la aceste platforme provoacă reacții diferite. Astfel, 42,7% dintre copii spun că se plictisesc atunci când nu pot intra pe rețelele sociale. Alți 10,3% resimt emoții negative, precum izolarea, nervozitatea sau neliniștea.

În schimb, 32,9% nu observă nicio diferență. Totodată, 14,2% spun că simt liniște, fericire sau că se pot concentra mai bine.

Aproape jumătate dintre respondenți (49,1%) au fost contactați de persoane necunoscute pe rețelele sociale. De asemenea, 13,6% afirmă că au primit solicitări privind transmiterea unor imagini sau date personale.

Peste trei sferturi dintre copii au fost expuși, cu diferite frecvențe, la conținut care i-a deranjat sau i-a speriat.

Fetele sunt mai expuse solicitărilor de imagini sau date personale și contactării de către necunoscuți. În schimb, băieții sunt mai frecvent vizați de comentarii jignitoare sau agresive.

Cercetarea evidențiază și diferențe între grupele de vârstă privind riscurile online și comunicarea cu părinții.

Dacă 26,3% dintre copiii sub 12 ani au fost contactați de necunoscuți, procentul ajunge la 64,1% în rândul adolescenților de 16–17 ani.

În același timp, comunicarea frecventă cu părinții despre activitatea online devine mai rară odată cu înaintarea în vârstă. Procentul scade de la 41% la copiii sub 12 ani la 20,7% în cazul adolescenților de 16–17 ani.

Deși 92,1% dintre copii afirmă că știu cum să reacționeze într-o situație neplăcută, nu toți ar solicita ajutor. Astfel, 59,4% spun că ar apela la părinți, în timp ce 12% nu ar cere sprijinul nimănui.

Doar 3,6% ar solicita ajutorul poliției, iar 0,4% ar discuta cu profesorii.

Introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale este susținută de 76,5% dintre copiii participanți la cercetare. Procentul este mai ridicat în rândul adolescenților cu vârste între 16 și 17 ani, ajungând la 83,5%.

Cele mai multe opțiuni au vizat stabilirea vârstei minime la 12 ani (20%). Urmează pragul de zece ani, susținut de 18,2% dintre respondenți, și cel de 13 ani, ales de 15,5%.

Copiii au propus și alte măsuri pentru creșterea siguranței online. Printre acestea se numără dezvoltarea unor versiuni ale platformelor dedicate minorilor. Ei propun conectarea conturilor copiilor la cele ale părinților.

Alte măsuri vizează blocarea mesajelor din partea persoanelor necunoscute și restricționarea conținutului violent sau destinat adulților. Copiii solicită și limitarea mecanismelor prin care platformele încurajează utilizarea excesivă.

Salvați Copiii România arată că minorii consideră mediul online o parte importantă a vieții lor. Aceștia îl folosesc inclusiv pentru activități școlare și pentru informare. Totuși, copiii susțin că mediul virtual nu ar trebui să le acapareze întreaga viață.

Organizația transmite că respondenții le cer politicienilor să identifice cauzele care îi determină să petreacă mult timp online. Printre acestea se numără lipsa alternativelor accesibile financiar pentru petrecerea timpului liber. Nevoia de siguranță emoțională reprezintă un alt motiv invocat.

Copiii solicită și reglementarea strictă a utilizării inteligenței artificiale. Ei propun interzicerea generării imaginilor și videoclipurilor obscene sau de tip deepfake. Totodată, cer finanțarea unor activități sportive și recreative gratuite.

Organizația Salvați Copiii România a propus, încă din februarie 2026, interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Pentru minorii cu vârste între 13 și 15 ani, organizația solicită acordul explicit al părinților.

Potrivit organizației, aceleași praguri sunt prevăzute în proiectul legislativ european EU KIDS Act. Inițiativa a fost prezentată de Comisia Europeană pe 17 septembrie.

Proiectul prevede că minorii de la 13 ani ar putea avea conturi cu funcții limitate. Crearea acestora ar necesita acordul părinților sau al tutorilor legali. Conturile ar urma să fie gestionate de adulți și utilizate maximum o oră zilnic.

De la împlinirea vârstei de 15 ani, adolescenții și-ar putea administra propriile conturi pe rețelele sociale.

Într-un document transmis Comisiei Europene și Parlamentului European, Salvați Copiii solicită introducerea educației digitale încă din ciclul primar. Organizația propune și cursuri dedicate siguranței online.

Acestea ar trebui să includă informații despre algoritmii de recomandare și mecanismele de design persuasiv. Copiii ar trebui informați despre riscurile asociate inteligenței artificiale.

Organizația solicită și investiții în activități sportive, culturale și recreative gratuite. Măsurile ar trebui să vizeze cu prioritate copiii afectați de sărăcie, din mediul rural sau cu dizabilități.

Cercetarea a fost realizată în septembrie 2026, printr-un chestionar online autoadministrat. La studiu au participat 4.659 de copii cu vârste de până la 17 ani. Eșantionul a fost neprobabilistic, iar consultarea a vizat în special elevii de gimnaziu și liceu. Copiii sub 12 ani au avut o reprezentare mai redusă.