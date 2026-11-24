Aproape trei sferturi dintre români sunt îngrijorați de situația financiară pe care o vor avea la pensionare, iar 68% se tem că vor fi nevoiți să muncească pentru tot restul vieții. Datele provin dintr-un sondaj realizat de Reveal Marketing Research pentru platforma de investiții Finax, care a anunțat lansarea Pensiei Europene (PEPP) în România. Produsul reprezintă o opțiune voluntară de economisire, care completează sistemul actual de pensii.

Potrivit sondajului realizat de Reveal Marketing Research pentru Finax, 74% dintre români sunt serios îngrijorați de situația lor financiară după pensionare.

Totodată, 84% dintre respondenți consideră că viitorii pensionari vor avea o situație mai dificilă decât cei din prezent. Aproximativ 68% se tem că vor trebui să continue să muncească pentru tot restul vieții.

Nivelul de pregătire financiară pentru pensionare rămâne însă redus. Conform cercetării, 59% dintre români economisesc cel mult 200 de lei lunar sau nu pun deloc bani deoparte. De asemenea, 60% nu știu care va fi vârsta lor de pensionare.

„Există un decalaj larg între cât de mult se tem românii de pensionare și modul în care se pregătesc efectiv pentru aceasta. Oamenii realizează că pensia de stat nu va fi suficientă, dar nu fac prea multe pentru a se pregăti. Când economisesc, este vorba de sume mici, adesea păstrate acasă sau în bancă, unde inflația le erodează valoarea. Pregătirea pentru pensionare rămâne, așadar, excepția, și nu regula, astăzi”, spune Marius Luican, director general la Reveal Marketing Research.

Potrivit aceluiași sondaj, trei din cinci români consideră că un venit lunar cuprins între 3.000 și 7.000 de lei ar fi optim la pensionare.

Prin comparație, conform datelor INS din septembrie 2026, citate în comunicatul Finax, pensia medie netă era de 2.821 de lei.

Reprezentanții Finax atrag atenția asupra schimbărilor demografice care ar putea afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii.

Potrivit datelor prezentate de companie, numărul mediu de copii născuți de o femeie în România a scăzut de la 2,59 în 1975 la 1,39.

Proiecțiile Eurostat din 2025, citate în analiză, indică și o reducere semnificativă a raportului dintre populația de vârstă activă și persoanele vârstnice.

În prezent, pentru fiecare persoană în vârstă de peste 65 de ani există 3,17 persoane de vârstă activă. Raportul ar urma să scadă la 2,16 în 2050 și la 1,71 în 2100.

O altă problemă identificată în cercetare privește modalitățile prin care românii își păstrează economiile.

Aproximativ 37% dintre respondenți pun bani deoparte acasă, iar 27% utilizează depozite bancare. Doar 8% investesc prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Totodată, 48% dintre români se bazează pe proprietățile imobiliare ca sursă de venit la pensionare.

„Calculele pensiilor în România nu se mai potrivesc. România îmbătrânește. Numărul persoanelor de vârstă activă pentru fiecare persoană vârstnică va scădea de la 3,17 la doar 2,16 în 2050. Oricine se bazează exclusiv pe sistemul de stat, pe bani sau pe propria locuință riscă să aibă un venit de pensie semnificativ mai mic decât se așteaptă. Presupunând inflația medie, chiar 1.000 RON rămas neinvestiți acasă ar pierde aproape 80% din valoare pe parcursul a 40 de ani, în timp ce dacă ar fi investit cu un randament presupus de 8% pe an, ar putea valora 7 811 RON în prețurile actuale”, spune George Moț, expert în pensii.

Platforma de investiții Finax a anunțat marți, 24 noiembrie, lansarea pe piața românească a Produsului de Pensii Personale Pan-European (PEPP), cunoscut și sub denumirea de Pensie Europeană.

Acesta este un produs voluntar de economisire pentru pensionare, reglementat prin Regulamentul (UE) 2019/1238.

Pensia Europeană nu înlocuiește pensia de stat, pensia administrată privat din Pilonul II sau pensia facultativă din Pilonul III. Aceasta reprezintă o sursă suplimentară de economisire pentru perioada pensionării.

Una dintre caracteristicile produsului este portabilitatea transfrontalieră. Persoanele care se mută într-un alt stat membru al Uniunii Europene pot continua economisirea, în condițiile de disponibilitate și funcționare ale produsului.

„România este o piață strategică pentru noi, cu un mare potențial. Este una dintre cele mai mari țări din Uniune, unde oamenii săi sunt excepțional de mobili și realizează tot mai mult că trebuie să aibă grijă de viitorul lor singuri. Astăzi, economiile lor se află în mare parte în afara piețelor de capital și tocmai acolo vedem cea mai mare oportunitate de a-i ajuta să-și crească economiile. După Slovacia, Cehia, Croația, Polonia și Irlanda, România este următorul pas în viziunea noastră de a construi o pensie fără granițe. Pensia Europeană investește la nivel global și în euro, este reglementată de legislația UE și călătorește cu clientul”, adaugă Juraj Hrbatý, fondator și CEO al Finax.

Potrivit informațiilor comunicate de Finax, la Pensia Europeană pot contribui atât angajații, cât și angajatorii.

Compania precizează că salariații pot beneficia de o deducere fiscală de 400 de euro anual, suplimentar față de plafonul aferent Pilonului III.

Sondajul Reveal Marketing Research arată că 75% dintre români ar aprecia o contribuție din partea angajatorului pentru constituirea unor economii suplimentare destinate pensionării.

De asemenea, 71% dintre respondenți ar avea încredere într-un produs de pensie protejat prin reglementările europene. Aproximativ 65% ar lua în considerare un asemenea produs, iar 55% ar prefera ca economiile lor să fie investite la nivel internațional.

„Românii nu pășesc în necunoscut: oamenii din Europa economisesc deja astăzi prin Pensia Europeană. Fiecare generație de români are priorități diferite: tinerii prețuiesc libertatea și portabilitatea, sprijinul generației mijlocii pentru angajatori și securitatea persoanelor în vârstă, iar Pensia Europeană este concepută pentru a răspunde tuturor acestor nevoi. Permite oamenilor să investească la nivel global și să se mute în străinătate pentru muncă fără să-și piardă economiile, deschide calea contribuțiilor angajatorilor și beneficiilor fiscale și este reglementată de legislația UE, cu costuri anuale totale de 0,9 % pentru produsul de bază PEPP. Astăzi, românii pot trece de la saltea în Europa online în câteva minute, după un scurt chestionar despre nevoile și situația lor”, spune Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax în România.

Finax a prezentat și o simulare privind economiile care ar putea fi acumulate pe parcursul a 30 de ani.

Exemplul presupune o contribuție lunară de 180 de lei din partea angajatorului și de 320 de lei din partea salariatului.

În acest scenariu, contribuțiile totale ar ajunge la 180.000 de lei după 30 de ani. Valoarea acumulată ar putea ajunge la aproximativ 383.000 de lei, exprimată în prețurile actuale.

Potrivit lui Raul Putilean, suma ar putea permite suplimentarea pensiei de stat cu peste 4.200 de lei lunar.

Compania precizează însă că este vorba despre un exemplu ilustrativ, înainte de impozitare, nu despre o prognoză sau un venit garantat.

Tratamentul fiscal depinde de situația individuală a fiecărui beneficiar și poate suferi modificări în viitor.

Unul dintre argumentele invocate de furnizor în favoarea produsului PEPP este mobilitatea ridicată a românilor pe piața europeană a muncii.

Potrivit datelor Eurostat din 2025, citate de Finax, aproximativ 2,3 milioane de români de vârstă activă locuiesc în state din UE și Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA).

Dintre aceștia, aproximativ 825.000 locuiesc în Italia, 616.000 în Germania și 485.000 în Spania.

Conform sondajului Reveal Marketing Research, 41% dintre români locuiesc, au locuit sau intenționează să locuiască într-un alt stat membru al UE. Procentul ajunge la 55% în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 34 de ani.

Participanții la Pensia Europeană își pot transfera economiile într-o altă țară din Uniunea Europeană în care produsul este disponibil.

Finax intenționează să extindă disponibilitatea produsului în Italia și Germania începând de anul viitor.

Economiile constituite prin produsul PEPP oferit de Finax sunt investite prin ETF-uri care includ acțiuni și obligațiuni de pe piețele internaționale.

Potrivit companiei, portofoliile pot include până la 7.400 de acțiuni și 6.000 de obligațiuni din 92 de țări.

Finax a lansat produsul PEPP în 2022 și gestionează în prezent active aferente acestuia în valoare de 122 de milioane de euro.

Conform datelor furnizate de companie, strategia care presupune investirea integrală în acțiuni a înregistrat un randament de 71% de la lansare și de 20,1% în cele 12 luni până în septembrie 2026.

Aceste rezultate istorice nu garantează însă performanțele viitoare.

Investițiile implică riscuri, iar valoarea economiilor poate crește sau scădea în funcție de evoluția piețelor financiare. Participanții pot inclusiv să recupereze mai puțin decât suma investită inițial.

Totodată, fluctuațiile cursului valutar pot influența randamentul investițiilor, în cazul contribuțiilor efectuate într-o altă monedă decât euro.