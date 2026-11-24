Românii ar putea avea posibilitatea de a retrage de la bancomate exact suma de bani de care au nevoie, fără introducerea unor comisioane suplimentare. Un proiect de lege care modifică legislația privind serviciile de plată a primit marți, 24 noiembrie, vot favorabil în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.

Deputata PSD Simona Bucura-Oprescu, fostă ministră a Muncii, a anunțat că membrii comisiei de specialitate au votat favorabil proiectul legislativ PL-x nr. 646/2026.

Inițiativa prevede modificarea și completarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată. Scopul proiectului este de a oferi clienților mai multă flexibilitate atunci când retrag numerar de la bancomate.

„Este firesc să poți retrage de la orice bancă exact suma de care ai nevoie, nu doar suma pe care ți-o oferă bancomatul!”, a transmis Simona Bucura-Oprescu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, facilitatea ar urma să fie disponibilă inclusiv în cazul retragerilor efectuate de la bancomatele altor bănci decât cea care a emis cardul.

Proiectul legislativ urmărește să permită retragerea unor sume personalizate, în funcție de necesitățile fiecărui client.

Aplicarea acestei măsuri va depinde însă de posibilitățile tehnice ale bancomatelor.

„Cu alte cuvinte, nu vom mai fi limitați la sumele prestabilite de operatorul ATM, atunci când infrastructura permite retragerea unei valori personalizate”, a explicat Simona Bucura-Oprescu.

Deputata PSD a făcut precizări și în privința costurilor pe care le-ar putea suporta clienții băncilor pentru utilizarea acestei facilități.

Potrivit acesteia, posibilitatea de a selecta suma dorită nu ar trebui să genereze cheltuieli suplimentare pentru persoanele care retrag numerar.

„Această facilitate nu va însemna taxe sau comisioane suplimentare față de cele existente deja pentru clienți”, a subliniat Simona Bucura-Oprescu.

Prin urmare, măsura nu presupune eliminarea comisioanelor bancare existente, ci evitarea introducerii unor costuri suplimentare pentru noua facilitate.

Simona Bucura-Oprescu și-a exprimat susținerea pentru adoptarea proiectului legislativ. Totodată, aceasta l-a felicitat pe Augustin-Florin Hagiu pentru inițiativă.

Fosta ministră a Muncii consideră că serviciile bancare trebuie adaptate nevoilor clienților, iar costurile trebuie să fie transparente.

„Serviciile bancare trebuie să fie în slujba oamenilor! Când vorbim despre propriii bani, libertatea de a decide și transparența costurilor sunt lucruri absolut firești”, a mai transmis fosta ministră a Muncii.

După votul favorabil primit în Comisia pentru buget, finanțe și bănci, proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților.

Noile prevederi nu sunt încă în vigoare, inițiativa aflându-se în continuare în procedură parlamentară.